LIVESTREAM: Barcelona is heer en meester en gaat rusten in Napels met dubbele voorsprong

45+1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 46 door Gerard Piqué van FC Barcelona. 1, 3.

45' eerste helft, minuut 45. Barcelona slaat opnieuw toe. Barcelona komt er nog eens uit. De Jong vindt Traoré op rechts en die haalt meteen uit, Rui gooit zich in de baan van het schot. De hoekschop wordt door de Napoli-afweer aanvankelijk weg gebuffeld, maar de bal belandt in de herneming uiteindelijk toch nog voor de voet van Piqué, die een gaatje vindt in de verste hoek: 1-3!

39' eerste helft, minuut 39. Osimhen wordt gelanceerd en houdt twee Barcelona-verdedigers aan de praat, in afwachting van de hulptroepen. Alba tikt de bal uit de voeten van Osimhen in hoekschop, de lijnrechter - die er nochtans met zijn neus op staat - geeft doeltrap. Osimhen kan het niet geloven.

37' eerste helft, minuut 37. Koulibaly beent op zevenmijlslaarzen naar voren, balletje aan de voet. Op de linkerflank wordt de voormalige verdediger van Genk domweg van de sokken gelopen, maar ref Karasev geeft vreemd genoeg geen krimp.

34' eerste helft, minuut 34. Spalletti zal toch iets moeten bedenken om zijn elftal aan het voetballen te krijgen, want Barcelona doet wat het wil. Alleen is dat nog niet te zien op het scorebord en dat is het geluk van Napoli. Peter Vandenbempt.

33' eerste helft, minuut 33. Bij een nieuwe tegenprik begrijpen Insigne en Osimhen elkaar minder goed. De Nigeriaan wil de bal graag in de voet krijgen, maar Insigne gaat voor eigen succes. Zijn overhoekse schot hobbelt voorlangs, Osimhen maakt misbaar.

31' eerste helft, minuut 31. De zeldzame tegenstoten van Napoli zijn wel vinnig en niet zelden zijn Insigne en Osimhen dan de protagonisten. De Napolitaanse kapitein probeert een één-tweetje op te zetten met zijn spitsbroeder, maar de pocketspits loopt dan verloren tussen drie uit de kluiten gewassen Barcelona-verdedigers.

30' eerste helft, minuut 30. Barcelona voetbal op een niveau dat het in de Champions League nooit heeft kunnen halen. Peter Vandenbempt.

29' eerste helft, minuut 29. Alweer lijdt Napoli balverlies in de opbouw. Coach Spalletti - sowieso al een temperamentvol baasje - wordt er knettergek van langs de lijn.

29' eerste helft, minuut 29. Vreselijke misser van Aubameyang.

27' eerste helft, minuut 27. Napoli speelt met vuur. Het uitvoetballen bij Napoli, nochtans de best verdedigende ploeg in de Serie A, is bij momenten van amateurniveau en zo brengt de thuisploeg zichzelf keer op keer in de problemen. Na een afgeweken schot van De Jong kopt de vrijstaande Aubameyang de corner naast aan de tweede paal.

26' eerste helft, minuut 26. Slordig Napoli. Na Napolitaans balverlies vindt Busquets snel Aubameyang in de zestien. Die probeert Meret te verschalken vanuit de draai, maar krijgt de bal niet binnen het kader.

24' eerste helft, minuut 24. Insigne scoort vanaf de stip de aansluitingstreffer: 1-2.

24' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 24 door Lorenzo Insigne van Napoli. 1, 2.

23' eerste helft, minuut 23. Insigne laat deze kans niet liggen. Aanvoerder Insigne neemt zijn verantwoordelijkheid en mikt de pingel netjes in de linkerbenedenhoek. Het staat 1-2, Napoli leeft weer, stadionspeaker Decibel Bellini jaagt de vlam in de pan. Het publiek zet zich er weer achter.

22' Penalty voor Napoli. Osimhen wordt in het straatje gestuurd en is met zijn lange halen nét sneller op de bal dan Ter Stegen, die de Nigeriaan onderuit maait. Karasev legt de bal aanvankelijk net buiten de grote rechthoek, maar de VAR corrigeert goed: penalty voor de thuisploeg! eerste helft, minuut 22.

19' eerste helft, minuut 19. 18 minuten ver en Napoli staat al voor een col buiten categorie. Het geeft op dit moment een geslagen indruk, na twee uppercuts in korte tijd. Peter Vandenbempt.

16' eerste helft, minuut 16. Napoli ziet sterretjes. Ook Dest mag het eens proberen van ver. Het gekruiste schot van de rechtsback likt de buitenkant van de paal. En Barcelona blijft komen, bij de volgende aanval jast Aubameyang de bal een metertje over de kooi van een hulpeloze Meret. Het thuispubliek begint te morren.

16' eerste helft, minuut 16. Frenkie de Jong plaatst de 0-2 heerlijk in doel.

14' eerste helft, minuut 14. Een beauty van De Jong. Hallo, wat gebeurt er allemaal? Het staat al 0-2! Frenkie de Jong krijgt alle tijd om aan te leggen en schildert de bal enig mooi in de verste kruising. Een pareltje!

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Frenkie de Jong van FC Barcelona. 0, 2.

12' eerste helft, minuut 12. Napoli probeert te combineren rond de zestien van Barcelona. Elmas snijdt naar binnen en vindt Zielinski op de rand van de grote rechthoek. De Pool kwam terug uit buitenspel, de vlag gaat de lucht in.

11' eerste helft, minuut 11. Toch een klapje voor Napoli! Sporza-commentator Peter Vandenbempt.

10' eerste helft, minuut 10. Alba opent al na 8 minuten de score tegen Napoli: 0-1.

10' eerste helft, minuut 10. Barcelona countert naar een voorsprong. Het staat al 0-1! Na een bijzonder slappe hoekschop van Insigne gaat het bliksemsnel naar de overkant. Traoré snijdt recht door het hart van de Napoli-defensie en legt de bal panklaar voor Alba, die het openingsdoelpunt maar binnen te duwen heeft. Nu moet Napoli komen!

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Jordi Alba van FC Barcelona. 0, 1.

6' eerste helft, minuut 6. Truitje-trek van Torres. Torres test de elasticiteit van het truitje van zijn landgenoot Ruiz. Karasev vindt het nog geen gele kaart waard, al krijgt de Barcelona-aanvaller wel een reprimande van de Rus.

4' eerste helft, minuut 4. Napoli komt eens piepen, maar Ter Stegen staat goed op te letten. De Duitser zit er goed tussen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Russische scheidsrechter Karasev heeft de wedstrijd op gang gefloten. Napoli speelt in zijn blauwe uitrusting, Barcelona komt in het geel voor de dag.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:59 vooraf, 20 uur 59. We maken ons op voor de aftrap. De spelers verenigden zonet nog tegen de oorlog in Oekraïne door samen een spandoek "Stop war" vast te houden.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Busquets aan de aftrap. Barcelona heet nog altijd een waslijst aan afwezigen, maar kan toch een sterk elftal de wei insturen vanavond. In vergelijking met de heenmatch keert Busquets terug in de basis. Coach Xavi rekent in aanval opnieuw op de drietand Traoré-Aubameyang-Torres.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Mertens op de bank. Zoals verwacht moet Dries Mertens ook in de terugmatch vrede nemen met een plaats op de bank. Napoli-coach Spalletti heeft in vergelijking met de heenwedstrijd twee wijzigingen doorgevoerd. Rui en Demme komen in de ploeg, ten koste van Juan Jesus en Zambo Anguissa.

24-02-2022

20:54 vooraf, 20 uur 54. Mertens wellicht weer op de bank. Lorenzo Insigne was twijfelachtig, maar Napoli-coach Spalletti laat op de persconferentie weten dat zijn aanvoerder weer helemaal fit is. "Hij zal aan de aftrap komen. Hij heeft de kwaliteiten om een match naar zijn hand te zetten." Spalletti liet ook weten dat ook Osimhen in de basis begint, wat Dries Mertens bijna zeker weer tot invaller veroordeelt. Ook in de heenmatch begon de Napolitaanse recordschutter op de bank.

Spalletti liet ook weten dat ook Osimhen in de basis begint, wat Dries Mertens bijna zeker weer tot invaller veroordeelt. Ook in de heenmatch begon de Napolitaanse recordschutter op de bank.

20:50 vooraf, 20 uur 50. We zijn stappen aan het zetten, maar morgen wordt onze grootste test. Napoli zal ons onder druk zetten, dus het zal intens worden. Ik verwacht een voetbaloorlog. Xavi (coach Barcelona).

20:50 vooraf, 20 uur 50.

20:47 vooraf, 20 uur 47. Het is een eer om in dit stadion dat genoemd is naar Diego Armando Maradona te spelen. Het geeft ons extra motivatie. We kijken nog altijd naar beelden van hem en dat is steeds ontroerend. Als Messi er niet was geweest, was hij de grootste aller tijden geweest. Xavi (coach Barcelona).

20:47 vooraf, 20 uur 47. Zo ging het in de heenmatch. Zo ging het in de heenmatch

Opstelling Napoli. Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani, Mário Rui, Eljif Elmas, Fabián Ruiz, Piotr Zielinski, Diego Demme, Lorenzo Insigne, Victor Osimhen

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Ronald Araújo, Gerard Piqué, Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres