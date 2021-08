Nicosia straft defensieve fouten Antwerp af, invaller Nainggolan drukt stempel niet

Omonia Nicosia-Antwerp in een notendop

Antwerp valt stil na de goal van Benson

Geen vuiltje aan de verzengende lucht in Nicosia, maar vlak voor rust kwam er dan toch een donderslag bij heldere hemel toen De Laet de bal zomaar inleverde en de Cypriotische hakbijl ongenadig naar beneden viel: 1-1 via Loizou.

Omdat de competitie in Cyprus nog niet begonnen was, leek het een haalbare kaart voor Antwerp. In een evenwichtige eerste helft kreeg Nicosia de beste kans, met een schot op de paal van Kakoullis.

Invallers spelen een belangrijke rol na de rust

Antwerp had een groot deel van de eerste helft gecontroleerd, maar was die controle na de rust helemaal kwijt. Nicosia zette de Antwerpse defensie, met de debuterende Engels en Vines, twee keer te kijk. Eerst werd Kakoullis niet opgevangen, daarna kreeg ook Loizou een zee van ruimte om in te plonsen.

Priske probeerde nog bij te sturen door de greep op het middenveld terug te krijgen. De debuterende Nainggolan zorgde aanvankelijk wel voor een steekvlam, maar die doofde toch snel.

Dan was die andere invaller, Miyoshi, beslissender. Op listige wijze speelde hij zichzelf vrij en haalde hij ongenadig de trekker over: 3-2. Was de ommekeer ingezet?

Niet echt, want Antwerp zou nog een 4e goal slikken. Seck was de teleurstellende Engels komen vervangen, maar ging zelf ook in de fout. Atiemwen, ook al een invaller, ranselde de penalty in doel.

Antwerp moet nu minstens met 2 goals verschil winnen volgende week om door te stoten naar de groepsfase van de Europa League. Zeker niet onmogelijk, want Omonia Nicosia is echt geen wereldploeg. Maar dan zal Priske zijn zaakjes defensief toch beter op orde moeten krijgen.