Genk tegen B-elftal van West Ham? "Ook de 2e ploeg is een taaie klant"

vooraf, 09 uur 44. Speelt Genk tegen een veredeld B-elftal? West Ham is dé revelatie van het seizoensbegin in de Premier League. De ploeg van trainer David Moyes staat knap vierde in het klassement. Dit weekend staat de kraker tegen Liverpool (2e) op het programma. Als het wint, springt het doodleuk over de topploeg van Salah en co. Ook in de Europa League deed West Ham het meer dan behoorlijk. Het lijkt zich met 9 punten al verzekerd te hebben van de volgende ronde. Mag Genk hopen op een B-elftal? "De wedstrijd dit weekend is voor West Ham van groot belang als je kijkt naar het klassement. Ik kan me voorstellen dat de coach voorrang zal geven aan die wedstrijd." "Maar in ons vorig duel hebben we gemerkt dat ook hun "tweede" ploeg enorm sterk uit de kluiten gewassen is. We trappen niet in de val van het "B-elftal"." .