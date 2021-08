Nainggolan reist mee met Antwerp naar Cyprus, debuteert hij donderdag?

15:19

vooraf, 15 uur 19. Nainggolan mee naar Cyprus. Brian Priske heeft Radja Nainggolan meteen opgenomen in de 22-koppige selectie voor de match tegen Omonia Nicosia. Nainggolan deed de voorbereiding mee bij Inter en zou dus fysiek wel in orde moeten zijn om te kunnen spelen. Afwachten of hij ook zijn eerste speelminuten zal krijgen. .