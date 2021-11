Genk houdt punt over aan vermakelijke EL-match tegen West Ham

Joseph Paintsil had een flink aandeel in het gelijkspel van Genk. "Dit punt is heel belangrijk voor ons. De drie punten pakken was niet mogelijk, gelukkig dat we dit resultaat nog halen. De 1-0 was erg goed", vond de Ghanees over zijn goal. "We deden dat op training al en het kwam eruit tijdens de wedstrijd.

Dit was een volledig andere wedstrijd dan in Londen. "Toen liepen we ook veel en waren we ook mentaal voorbereid, maar pakten we drie goals. Dat is voetbal. We zaten wat in de put, maar vandaag kwamen we terug. De crisis is weg, we kijken nu alleen maar vooruit."