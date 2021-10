Kijk om 21u naar West Ham-Genk: "West Ham is een goeie ploeg, maar wij ook"

17:17 vooraf, 17 uur 17. Live op alle Sporza-kanalen. Sporza koos voor West Ham-Genk als match van de donderdag om live in beeld te brengen. Vanaf 20.35u zijn we er op Canvas bij met een voorbeschouwing van Karl Vannieuwkerke met gasten Franky Van der Elst en Wesley Sonck. U kunt de tv-uitzending bovenaan deze pagina ook in stream volgen. Radio 1 is erbij vanuit Londen met flitsen van Stef Wijnants (klik rechts op "luister live"). . Live op alle Sporza-kanalen Sporza koos voor West Ham-Genk als match van de donderdag om live in beeld te brengen. Vanaf 20.35u zijn we er op Canvas bij met een voorbeschouwing van Karl Vannieuwkerke met gasten Franky Van der Elst en Wesley Sonck.



U kunt de tv-uitzending bovenaan deze pagina ook in stream volgen. Radio 1 is erbij vanuit Londen met flitsen van Stef Wijnants (klik rechts op "luister live").

21-10-2021 21-10-2021.

22:15 vooraf, 22 uur 15. Met wie West Ham ook speelt, het is een goeie ploeg. Maar dat zijn wij ook. Daarom wordt dit een interessante wedstrijd. Genk-coach John van den Brom. Met wie West Ham ook speelt, het is een goeie ploeg. Maar dat zijn wij ook. Daarom wordt dit een interessante wedstrijd. Genk-coach John van den Brom

22:08 vooraf, 22 uur 08. We blijven met elkaar werken om uit deze periode te komen. En dan is er niks beter dan een tegenstander als dit en dat een keer in een andere competitie. Ik heb het gevoel dat we hier tot iets in staat zijn. Genk-coach John van den Brom. We blijven met elkaar werken om uit deze periode te komen. En dan is er niks beter dan een tegenstander als dit en dat een keer in een andere competitie. Ik heb het gevoel dat we hier tot iets in staat zijn. Genk-coach John van den Brom

22:07 vooraf, 22 uur 07. We willen onszelf weer een rol geven in de kwalificatie om te gaan overwinteren. Daarvoor zijn we hier. Genk-coach John van den Brom. We willen onszelf weer een rol geven in de kwalificatie om te gaan overwinteren. Daarvoor zijn we hier. Genk-coach John van den Brom

22:04 vooraf, 22 uur 04. 47.000 West Ham-fans, 600 van Genk. Het London Stadium zal zo goed als vol zitten met bijna 47.000 mensen, geeft John van den Brom op de persconferentie aan. Daartegenover staan 600 fans van Genk. Die hebben heel wat moeite moeten doen om in Londen te geraken, want daarvoor is een reispas én een PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) nodig. Een reispas door de Brexit, een PFL door corona. De club heeft de fans wel goed begeleid in de planning van hun trip. Die kan per bus, auto, boot of trein. . 47.000 West Ham-fans, 600 van Genk Het London Stadium zal zo goed als vol zitten met bijna 47.000 mensen, geeft John van den Brom op de persconferentie aan.



Daartegenover staan 600 fans van Genk. Die hebben heel wat moeite moeten doen om in Londen te geraken, want daarvoor is een reispas én een PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) nodig. Een reispas door de Brexit, een PFL door corona. De club heeft de fans wel goed begeleid in de planning van hun trip. Die kan per bus, auto, boot of trein.

21:55 vooraf, 21 uur 55. Dit is een fantastische uitdaging: prachtig stadion, fantastische grasmat en een publiek dat voor een geweldige sfeer zal zorgen. En natuurlijk een mooie, sterke tegenstander met West Ham. Hier krijg ik zelf ook nog zin om te voetballen van. Coach John van den Brom. Dit is een fantastische uitdaging: prachtig stadion, fantastische grasmat en een publiek dat voor een geweldige sfeer zal zorgen. En natuurlijk een mooie, sterke tegenstander met West Ham. Hier krijg ik zelf ook nog zin om te voetballen van. Coach John van den Brom

21:55 vooraf, 21 uur 55. De jongens hebben er ook zin in. Ik hoef maar in hun ogen te kijken. Coach John van den Brom. De jongens hebben er ook zin in. Ik hoef maar in hun ogen te kijken. Coach John van den Brom

21:55 vooraf, 21 uur 55.

21:53 vooraf, 21 uur 53. Angst mag je nooit hebben. Wie angst heeft, krijgt slaag. Je moet wel respect hebben voor de tegenstander. Genk-CEO Erik Gerits. Angst mag je nooit hebben. Wie angst heeft, krijgt slaag. Je moet wel respect hebben voor de tegenstander. Genk-CEO Erik Gerits

21:40 vooraf, 21 uur 40. Europa League Tomas Soucek van plastische chirurg naar match tegen Genk

21:11 vooraf, 21 uur 11. Genk is al even puntenloos. Racing Genk likt zijn wonden met een 3 op 12 en 0 op 6 in de competitie en een flinke thuisnederlaag (0-3) tegen Zagreb op de vorige Europese speeldag. Tijd voor bezinning dus bij de Belgische vicekampioen. . Genk is al even puntenloos Racing Genk likt zijn wonden met een 3 op 12 en 0 op 6 in de competitie en een flinke thuisnederlaag (0-3) tegen Zagreb op de vorige Europese speeldag. Tijd voor bezinning dus bij de Belgische vicekampioen.







21:11 - Vooraf Vooraf, 21 uur 11

Opstelling West Ham United. Alphonse Aréola, Ben Johnson, Craig Dawson, Issa Diop, Aaron Cresswell, Nikola Vlasic, Declan Rice, Manuel Lanzini, Tomáš Soucek, Said Benrahma, Michail Antonio Opstelling West Ham United Alphonse Aréola, Ben Johnson, Craig Dawson, Issa Diop, Aaron Cresswell, Nikola Vlasic, Declan Rice, Manuel Lanzini, Tomáš Soucek, Said Benrahma, Michail Antonio

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Ángelo Preciado, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Kristian Thorstvedt, Bryan Heynen, Carel Eiting, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Ángelo Preciado, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Kristian Thorstvedt, Bryan Heynen, Carel Eiting, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda