Napoli aast in de Europa League op eerste overwinning ooit tegen Barcelona

Barcelona en Napoli keken elkaar ook in het seizoen 2019-2020 in de ogen. Toen in de kwartfinale van een Champions League-duel. In eigen huis hielden Mertens en co nog stand tegen de Blaugrana. Onze landgenoot was goed voor de enige Napolitaanse treffer in het 1-1-gelijkspel.





In de terugwedstrijd werden The Blues verrast in een spektakelrijke eerste helft. In de rust stond Napoli al 3-1 in het krijt tegen Messi en co. De Argentijn kwam samen met Luis Suarez en Clément Lenglet op het scorebord.





Vanavond hoopt de Italiaanse grootmacht voor het eerst eens een driepunter te behalen tegen Barcelona. Deze keer moeten ze de Argentijnse killer van weleer niet meer in bedwang houden.