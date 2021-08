Priske: "Nainggolan is klaar om te spelen, anders zou hij hier niet zijn"

We zullen morgen zien of Radja Nainggolan al speelt. Dat hangt ook af van wat er gebeurt in de match. Maar hij is zeker klaar, anders zou hij hier niet zijn.

vooraf, 20 uur 38. We zullen morgen zien of Radja Nainggolan al speelt. Dat hangt ook af van wat er gebeurt in de match. Maar hij is zeker klaar, anders zou hij hier niet zijn. Antwerp-coach Brian Priske.

20:30

vooraf, 20 uur 30. Priske: "Omonia heeft veel kwaliteiten". Antwerp is een dagje vroeger dan gewoonlijk afgereisd om al wat te wennen aan de omstandigheden in Cyprus. "Het is heel goed dat we een dag vroeger vertrokken zijn. We hebben een goeie dag gehad en nog wat kunnen rusten, zodat we morgen kunnen focussen op de wedstrijd", zegt coach Brian Priske. "Omonia is een ploeg met veel kwaliteiten. Het wordt zeker een moeilijke match, ook door de warmte. De tegenstander heeft meer ervaring, wij zijn jonger en hebben wat meer snelheid. Ik ben overtuigd dat iedereen klaar is om morgen 90 minuten volle bak te gaan. Ik heb veel vertrouwen in onze ploeg." .