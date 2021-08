Nainggolan op de bank bij Antwerp, dat met Engels en Balikwisha begint

18:57 vooraf, 18 uur 57. De spelers komen vanuit de catacomben het veld op, eerst Omonia en daarna Antwerp. . De spelers komen vanuit de catacomben het veld op, eerst Omonia en daarna Antwerp.

18:46 Het is momenteel nog altijd zo'n 30 graden in Nicosia. vooraf, 18 uur 46. Het is momenteel nog altijd zo'n 30 graden in Nicosia.

17:50 vooraf, 17 uur 50. 2 oude bekenden bij Nicosia. Bij Omonia Nicosia heeft trainer Henning Berg (ex-Manchester United) 2 oude bekende van de Belgische competitie opgesteld. Mix Diskerud was op een blauwe maandag nog bij Gent actief, Jan Lecjaks was een van de spelers die gehaald werden om de concurrentie aan te gaan met Olivier Deschacht. . 2 oude bekenden bij Nicosia Bij Omonia Nicosia heeft trainer Henning Berg (ex-Manchester United) 2 oude bekende van de Belgische competitie opgesteld. Mix Diskerud was op een blauwe maandag nog bij Gent actief, Jan Lecjaks was een van de spelers die gehaald werden om de concurrentie aan te gaan met Olivier Deschacht.

17:41 vooraf, 17 uur 41. Geen Nainggolan in de basis. Brian Priske gebruikt de match tegen Omonia om enkele spelers wat meer speelminuten te gunnen, maar Radja Nainggolan is daar voorlopig niet bij. Hij begint op de bank. Björn Engels komt vanuit het niets in de basis, net als de nieuwe Amerikaanse linksachter Sam Vines. Op het middenveld krijgt Yusuf Abdullahi een plaatsje naast Gerkens en Verstraete. Vooraan krijgen we een onuitgegeven voorhoede, met Benson en Balikwisha op de flanken en Eggestein in de punt. . Geen Nainggolan in de basis Brian Priske gebruikt de match tegen Omonia om enkele spelers wat meer speelminuten te gunnen, maar Radja Nainggolan is daar voorlopig niet bij. Hij begint op de bank. Björn Engels komt vanuit het niets in de basis, net als de nieuwe Amerikaanse linksachter Sam Vines. Op het middenveld krijgt Yusuf Abdullahi een plaatsje naast Gerkens en Verstraete.

Vooraan krijgen we een onuitgegeven voorhoede, met Benson en Balikwisha op de flanken en Eggestein in de punt.

17:40 vooraf, 17 uur 40.

19-08-2021 19-08-2021.

20:38 vooraf, 20 uur 38. We zullen morgen zien of Radja Nainggolan al speelt. Dat hangt ook af van wat er gebeurt in de match. Maar hij is zeker klaar, anders zou hij hier niet zijn. Antwerp-coach Brian Priske. We zullen morgen zien of Radja Nainggolan al speelt. Dat hangt ook af van wat er gebeurt in de match. Maar hij is zeker klaar, anders zou hij hier niet zijn. Antwerp-coach Brian Priske

20:37 vooraf, 20 uur 37. Brian Priske: "Het wordt een moeilijke match, ook door het weer". Brian Priske: "Het wordt een moeilijke match, ook door het weer"

20:35 vooraf, 20 uur 35. Er staan nog twee moeilijke wedstrijden tussen ons en de poules van de Europa League, maar we zijn klaar. De honger is groot om opnieuw de poulefase te halen. Antwerp-coach Brian Priske. Er staan nog twee moeilijke wedstrijden tussen ons en de poules van de Europa League, maar we zijn klaar. De honger is groot om opnieuw de poulefase te halen. Antwerp-coach Brian Priske

20:34 vooraf, 20 uur 34.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Priske: "Omonia heeft veel kwaliteiten". Antwerp is een dagje vroeger dan gewoonlijk afgereisd om al wat te wennen aan de omstandigheden in Cyprus. "Het is heel goed dat we een dag vroeger vertrokken zijn. We hebben een goeie dag gehad en nog wat kunnen rusten, zodat we morgen kunnen focussen op de wedstrijd", zegt coach Brian Priske. "Omonia is een ploeg met veel kwaliteiten. Het wordt zeker een moeilijke match, ook door de warmte. De tegenstander heeft meer ervaring, wij zijn jonger en hebben wat meer snelheid. Ik ben overtuigd dat iedereen klaar is om morgen 90 minuten volle bak te gaan. Ik heb veel vertrouwen in onze ploeg." . Priske: "Omonia heeft veel kwaliteiten" Antwerp is een dagje vroeger dan gewoonlijk afgereisd om al wat te wennen aan de omstandigheden in Cyprus. "Het is heel goed dat we een dag vroeger vertrokken zijn. We hebben een goeie dag gehad en nog wat kunnen rusten, zodat we morgen kunnen focussen op de wedstrijd", zegt coach Brian Priske.



"Omonia is een ploeg met veel kwaliteiten. Het wordt zeker een moeilijke match, ook door de warmte. De tegenstander heeft meer ervaring, wij zijn jonger en hebben wat meer snelheid. Ik ben overtuigd dat iedereen klaar is om morgen 90 minuten volle bak te gaan. Ik heb veel vertrouwen in onze ploeg."

20:30 vooraf, 20 uur 30.

18-08-2021 18-08-2021.

15:19 vooraf, 15 uur 19. Nainggolan mee naar Cyprus. Brian Priske heeft Radja Nainggolan meteen opgenomen in de 22-koppige selectie voor de match tegen Omonia Nicosia. Nainggolan deed de voorbereiding mee bij Inter en zou dus fysiek wel in orde moeten zijn om te kunnen spelen. Afwachten of hij ook zijn eerste speelminuten zal krijgen. . Nainggolan mee naar Cyprus Brian Priske heeft Radja Nainggolan meteen opgenomen in de 22-koppige selectie voor de match tegen Omonia Nicosia. Nainggolan deed de voorbereiding mee bij Inter en zou dus fysiek wel in orde moeten zijn om te kunnen spelen. Afwachten of hij ook zijn eerste speelminuten zal krijgen.

15:13 vooraf, 15 uur 13.

15:13 vooraf, 15 uur 13.

15:13 vooraf, 15 uur 13.

15:13 vooraf, 15 uur 13.

15:13 - Vooraf Vooraf, 15 uur 13

Opstelling Omonia Nicosia. Fabiano, Abdullahi Shehu, Ádám Lang, Nikolas Panagiotou, Jan Lecjaks, Mix Diskerud, Jordi Gómez, Fouad Bachirou, Fotis Papoulis, Andronikos Kakoullis, Loizos Loizou Opstelling Omonia Nicosia Fabiano, Abdullahi Shehu, Ádám Lang, Nikolas Panagiotou, Jan Lecjaks, Mix Diskerud, Jordi Gómez, Fouad Bachirou, Fotis Papoulis, Andronikos Kakoullis, Loizos Loizou

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Jelle Bataille, Björn Engels, Ritchie De Laet, Sam Vines, Benson Manuel, Alhassan Yusuf, Pieter Gerkens, Birger Verstraete, Michel Ange Balikwisha, Johannes Eggestein Opstelling Antwerp Jean Butez, Jelle Bataille, Björn Engels, Ritchie De Laet, Sam Vines, Benson Manuel, Alhassan Yusuf, Pieter Gerkens, Birger Verstraete, Michel Ange Balikwisha, Johannes Eggestein