Europese blamage voor Dortmund na zware thuisnederlaag tegen Rangers

De befaamde Gelbe Wand staat in de toekomst beter vóór het doel van Dortmund in plaats van erachter.



Voor de tweede thuiswedstrijd op rij incasseerde de Duitse topclub minstens vier goals - het overkwam Dortmund nog maar één keer eerder in de clubgeschiedenis.



Na de 2-5 tegen Leverkusen vuurde het Schotse Rangers nu vier keer raak in het Westfalenstadion. Op het einde van de eerste helft zette Tavernier een penalty om en verdubbelde Moreles vier minuten later de score.

Het grote probleem van Dortmund? Normaal compenseert ene Erling Haaland de tegentreffers met minstens evenveel goals, maar nu moest hij met een spierblessure verweesd toekijken vanuit de tribune. Ongetwijfeld aftellend naar zijn volgende bestemming…



Te meer omdat Dortmund er ook in de tweede helft - zonder de gewisselde Witsel - allerminst in slaagde om Rangers af te stoppen. Lundstram scoorde snel op fraaie wijze de 0-3. En wanneer Bellingham counterde met een even heerlijk doelpunt, stond het 3 minuten later alweer 1-4. Zo schiet het natuurlijk

niet op.





In de slotfase zorgde een doelpunt van Guerreiro alsnog voor een levenslijn. De Portugees verkleinde de kloof tot twee treffers en hield zo de terugmatch in leven.





Maar dan zal Dortmund in Glasgow wel beter moeten verdedigen. En hopen dat Haaland opnieuw met scherp schiet.