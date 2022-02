VIDEO: Napoli ziet sterretjes in Camp Nou, maar Ferran Torres vergeet het af te maken

Barcelona - Napoli in een notendop

Leuke Europa League-avond in Camp Nou

Kon Camp Nou zich opladen voor een wedstrijd in de Europa League? Ja, 77.000 fans hadden een kaartje gekocht en de spelers van beide ploegen hadden er zin in.

Het werd een leuke eerste helft, ondanks een beperkt aantal kansen. De eerste was na zes minuten voor Pedri, maar de misser van landgenoot Torres alleen voor doel was pijnlijker. Vooral omdat het een kantelmoment was. Napoli was meteen erna wel efficiënt.

Na een knappe combinatie redde Ter Stegen het eerste schot van Zielinski, maar hij was kansloos tegen de rebound van de Pool.

Na de pauze stond er eigenlijk nog maar een ploeg op het veld. Barcelona verdiende de gelijkmaker, maar had wel de hulp van een regelneef in het VAR-lokaal nodig. Een voorzet raakte de hand van Napoli-speler Jesus vederlicht. Het spel ging voort tot de VAR tussenkwam en de bal op de stip ging.

Torres toonde lef na zijn misser, zette zich achter de bal en scoorde: 1-1.

De slotfase werd nog een rollercoaster. Torres miste opnieuw twee enorme kansen. Invaller Luuk De Jong scoorde bijna met een omhaal en de ingevallen Dries Mertens trapte bij een zeldzame tegenaanval de 1-2 op Ter Stegen. Het bleef 1-1 en dat belooft voor de terugmatch.