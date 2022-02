Xavi voor clash met Napoli: "We kijken nog vaak beelden van Maradona en dat is altijd ontroerend"

vooraf, 20 uur 54. Mertens wellicht weer op de bank. Lorenzo Insigne was twijfelachtig, maar Napoli-coach Spalletti laat op de persconferentie weten dat zijn aanvoerder weer helemaal fit is. "Hij zal aan de aftrap komen. Hij heeft de kwaliteiten om een match naar zijn hand te zetten." Spalletti liet ook weten dat ook Osimhen in de basis begint, wat Dries Mertens bijna zeker weer tot invaller veroordeelt. Ook in de heenmatch begon de Napolitaanse recordschutter op de bank. .

20:47

vooraf, 20 uur 47. Het is een eer om in dit stadion dat genoemd is naar Diego Armando Maradona te spelen. Het geeft ons extra motivatie. We kijken nog altijd naar beelden van hem en dat is steeds ontroerend. Als Messi er niet was geweest, was hij de grootste aller tijden geweest. Xavi (coach Barcelona).