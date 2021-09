Van den Brom: "Tegen Zagreb nieuwe stap zetten naar Europese overwintering"

18:25

vooraf, 18 uur 25. Thorstvedt: "We zullen niet spelen voor een draw". Zagreb domineert al jaren de competitie in eigen land. Vorig jaar kende het ook Europees een boerenjaar, met een kwartfinale in de Europa League. "We weten dat het niet makkelijk zal worden", bekende Genk-middenvelder Thorstvedt woensdag tijdens het persmoment. "De coach heeft de analyse van de tegenstander al gemaakt en we weten dan ook waaraan we ons mogen verwachten. Vorig jaar gingen ze in de Europa League er pas uit tegen de latere winnaar." "In het tussenseizoen zijn er spelers vertrokken, maar het is zeker een stevige tegenstander en we zullen ons beste voetbal moeten bovenhalen. Qua niveau schat ik beide teams ongeveer even hoog in, maar we zullen morgen niet spelen voor een draw." .