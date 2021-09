Genk-coach Van den Brom kiest voor zijn typeploeg in Wenen: "Willen winnen"

17:52 vooraf, 17 uur 52. Heynen en Hrosovsky speelden al tegen Rapid. Rapid Wenen en Racing Genk speelden in de groepsfase van de Europa League van 2016-2017 ook al eens tegen mekaar. Bryan Heynen is de enige van de huidige selectie die toen ook in actie kwam. Ook bankzitter Hrosovsky speelde al eens tegen de Oostenrijkers. Hij scoorde in 2015 met zijn toenmalige team Viktoria Plzen in een 3-2-nederlaag. . Heynen en Hrosovsky speelden al tegen Rapid Rapid Wenen en Racing Genk speelden in de groepsfase van de Europa League van 2016-2017 ook al eens tegen mekaar. Bryan Heynen is de enige van de huidige selectie die toen ook in actie kwam.



Racing Genk is onze sterkste tegenstander tot nu toe. Rapid-trainer Dietmar Kühbauer.

Rapid nog ongeslagen in Wenen. Rapid is dit seizoen nog ongeslagen in eigen huis in Europa. Het won zijn drie voorrondewedstrijden allemaal voor eigen volk. Eerst in de Champions League tegen Sparta Praag (2-1, 0-2), nadien in de Europa League tegen Zorja Loehansk en Anorthosis Famagusta (telkens 3-0).

John van den Brom kiest voor typeploeg. Bij Racing Genk is iedereen fit voor het duel tegen Rapid. John van den Brom kiest voor zijn sterkste elf voor de eerste groepswedstrijd van de Europa League. Dat wil dus zeggen dat voorin het drietal Bongonda, Onuachu en Ito aan de wedstrijd begint. Achterin in Spaans de voertaal: Munoz, Cuesta, Lucumi en Arteaga zijn de verdedigers in de Oostenrijkse hoofdstad. Heynen, Eiting en Thorstvedt zijn de drie middenvelders, Trésor en Hrosovsky zitten dus op de bank.

17:39 Van den Brom kiest voor deze elf:. vooraf, 17 uur 39. Van den Brom kiest voor deze elf:

17:32 De opstelling van de thuisploeg:. vooraf, 17 uur 32. De opstelling van de thuisploeg:

Genk wil overwinteren. De Genkse club gaat ervan uit dat West Ham de sterkste ploeg is in Groep H, daarom moeten ze tegen de andere ploegen punten pakken om de ambitie - overwinteren - waar te maken. De groepswinnaar stoot door naar de 1/8e finales, de nummers 2 spelen tegen de nummers 3 van de Champions League-groepen. Nieuw is dat de nummers 3 van de Europa League in een barrage tegen de nummers 2 van de Conference League nog kans maken op 1/8e finales in de Conference League.



We willen Europa tonen hoeveel kwaliteit in onze groep zit, en dat begint hier. Genk-coach John van den Brom.

Als je een voorsprong wil nemen op de concurrentie, dan moeten we hier winnen. Daarvoor zijn we hier. Genk-coach John van den Brom.

Rapid Wenen strandde net als Genk in voorrondes CL. Genk raakte in de 3e voorronde van de Champions League niet voorbij Sjachtar Donetsk, de groepsfase van de Europa League was het vangnet voor de Belgische vicekampioen en bekerwinnaar. Rapid Wenen, de Oostenrijkse vicekampioen, strandde in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sparta Praag en knokte zich vervolgens langs Anorthosis Famagusta en Zorya Loegansk tot in de groepsfase van de Europa League.



Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Kristian Thorstvedt, Carel Eiting, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Kristian Thorstvedt, Carel Eiting, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito