LIVESTREAM: Loodst Storck Racing Genk naar Europese overwintering?

10' eerste helft, minuut 10. Dinamo op voorsprong. Slecht nieuws uit Londen voor Genk, want daar is Dinamo Zagreb al na amper 5 minuten op voorsprong gekomen dankzij Orsic. Genk stoot enkel door in de Europa League als het zelf wint én als ­Dinamo Zagreb verliest tegen West Ham. . Dinamo op voorsprong Slecht nieuws uit Londen voor Genk, want daar is Dinamo Zagreb al na amper 5 minuten op voorsprong gekomen dankzij Orsic. Genk stoot enkel door in de Europa League als het zelf wint én als ­Dinamo Zagreb verliest tegen West Ham.

7' eerste helft, minuut 7.

7' eerste helft, minuut 7. De Oostenrijkers zijn niet van plan om zich zonder slag of stoot over te geven. Genk is nog niet echt bij de zaak. Filip Joos. De Oostenrijkers zijn niet van plan om zich zonder slag of stoot over te geven. Genk is nog niet echt bij de zaak Filip Joos

2' eerste helft, minuut 2. Rapid dreigt meteen. Rapid schiet snel uit de startblokken. Knasmüllner zorgt meteen bijna voor dreiging, maar de aanval wordt terecht afgevlagd voor buitenspel. . Rapid dreigt meteen Rapid schiet snel uit de startblokken. Knasmüllner zorgt meteen bijna voor dreiging, maar de aanval wordt terecht afgevlagd voor buitenspel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Rapid Wenen brengt de bal aan het rollen in de Cegeka Arena. Kan Genk zijn eerste match onder Bernd Storck winnend afsluiten? . Aftrap Rapid Wenen brengt de bal aan het rollen in de Cegeka Arena. Kan Genk zijn eerste match onder Bernd Storck winnend afsluiten?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:48 vooraf, 20 uur 48. We willen aanvallend spelen, daar hebben we ook de spelers voor. Rapid heeft een sterke ploeg en ook een nieuwe trainer, maar we willen alles geven om te winnen. Bernd Storck. We willen aanvallend spelen, daar hebben we ook de spelers voor. Rapid heeft een sterke ploeg en ook een nieuwe trainer, maar we willen alles geven om te winnen. Bernd Storck

20:37 vooraf, 20 uur 37. Rapid Wenen staat na 17 speeldagen pas 5e in de Oostenrijkse Bundesliga, op maar liefst 21 punten van leider RB Salzburg. Ook Rapid kende geen perfecte generale repetitie voor dit duel. Afgelopen zondag moest het op eigen veld genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel in de stadsderby tegen Austria. . Rapid Wenen staat na 17 speeldagen pas 5e in de Oostenrijkse Bundesliga, op maar liefst 21 punten van leider RB Salzburg. Ook Rapid kende geen perfecte generale repetitie voor dit duel. Afgelopen zondag moest het op eigen veld genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel in de stadsderby tegen Austria.

20:24 vooraf, 20 uur 24. 2 op 15. Afgelopen zondag kwam Racing Genk niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen een tienkoppig KV Mechelen, meteen het doodvonnis voor trainer John van den Brom. Na de competitienederlaag tegen Beerschot, het Europese gelijkspel tegen Dinamo Zagreb, het competitieverlies én de bekeruitschakeling tegen Club Brugge was het al de 5e wedstrijd op rij zonder zege voor Genk. De laatste zege van Genk is al bijna een maand geleden, op 11 november op bezoek bij OHL. . 2 op 15 Afgelopen zondag kwam Racing Genk niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen een tienkoppig KV Mechelen, meteen het doodvonnis voor trainer John van den Brom.



Na de competitienederlaag tegen Beerschot, het Europese gelijkspel tegen Dinamo Zagreb, het competitieverlies én de bekeruitschakeling tegen Club Brugge was het al de 5e wedstrijd op rij zonder zege voor Genk. De laatste zege van Genk is al bijna een maand geleden, op 11 november op bezoek bij OHL.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Genk staat voor beslissend duel in de EL: "Storck wil aantrekkelijk voetbal en resultaat". Genk staat voor beslissend duel in de EL: "Storck wil aantrekkelijk voetbal en resultaat"

20:09 vooraf, 20 uur 09. Eerste thuiszege voor Genk? Racing Genk kon in deze Europese campagne nog geen enkele thuiswedstrijd winnen. In de derde voorronde van de Champions League verloor het op eigen veld tegen Sjachtar Donetsk. In de groepsfase van de Europa League ging het tegen Dinamo Zagreb met 0-3 de boot in, terwijl het tegen West Ham bleef steken op een 2-2-gelijkspel. Lukt het tegen Rapid Wenen wel om de punten thuis te houden? . Eerste thuiszege voor Genk? Racing Genk kon in deze Europese campagne nog geen enkele thuiswedstrijd winnen. In de derde voorronde van de Champions League verloor het op eigen veld tegen Sjachtar Donetsk. In de groepsfase van de Europa League ging het tegen Dinamo Zagreb met 0-3 de boot in, terwijl het tegen West Ham bleef steken op een 2-2-gelijkspel. Lukt het tegen Rapid Wenen wel om de punten thuis te houden?

20:06 De elf van Rapid. vooraf, 20 uur 06. De elf van Rapid

19:52 vooraf, 19 uur 52. Geen Onuachu in de basis bij Genk. Bernd Storck heeft in zijn eerste basisploeg geen plaats voor Paul Onuachu, maar met zowel Bongonda, Ito, Paintsil als Ugbo in het team kiest de Duitser wel resoluut voor de aanval. Aanvoerder Bryan Heynen is er door een blessure niet bij, net als Muñoz. . Geen Onuachu in de basis bij Genk Bernd Storck heeft in zijn eerste basisploeg geen plaats voor Paul Onuachu, maar met zowel Bongonda, Ito, Paintsil als Ugbo in het team kiest de Duitser wel resoluut voor de aanval. Aanvoerder Bryan Heynen is er door een blessure niet bij, net als Muñoz.

19:48 vooraf, 19 uur 48.

12:32 vooraf, 12 uur 32. Alles is mogelijk. We willen verder geraken en met een zege behouden we al minstens de 3e plaats. Iedereen is speelklaar. We willen voor onze supporters een goede, attractieve en succesvolle wedstrijd spelen. Genk-coach Bernd Storck. Alles is mogelijk. We willen verder geraken en met een zege behouden we al minstens de 3e plaats. Iedereen is speelklaar. We willen voor onze supporters een goede, attractieve en succesvolle wedstrijd spelen. Genk-coach Bernd Storck

12:31 vooraf, 12 uur 31. Wij zijn hier niet als feestgangers naartoe gekomen, we zijn hier om de 3 punten te pakken. Het gras zal branden, we zijn allemaal supergemotiveerd. De nieuwe coach zal niet veel veranderen bij Genk, daarvoor was de tijd te kort. Rapid Wenen-coach Ferdinand Feldhofer. Wij zijn hier niet als feestgangers naartoe gekomen, we zijn hier om de 3 punten te pakken. Het gras zal branden, we zijn allemaal supergemotiveerd. De nieuwe coach zal niet veel veranderen bij Genk, daarvoor was de tijd te kort. Rapid Wenen-coach Ferdinand Feldhofer

12:31 vooraf, 12 uur 31. De nederlaag in de heenmatch was ergerlijk, wij speelden toen goed. We hebben de kans om revanche te nemen, voor ons telt enkel de zege. Emanuel Aiwu (Rapid Wenen). De nederlaag in de heenmatch was ergerlijk, wij speelden toen goed. We hebben de kans om revanche te nemen, voor ons telt enkel de zege. Emanuel Aiwu (Rapid Wenen)

12:25 vooraf, 12 uur 25. Live op alle Sporza-kanalen. Op deze pagina kunt u de wedstrijd met tekst volgen, maar ook met livestream. We streamen de tv-uitzending op Canvas die om 20.35 u. van start gaat met presentator Maarten Vangramberen en gasten Mo Messoudi en Steven Defour. Filip Joos verzorgt het commentaar. Op Radio 1 kunt u terecht voor flitsen met Stef Wijnants. . Live op alle Sporza-kanalen Op deze pagina kunt u de wedstrijd met tekst volgen, maar ook met livestream. We streamen de tv-uitzending op Canvas die om 20.35 u. van start gaat met presentator Maarten Vangramberen en gasten Mo Messoudi en Steven Defour. Filip Joos verzorgt het commentaar.



Op Radio 1 kunt u terecht voor flitsen met Stef Wijnants.