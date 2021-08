Antwerp plaatst zich na bloedstollende strafschoppenserie voor poules Europa League

Het is dan toch de Europa League voor Antwerp. Na een potje eenrichtingsvoetbal tegen Omonia Nicosia slaagde Stamnummer 1 erin om een dubbele achterstand nog goed te maken na goals van Miyoshi en Gerkens. In de verlengingen vielen geen goals. Antwerp klaarde de klus vanaf de stip, waarna de Bosuil ontplofte.

Een Bosuil gevuld met hoop. Antwerp, met Nainggolan aan de aftrap, moest 2 doelpunten goedmaken tegen Omonia Nicosia.

Meteen was duidelijk wat de intentie was van de bezoekers: niet op zoek gaan naar een extra goal, maar vooral geen treffers incasseren. Een Cypriotische muur in Antwerpen.



Lange tijd bleef die overeind staan. Antwerp kwam niet verder dan wat halve kansjes via Benson en Miyoshi. De Japanner was met voorsprong de meest dreigende speler voor rust.

Na 26 minuten krulde hij een voorzet afgemeten tot bij Bataille, maar die kopte via de grond net over. Een eerste waarschuwing van de Great Old. Eentje die meteen gevolgd zou worden door een voltreffer.

Wéér met Miyoshi in de hoofdrol. Al kreeg hij daarbij de assistentie van Butez en Eggestein. De doelman lanceerde een uitstekende verre bal, die doorgekopt werd door de Duitse targetspits. Miyoshi dook alleen op voor Fabiano en lifte perfect over de doelman (1-0).

Zoeken naar tweede goal

Na de blitzstart moest Antwerp even op adem komen. Omonia blonk ondertussen vooral uit in niet gevaarlijk zijn. Dat een schot van Lecjaks dat meters naast hobbelde de beste kans was voor de bezoekers zei eigenlijk alles.



Maar Antwerp had dus nog steeds een doelpunt goed te maken om verlengingen uit de brand te slepen. Opnieuw kwam het gevaar via Benson en Miyoshi, maar 3 pogingen leidden niet tot een goal. Ook Eggestein was 2 keer niet doortastend genoeg.



De klok tikte steeds luider op de Bosuil. Priske gooide 10 minuten voor tijd zijn laatste troeven op tafel met Vines en stormram Seck, die Nainggolan kwam aflossen. Eerder was ook Gerkens ingevallen.

Gerkens de verlosser, Butez de held

Een gouden zet van Priske. Want na een uitstekende actie van Balikwisha dook de invaller op het ideale moment op rond de strafschopstip om de 2-0 binnen te duwen. Diep in de extra tijd liet Eggestein zelfs nog na om de kwalificatie binnen de 90 minuten af te dwingen.

Verlengingen dus op de Bosuil. Daarin was Antwerp baas over de bal, maar leidde dat lang niet tot mogelijkheden. Tot een onwaarschijnlijk kansensalvo volgde op het einde van de 1e verlenging. Maar 5 pogingen op evenveel seconden resulteerden niet in de 3-0.

Penalty's moesten beslissen over het lot van Antwerp. Verstraete, Eggestein en Miyoshi bleven ijskoel. Butez kroonde zich tot grote held met twee gestopte strafschoppen en zag Gomez missen. De Bosuil ontplofte: Antwerp trekt naar de poules van de Europa League.

De goals van Antwerp