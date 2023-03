Karel Geraerts voor nieuwe clash Union-Union: "Ze kunnen ons al niet meer onderschatten"

clock 20:26

vooraf, 20 uur 26. Sensatie Union Berlijn. Union Berlijn is dé verrassing van de Bundesliga dit seizoen, wat het voor een belangrijk deel aan de goals van de Nederlandse Surinamer Sheraldo Becker heeft te danken, maar ook aan het vernuft van de Zwitserse coach Urs Fischer. "Ze zijn niet zoveel veranderd in vergelijking met de groepsmatchen", zegt Union-coach Karel Geraerts. "Ze hebben sindsdien wel het moeilijkste gedaan wat je kunt doen in het voetbal, namelijk een paar maanden aan een stuk bevestigen. En ze hebben in de vorige ronde Ajax uitgeschakeld." Bij Union Sint-Gillis is Teddy Teuma een vraagteken. "Ik schat het fiftyfifty dat hij speelt. Zelf zal hij zeker willen, maar er komen nog belangrijke matchen aan", zegt Geraerts. .