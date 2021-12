Kijk straks of Storck Genk kan laten doorstoten in Europa in zijn 1e duel

12:32 vooraf, 12 uur 32. Alles is mogelijk. We willen verder geraken en met een zege behouden we al minstens de 3e plaats. Iedereen is speelklaar. We willen voor onze supporters een goede, attractieve en succesvolle wedstrijd spelen. Genk-coach Bernd Storck. Alles is mogelijk. We willen verder geraken en met een zege behouden we al minstens de 3e plaats. Iedereen is speelklaar. We willen voor onze supporters een goede, attractieve en succesvolle wedstrijd spelen. Genk-coach Bernd Storck

12:31 vooraf, 12 uur 31. Wij zijn hier niet als feestgangers naartoe gekomen, we zijn hier om de 3 punten te pakken. Het gras zal branden, we zijn allemaal supergemotiveerd. De nieuwe coach zal niet veel veranderen bij Genk, daarvoor was de tijd te kort. Rapid Wenen-coach Ferdinand Feldhofer. Wij zijn hier niet als feestgangers naartoe gekomen, we zijn hier om de 3 punten te pakken. Het gras zal branden, we zijn allemaal supergemotiveerd. De nieuwe coach zal niet veel veranderen bij Genk, daarvoor was de tijd te kort. Rapid Wenen-coach Ferdinand Feldhofer

12:31 vooraf, 12 uur 31. De nederlaag in de heenmatch was ergerlijk, wij speelden toen goed. We hebben de kans om revanche te nemen, voor ons telt enkel de zege. Emanuel Aiwu (Rapid Wenen). De nederlaag in de heenmatch was ergerlijk, wij speelden toen goed. We hebben de kans om revanche te nemen, voor ons telt enkel de zege. Emanuel Aiwu (Rapid Wenen)

12:25 vooraf, 12 uur 25. Live op alle Sporza-kanalen. Op deze pagina kunt u de wedstrijd met tekst volgen, maar ook met livestream. We streamen de tv-uitzending op Canvas die om 20.35 u. van start gaat met presentator Maarten Vangramberen en gasten Mo Messoudi en Steven Defour. Filip Joos verzorgt het commentaar. Op Radio 1 kunt u terecht voor flitsen met Stef Wijnants. . Live op alle Sporza-kanalen Op deze pagina kunt u de wedstrijd met tekst volgen, maar ook met livestream. We streamen de tv-uitzending op Canvas die om 20.35 u. van start gaat met presentator Maarten Vangramberen en gasten Mo Messoudi en Steven Defour. Filip Joos verzorgt het commentaar.



Op Radio 1 kunt u terecht voor flitsen met Stef Wijnants.

12:23 De partij in Wenen op speeldag 1 eindigde op 0-1 dankzij Onuachu. vooraf, 12 uur 23. De partij in Wenen op speeldag 1 eindigde op 0-1 dankzij Onuachu

12:19 vooraf, 12 uur 19.

12:18 Het sneeuwt ondertussen in Wenen:. vooraf, 12 uur 18. Het sneeuwt ondertussen in Wenen:

12:17 vooraf, 12 uur 17.

12:12 vooraf, 12 uur 12. 2e, 3e en 4e kan nog. Racing Genk liep een hobbelig parcours in competitie en Europa. Door de 1-1 in Zagreb op de vorige speeldag kan alles nog voor Genk op de groepswinst na. Zagreb telt 7 punten, Genk 5, Wenen 3. Als Genk thuis Rapid Wenen klopt en groepswinnaar West Ham wint van Dinamo Zagreb, dan eindigt het tweede en mag de Belgische vicekampioen naar de play-offs van de Europa League. Ook de 3e plaats kan nog en de bijhorende kwalificatie voor de play-offs van de Conference League. Bij verlies vanavond is Europa voorbij. . 2e, 3e en 4e kan nog Racing Genk liep een hobbelig parcours in competitie en Europa. Door de 1-1 in Zagreb op de vorige speeldag kan alles nog voor Genk op de groepswinst na.



Zagreb telt 7 punten, Genk 5, Wenen 3.



Als Genk thuis Rapid Wenen klopt en groepswinnaar West Ham wint van Dinamo Zagreb, dan eindigt het tweede en mag de Belgische vicekampioen naar de play-offs van de Europa League.



Ook de 3e plaats kan nog en de bijhorende kwalificatie voor de play-offs van de Conference League. Bij verlies vanavond is Europa voorbij.

12:10 Heynen en Munoz ontbreken in Genk-selectie: . vooraf, 12 uur 10. Heynen en Munoz ontbreken in Genk-selectie:

12:10 - Vooraf Vooraf, 12 uur 10

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Gerardo Arteaga, Mark McKenzie, Carlos Cuesta, Ángelo Preciado, Theo Bongonda, Patrik Hrošovský, Luca Oyen, Bryan Heynen, Kristian Thorstvedt, Joseph Paintsil Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Gerardo Arteaga, Mark McKenzie, Carlos Cuesta, Ángelo Preciado, Theo Bongonda, Patrik Hrošovský, Luca Oyen, Bryan Heynen, Kristian Thorstvedt, Joseph Paintsil

Opstelling Rapid Wien. Paul Gartler, Filip Stojkovic, Emanuel Aiwu, Martin Moormann, Maximilian Ullmann, Taxiarchis Fountas, Dejan Petrovic, Christoph Knasmüllner, Robert Ljubicic, Marco Grull, Ercan Kara Opstelling Rapid Wien Paul Gartler, Filip Stojkovic, Emanuel Aiwu, Martin Moormann, Maximilian Ullmann, Taxiarchis Fountas, Dejan Petrovic, Christoph Knasmüllner, Robert Ljubicic, Marco Grull, Ercan Kara