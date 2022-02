Roeslan Malinovski (ex-Genk) steunt landgenoten met boodschap op shirt

Met zijn gedachten zat Roeslan Malinovski in Oekraïne. De ex-speler van Racing Genk trapte Atalanta met twee goals naar de volgende ronde in de Europa League, maar dat was slechts een voetnoot. De middenvelder steunde na zijn eerste treffer zijn landgenoten met een boodschap op zijn shirt. "No war in Ukraine", viel er te lezen.