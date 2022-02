Napoli ziet sterretjes in Camp Nou, Ferran Torres vergeet het af te maken

90+10' tweede helft tweede helft, minuut 100 match afgelopen

90+10' tweede helft, minuut 100. Laatste fluitsignaal. Barcelona maakt in een beklijvende tweede helft verdiend gelijk tegen Napoli, al had het daar de hulp van de VAR voor nodig. Dries Mertens kreeg niet meer dan een kwartier, en wist daarin ook bijna de 1-2 te maken. . Laatste fluitsignaal Barcelona maakt in een beklijvende tweede helft verdiend gelijk tegen Napoli, al had het daar de hulp van de VAR voor nodig. Dries Mertens kreeg niet meer dan een kwartier, en wist daarin ook bijna de 1-2 te maken.

90+5' Onderbreking. De storm gaat even liggen omdat Gavi en Fabian Ruiz bij een kopduel hoofd tegen hoofd zijn gebotst. Een flinke buil voor Gavi en bloed bij Ruiz zijn het gevolg. Napoli zal blij zijn dat ze even kunnen ademhalen. . tweede helft, minuut 95. Onderbreking De storm gaat even liggen omdat Gavi en Fabian Ruiz bij een kopduel hoofd tegen hoofd zijn gebotst. Een flinke buil voor Gavi en bloed bij Ruiz zijn het gevolg. Napoli zal blij zijn dat ze even kunnen ademhalen.

90+3' tweede helft, minuut 93. Mooie actie en kans voor Mertens, maar hij mikt te centraal. Mooie actie en kans voor Mertens, maar hij mikt te centraal

90+3' tweede helft, minuut 93. Wat een slotfase. Het spel dendert van de ene kant naar de andere in deze eindfase. Torres krijgt nog maar eens een grote kans om de match te winnen voor Barcelona na een een-twee met Luuk De Jong. Hij knalt weer oven. . Wat een slotfase Het spel dendert van de ene kant naar de andere in deze eindfase. Torres krijgt nog maar eens een grote kans om de match te winnen voor Barcelona na een een-twee met Luuk De Jong. Hij knalt weer oven.

90+2' tweede helft, minuut 92. Nog bijna de 1-2 van Mertens !! De eerste echte tegenaanval van Napoli in de tweede helft is bijna goed voor de 1-2. De bal voorzet komt moeilijk voor zijn voet. Meer dan tussen de palen schieten zit er niet in. . Nog bijna de 1-2 van Mertens !! De eerste echte tegenaanval van Napoli in de tweede helft is bijna goed voor de 1-2. De bal voorzet komt moeilijk voor zijn voet. Meer dan tussen de palen schieten zit er niet in.

90+2' Gele kaart voor Alex Meret van Napoli tijdens tweede helft, minuut 92 Alex Meret Napoli

90' tweede helft, minuut 90. De Jong scoort bijna met een omhaal. Luuk, Luuk, Luuk rolt van de tribunes, zo waar. Barcelona blijft aandringen. Dest zet voor, het torinstinct van De Jong doet de rest. Hij kiest voor een omhaal, de enige optie. Knappe poging, die niet ver naast gaat. . De Jong scoort bijna met een omhaal Luuk, Luuk, Luuk rolt van de tribunes, zo waar. Barcelona blijft aandringen. Dest zet voor, het torinstinct van De Jong doet de rest. Hij kiest voor een omhaal, de enige optie. Knappe poging, die niet ver naast gaat.

90' tweede helft, minuut 90. Sublieme omhaal van De Jong gaat naast. Sublieme omhaal van De Jong gaat naast

88' Torres met enorme misser 2.0. Wat hij deed in de eerste helft, doet Torres ook na de rust: een enorme kans missen. Na een geniaal hakje van Pedri moet hij altijd scoren schuin voor doel, maar hij knalt opnieuw over. . tweede helft, minuut 88. Torres met enorme misser 2.0 Wat hij deed in de eerste helft, doet Torres ook na de rust: een enorme kans missen. Na een geniaal hakje van Pedri moet hij altijd scoren schuin voor doel, maar hij knalt opnieuw over.

87' tweede helft, minuut 87. Torres mist gigantische kans op 2-1. Torres mist gigantische kans op 2-1

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij FC Barcelona, Luuk de Jong erin, Pierre-Emerick Aubameyang eruit wissel Pierre-Emerick Aubameyang Luuk de Jong

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Napoli, Kevin Malcuit erin, André Zambo Anguissa eruit wissel André Zambo Anguissa Kevin Malcuit

85' tweede helft, minuut 85. Napoli kiest voor de loopgraven. Napoli brengt nog twee defensief ingestelde spelers in het veld. Het gaat om Mario Rui en Malcuit in de plaats van Elmas en Anguissa. Bij Barcelona komt Luuk De jong voor Aubameyang. . Napoli kiest voor de loopgraven Napoli brengt nog twee defensief ingestelde spelers in het veld. Het gaat om Mario Rui en Malcuit in de plaats van Elmas en Anguissa. Bij Barcelona komt Luuk De jong voor Aubameyang.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Napoli, Mário Rui erin, Eljif Elmas eruit wissel Eljif Elmas Mário Rui

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij FC Barcelona, Sergiño Dest erin, Óscar Mingueza eruit wissel Óscar Mingueza Sergiño Dest

81' Blessure. Napoli-middenvelder Anguissa kan niet verder. Hij lijkt een spierblessure te hebben opgelopen. Bij Barcelona maken ze gebruik van de korte onderbreking om Dest in de ploeg te brengen. Mingueza gaat rusten. . tweede helft, minuut 81. Blessure Napoli-middenvelder Anguissa kan niet verder. Hij lijkt een spierblessure te hebben opgelopen. Bij Barcelona maken ze gebruik van de korte onderbreking om Dest in de ploeg te brengen. Mingueza gaat rusten.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Napoli, Dries Mertens erin, Victor Osimhen eruit wissel Victor Osimhen Dries Mertens

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Napoli, Diego Demme erin, Piotr Zielinski eruit wissel Piotr Zielinski Diego Demme

80' tweede helft, minuut 80. Daar is Mertens dan toch. Nog twee nieuwe namen betreden het veld bij Napoli. Osimhen maakt plaats voor Dries Mertens diep in de spits. Hij krijgt ruim tien minuten. Ook Demme valt in als vervanger voor doelpuntenmaker Zielinski. . Daar is Mertens dan toch Nog twee nieuwe namen betreden het veld bij Napoli. Osimhen maakt plaats voor Dries Mertens diep in de spits. Hij krijgt ruim tien minuten. Ook Demme valt in als vervanger voor doelpuntenmaker Zielinski.

75' tweede helft, minuut 75.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Napoli, Adam Ounas erin, Lorenzo Insigne eruit wissel Lorenzo Insigne Adam Ounas

72' tweede helft, minuut 72. Bleke Insigne naar de kant, maar geen Mertens. Het heeft lang geduurd, maar Spalletti grijpt nu toch in. Aanvoerder Insigen kwam echt nooit in het spel voor in de tweede helft en verlaat het veld voor Ounas. . Bleke Insigne naar de kant, maar geen Mertens Het heeft lang geduurd, maar Spalletti grijpt nu toch in. Aanvoerder Insigen kwam echt nooit in het spel voor in de tweede helft en verlaat het veld voor Ounas.

71' Gele kaart voor Fabián Ruiz van Napoli tijdens tweede helft, minuut 71 Fabián Ruiz Napoli

70' tweede helft, minuut 70. Striemend fluitconcert voor invaller Dembélé. Striemend fluitconcert voor invaller Dembélé

69' tweede helft, minuut 69. De wurggreep van de thuisploeg houdt aan. Napoli moet zich beperken tot verdedigen. Al is het grootste fluitconcert voor Barça-speler Dembélé die bij elk balcontact een luid fluitconcert blijft incasseren. . De wurggreep van de thuisploeg houdt aan. Napoli moet zich beperken tot verdedigen. Al is het grootste fluitconcert voor Barça-speler Dembélé die bij elk balcontact een luid fluitconcert blijft incasseren.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij FC Barcelona, Ousmane Dembélé erin, Adama Traoré eruit wissel Adama Traoré Ousmane Dembélé

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij FC Barcelona, Sergio Busquets erin, Frenkie de Jong eruit wissel Frenkie de Jong Sergio Busquets

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij FC Barcelona, Pablo Gavi erin, Nico Gonzalez eruit wissel Nico Gonzalez Pablo Gavi

65' tweede helft, minuut 65.

65' tweede helft, minuut 65. Drie wissels bij Barcelona: pijnlijk moment voor Dembélé. Xavi wil winnen! Hij brengt drie nieuwe namen in de ploeg. Gavi voor Nico, Dembélé vervangt Traoré en Busquets vervangt De Jong. Camp Nou trakteert zijn eigen speler Dembélé op een striemend fluitconcert. . Drie wissels bij Barcelona: pijnlijk moment voor Dembélé Xavi wil winnen! Hij brengt drie nieuwe namen in de ploeg. Gavi voor Nico, Dembélé vervangt Traoré en Busquets vervangt De Jong.



Camp Nou trakteert zijn eigen speler Dembélé op een striemend fluitconcert.

63' tweede helft, minuut 63. Aubameyang doet ook nog mee. Aubameyang is niet erg aanwezig in deze match, maar laat nu wel een staaltje van zijn klasse zien. Hij dribbelt naar binnen en lanceert een knal die niet gek ver over vliegt. . Aubameyang doet ook nog mee Aubameyang is niet erg aanwezig in deze match, maar laat nu wel een staaltje van zijn klasse zien. Hij dribbelt naar binnen en lanceert een knal die niet gek ver over vliegt.

60' tweede helft, minuut 60. Deze penalty is toch te belachelijk voor woorden. Zo een fase waar niemand na de match nog over zou praten. . Filip Joos. Deze penalty is toch te belachelijk voor woorden. Zo een fase waar niemand na de match nog over zou praten. Filip Joos

60' tweede helft, minuut 60. Torres scoort de gelijkmaker voor Barcelona vanaf de stip: 1-1. Torres scoort de gelijkmaker voor Barcelona vanaf de stip: 1-1

60' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 60 door Ferran Torres van FC Barcelona. 1, 1. penalty FC Barcelona Napoli einde 1 1

59' tweede helft, minuut 59. Torres maakt 1-1. Torres toont lef na zijn enorme misser in de eerste helft om zich achter de bal te zetten. Hij maakt een sprongetje en trapt de bal dan naar de linker hoek. Het staat gelijk. . Torres maakt 1-1 Torres toont lef na zijn enorme misser in de eerste helft om zich achter de bal te zetten. Hij maakt een sprongetje en trapt de bal dan naar de linker hoek. Het staat gelijk.

58' tweede helft, minuut 58. Penalty voor Barça! . Scheidsrechter Kovacs zegt penalty! Torres mag hem trappen. . Penalty voor Barça! Scheidsrechter Kovacs zegt penalty! Torres mag hem trappen.

57' VAR bekijkt mogelijk handspel van Jesus. Jesus heeft een voorzet van Traoré even tegen de hand gekregen. Dat laat de VAR weten aan de ref. Het zou een lichte penalty zijn, maar zijn hand was weg van het lichaam. . tweede helft, minuut 57. VAR bekijkt mogelijk handspel van Jesus Jesus heeft een voorzet van Traoré even tegen de hand gekregen. Dat laat de VAR weten aan de ref. Het zou een lichte penalty zijn, maar zijn hand was weg van het lichaam.

53' tweede helft, minuut 53. Knal van Nico tussen de palen. Barcelona is goed begonnen aan de tweede helft. Nico en Pedri drukken meer en meer hun stempel op het middenveld. Nico komt ook tot een schot, maar dat is te centraal. . Knal van Nico tussen de palen Barcelona is goed begonnen aan de tweede helft. Nico en Pedri drukken meer en meer hun stempel op het middenveld. Nico komt ook tot een schot, maar dat is te centraal.

51' tweede helft, minuut 51. Osimhen toont zijn klasse. Op een moment dat Napoli onder druk staat, toont Osimhen zijn klasse even. Hij draait eerst knap weg bij Garcia en loopt er dan zowel Garcia als Piqué af. Alleen is er niemand mee, maar Napoli kan er wel even door ademhalen. . Osimhen toont zijn klasse Op een moment dat Napoli onder druk staat, toont Osimhen zijn klasse even. Hij draait eerst knap weg bij Garcia en loopt er dan zowel Garcia als Piqué af. Alleen is er niemand mee, maar Napoli kan er wel even door ademhalen.

50' tweede helft, minuut 50. Napoli zit echt wel in een omknelling nu. Filip Joos. Napoli zit echt wel in een omknelling nu. Filip Joos

48' tweede helft, minuut 48.

46' tweede helft, minuut 46. Begin tweede helft. De tweede helft is begonnen en Barcelona weet wat het te doen staat. Efficiënter omgaan met zijn kansen. Napoli zal niet veel aan zijn aanpak veranderen waarschijnlijk. Loeren op de ruimte in de rug van de defensie van Barça ligt hen wel. . Begin tweede helft De tweede helft is begonnen en Barcelona weet wat het te doen staat. Efficiënter omgaan met zijn kansen. Napoli zal niet veel aan zijn aanpak veranderen waarschijnlijk. Loeren op de ruimte in de rug van de defensie van Barça ligt hen wel.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Barcelona heeft werk aan de winkel in de tweede helft, want het staat 0-1 achter aan de rust. Napoli was niet beter, maar wel efficiënter. Torres miste een enorme kans op 1-0 en betaalde daar meteen een prijs voor. Aan de overkant wist Zielinski in twee tijden doelman Ter Stegen wel te kloppen. De aanval van de Italianen mocht gezien worden. . Rust Barcelona heeft werk aan de winkel in de tweede helft, want het staat 0-1 achter aan de rust. Napoli was niet beter, maar wel efficiënter. Torres miste een enorme kans op 1-0 en betaalde daar meteen een prijs voor. Aan de overkant wist Zielinski in twee tijden doelman Ter Stegen wel te kloppen. De aanval van de Italianen mocht gezien worden.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Kopbal Torres. Van de drie vooraan bij Barcelona is Torres zeker de meest bedrijvige en het meest betrokken in het spel. Hij duikt goed op bij een voorzet van Mingueza, maar kopt naast. . Kopbal Torres Van de drie vooraan bij Barcelona is Torres zeker de meest bedrijvige en het meest betrokken in het spel. Hij duikt goed op bij een voorzet van Mingueza, maar kopt naast.

45' eerste helft, minuut 45.

42' eerste helft, minuut 42. Het gaat net iets te vaak fout bij de laatste pass bij Barcelona. Torres ondervindt dat nu bij een pass van Alba. Het aanvalstrio van Barça wordt voorlopig prima uit de match gehouden door Napoli. . Het gaat net iets te vaak fout bij de laatste pass bij Barcelona. Torres ondervindt dat nu bij een pass van Alba. Het aanvalstrio van Barça wordt voorlopig prima uit de match gehouden door Napoli.

40' Gele kaart voor André Zambo Anguissa van Napoli tijdens eerste helft, minuut 40 André Zambo Anguissa Napoli

39' eerste helft, minuut 39. Het eerste geel van deze match is voor Anguissa. De Kameroener van Napoli gaat stevig door op Nico. . Het eerste geel van deze match is voor Anguissa. De Kameroener van Napoli gaat stevig door op Nico.

39' eerste helft, minuut 39.

37' eerste helft, minuut 37. Nico draait er knap uit bij een nieuwe aanval van de thuisploeg. Hij krijgt de bal bij Torres, maar die trapt voorlangs. Het spelbeeld is al een tijdje hetzelfde. Barcelona domineert de bal, Napoli wil liever uitbreken. . Nico draait er knap uit bij een nieuwe aanval van de thuisploeg. Hij krijgt de bal bij Torres, maar die trapt voorlangs. Het spelbeeld is al een tijdje hetzelfde. Barcelona domineert de bal, Napoli wil liever uitbreken.

31' eerste helft, minuut 31. Torres laat de 1-0 liggen, Zielinski knalt aan de overkant Napoli wel op 0-1. Torres laat de 1-0 liggen, Zielinski knalt aan de overkant Napoli wel op 0-1

30' eerste helft, minuut 30. Geen 1-0, maar wel 0-1 voor Napoli !! Barcelona wordt meteen afgestraft voor de misser van Torres, want aan de andere kant is het wel raak. Napoli combineert er zich mooi door op rechts en Elmas bedient centraal voor doel Zielinski. Die trapt met links nog op Ter Stegen, maar in de rebound is het met rechts wel raak. . Geen 1-0, maar wel 0-1 voor Napoli !! Barcelona wordt meteen afgestraft voor de misser van Torres, want aan de andere kant is het wel raak. Napoli combineert er zich mooi door op rechts en Elmas bedient centraal voor doel Zielinski. Die trapt met links nog op Ter Stegen, maar in de rebound is het met rechts wel raak.

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Piotr Zielinski van Napoli. 0, 1. goal FC Barcelona Napoli einde 0 1

28' eerste helft, minuut 28. Hoe kan Torres dit zo missen? . Foutje bij Napoli en Barcelona lijkt te gaan profiteren. Torres komt alleen voor doel, maar schiet onbegrijpelijk naast. Hij mist het doel echt met meer dan een meter. . Hoe kan Torres dit zo missen? Foutje bij Napoli en Barcelona lijkt te gaan profiteren. Torres komt alleen voor doel, maar schiet onbegrijpelijk naast. Hij mist het doel echt met meer dan een meter.

26' eerste helft, minuut 26. De eerste vijf minuten van Barcelona waren heel sterk, maar nu ontbreekt het een beetje aan een angel in hun spel om Napoli pijn te doen. Filip Joos. De eerste vijf minuten van Barcelona waren heel sterk, maar nu ontbreekt het een beetje aan een angel in hun spel om Napoli pijn te doen. Filip Joos

25' eerste helft, minuut 25. Osimhen stuit op de doelman. Osimhen stuit op de doelman

22' Ter Stegen voorkomt de 0-1. Prachtige counter van Napoli, die begint met een bal tussen de benen van Zielinksi bij Mingueza. Daarna pakt de Pool ook uit met een prima diepe bal op Osimhen, die alleen voor doel komt, maar wel in een erg scherpe hoek. Ter Stegen doet het goed. . eerste helft, minuut 22. Ter Stegen voorkomt de 0-1 Prachtige counter van Napoli, die begint met een bal tussen de benen van Zielinksi bij Mingueza. Daarna pakt de Pool ook uit met een prima diepe bal op Osimhen, die alleen voor doel komt, maar wel in een erg scherpe hoek. Ter Stegen doet het goed.

18' Osimhen ligt op het gras. Garcia bukt zich in een kopduel met Osimhen, waardoor de spits van Napoli van heel hoog tegen het gras valt. Hij blijft liggen en heeft even verzorging nodig. Alba heeft dat begrepen en duwt de bal sportief over de zijlijn. . eerste helft, minuut 18. Osimhen ligt op het gras Garcia bukt zich in een kopduel met Osimhen, waardoor de spits van Napoli van heel hoog tegen het gras valt. Hij blijft liggen en heeft even verzorging nodig. Alba heeft dat begrepen en duwt de bal sportief over de zijlijn.

17' eerste helft, minuut 17. Napoli laat zich niet doen. Filip Joos. Napoli laat zich niet doen. Filip Joos

16' eerste helft, minuut 16.

15' eerste helft, minuut 15. Nico probeert Meret te verrassen. De jonge Nico zorgt voor de eerste bal tussen de palen. Hij haalt vanuit een schuine hoek nog verassend uit en dwingt doelman Meret zo tot een redding. . Nico probeert Meret te verrassen De jonge Nico zorgt voor de eerste bal tussen de palen. Hij haalt vanuit een schuine hoek nog verassend uit en dwingt doelman Meret zo tot een redding.

13' eerste helft, minuut 13.

12' eerste helft, minuut 12. Napoli toont zich. Barcelona wordt even achteruit gedrukt door vlot combinatievoetbal van Napoli. Het levert de eerste corner van de match op, maar Torres neutraliseert het gevaar. Het is een leuk begin, maar voorlopig met enkel een kans voor Pedri. . Napoli toont zich Barcelona wordt even achteruit gedrukt door vlot combinatievoetbal van Napoli. Het levert de eerste corner van de match op, maar Torres neutraliseert het gevaar. Het is een leuk begin, maar voorlopig met enkel een kans voor Pedri.

9' eerste helft, minuut 9. Knal van Pedri zoeft niet ver over doel. Knal van Pedri zoeft niet ver over doel

6' eerste helft, minuut 6. Eerste grote kans. Di Lorenzo verliest knullig de bal aan Aubameyang. Zo kan Pedri uithalen vanuit een interessante positie voor doel, maar hij trapt net te wild. Over! . Eerste grote kans Di Lorenzo verliest knullig de bal aan Aubameyang. Zo kan Pedri uithalen vanuit een interessante positie voor doel, maar hij trapt net te wild. Over!

4' eerste helft, minuut 4. Napoli steekt een eerste keer de neus aan het venster. Osimhen wordt diep gestuurd en bedient de snel meegespurte Insigne, maar Mingueza verdedigt prima. Er is geen dominante ploeg in de eerste drie minuten. . Napoli steekt een eerste keer de neus aan het venster. Osimhen wordt diep gestuurd en bedient de snel meegespurte Insigne, maar Mingueza verdedigt prima. Er is geen dominante ploeg in de eerste drie minuten.

2' eerste helft, minuut 2. We zien de eerste keer de turbo van Traoré, maar Koulibaly staat als een muur en daar raakt zelfs de sterke Traoré niet door. . We zien de eerste keer de turbo van Traoré, maar Koulibaly staat als een muur en daar raakt zelfs de sterke Traoré niet door.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Napoli heeft de wedstrijd op gang getrapt. 77.000 fans kochten een kaartje voor deze prachtige affiche in Camp Nou. . Begin eerste helft Napoli heeft de wedstrijd op gang getrapt. 77.000 fans kochten een kaartje voor deze prachtige affiche in Camp Nou.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:40 vooraf, 18 uur 40.

18:19 vooraf, 18 uur 19. Play-offduel om door te stoten naar de 1/8e finales. Vergis u niet, deze wedstrijd is geen duel in de 1/8e finales van de Europa League. Het gaat om een wedstrijd in de play-offs. Die play-offs worden gespeeld door de 8 ploegen die derde werden in de groepsfase van de Champions League en de 8 ploegen die tweede werden in hun groep van de Europa League. De 8 winnaars van deze play-offs gaan door naar de 1/8e finales en spelen daar tegen de groepswinnaars van de Europa League. . Play-offduel om door te stoten naar de 1/8e finales Vergis u niet, deze wedstrijd is geen duel in de 1/8e finales van de Europa League. Het gaat om een wedstrijd in de play-offs.



Die play-offs worden gespeeld door de 8 ploegen die derde werden in de groepsfase van de Champions League en de 8 ploegen die tweede werden in hun groep van de Europa League. De 8 winnaars van deze play-offs gaan door naar de 1/8e finales en spelen daar tegen de groepswinnaars van de Europa League.

18:00 vooraf, 18 uur . Mingueza en Aubameyang starten bij Barcelona. De meest opvallende naam in de ploeg bij Barça is Mingueza. De verdediger speelt niet vaak onder trainer Xavi. Vandaag dus wel. Waarschijnlijk als rechtsachter in een 4-3-3. Al kan het ook in een driemansdefensie zijn. Vooraan speelt Aubameyang met Torres en Traoré in steun. . Mingueza en Aubameyang starten bij Barcelona De meest opvallende naam in de ploeg bij Barça is Mingueza. De verdediger speelt niet vaak onder trainer Xavi. Vandaag dus wel. Waarschijnlijk als rechtsachter in een 4-3-3. Al kan het ook in een driemansdefensie zijn.

Vooraan speelt Aubameyang met Torres en Traoré in steun.

17:31 vooraf, 17 uur 31.

17:27 vooraf, 17 uur 27.

08:52 vooraf, 08 uur 52. Insigne wil Europa in schoonheid uitzwaaien. Lorenzo Insigne is aan zijn laatste seizoen bij Napoli bezig. De dribbelkont van de Italianen kiest na jaren trouwe dienst voor een avontuur in de Verenigde Staten. In Maart - wanneer de MLS weer op gang getrokken wordt - zal Insigne naar Toronto verhuizen. De Europa League-campagne vormt dus een laatste slotoffensief voor de Italiaan. Wanneer hij vanavond naar binnen komt om het leer de verste hoek in te schilderen, zal er dus wat extra overtuiging in zijn schot zitten. Ter Stegen is gewaarschuwd. . Insigne wil Europa in schoonheid uitzwaaien Lorenzo Insigne is aan zijn laatste seizoen bij Napoli bezig. De dribbelkont van de Italianen kiest na jaren trouwe dienst voor een avontuur in de Verenigde Staten. In Maart - wanneer de MLS weer op gang getrokken wordt - zal Insigne naar Toronto verhuizen. De Europa League-campagne vormt dus een laatste slotoffensief voor de Italiaan. Wanneer hij vanavond naar binnen komt om het leer de verste hoek in te schilderen, zal er dus wat extra overtuiging in zijn schot zitten. Ter Stegen is gewaarschuwd.

08:39 vooraf, 08 uur 39. Neemt Mertens revanche? Barcelona en Napoli keken elkaar ook in het seizoen 2019-2020 in de ogen. Toen in de kwartfinale van een Champions League-duel. In eigen huis hielden Mertens en co nog stand tegen de Blaugrana. Onze landgenoot was goed voor de enige Napolitaanse treffer in het 1-1-gelijkspel. In de terugwedstrijd werden The Blues verrast in een spektakelrijke eerste helft. In de rust stond Napoli al 3-1 in het krijt tegen Messi en co. De Argentijn kwam samen met Luis Suarez en Clément Lenglet op het scorebord. Vanavond hoopt de Italiaanse grootmacht voor het eerst eens een driepunter te behalen tegen Barcelona. Deze keer moeten ze de Argentijnse killer van weleer niet meer in bedwang houden. . Neemt Mertens revanche? Barcelona en Napoli keken elkaar ook in het seizoen 2019-2020 in de ogen. Toen in de kwartfinale van een Champions League-duel. In eigen huis hielden Mertens en co nog stand tegen de Blaugrana. Onze landgenoot was goed voor de enige Napolitaanse treffer in het 1-1-gelijkspel.

In de terugwedstrijd werden The Blues verrast in een spektakelrijke eerste helft. In de rust stond Napoli al 3-1 in het krijt tegen Messi en co. De Argentijn kwam samen met Luis Suarez en Clément Lenglet op het scorebord.

Vanavond hoopt de Italiaanse grootmacht voor het eerst eens een driepunter te behalen tegen Barcelona. Deze keer moeten ze de Argentijnse killer van weleer niet meer in bedwang houden.

08:38 vooraf, 08 uur 38. Ik ben benieuwd hoe vol Camp Nou zal lopen. Het zou een foute houding zijn van de fans om hun neus op te halen voor de Europa League. Filip Joos. Ik ben benieuwd hoe vol Camp Nou zal lopen. Het zou een foute houding zijn van de fans om hun neus op te halen voor de Europa League. Filip Joos

08:32 - Vooraf Vooraf, 08 uur 32

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Eric García, Jordi Alba, Nico Gonzalez, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres Opstelling FC Barcelona Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Eric García, Jordi Alba, Nico Gonzalez, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres

Opstelling Napoli. Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Eljif Elmas, Fabián Ruiz, Piotr Zielinski, André Zambo Anguissa, Lorenzo Insigne, Victor Osimhen Opstelling Napoli Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Eljif Elmas, Fabián Ruiz, Piotr Zielinski, André Zambo Anguissa, Lorenzo Insigne, Victor Osimhen