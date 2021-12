LIVE: Zwaait Antwerp Europa uit met een zege tegen Olympiakos?

18:34 De andere wedstrijden vanavond. vooraf, 18 uur 34. De andere wedstrijden vanavond.

We willen absoluut winnen vanavond, voor onszelf en voor het Belgisch voetbal. Antwerp-coach Brian Priske.

Statistiek. Hoewel Antwerp dit seizoen nog steeds op zoek is naar zijn eerste overwinning in de Europa League, kan daar vanavond misschien wel verandering in komen. Bij hun laatste laatste 4 verplaatsingen naar België trok Olympiakos namelijk 3 keer aan het kortste eind. Kan The Great Old de Grieken vanavond nog een extra nederlaag aansmeren?

Olympiakos op zoek naar groepswinst. Mits een overwinning kan Olympiakos nog groepsleider worden in groep D. Al moeten het daarvoor wel hopen op een nederlaag van Frankfurt op bezoek bij Fenerbahce. Wanneer we de opstelling bekijken, zien we alvast enkele mooie namen op het blad bij de Grieken. Zo komen naast doelman Vaclik, M'Vila en Papastathopoulos ook oude bekende Onyekuru aan de aftrap. De Nigeriaan kwam in ons land nog uit voor zowel Eupen als Anderlecht.

Nieuwe jongens krijgen kans van Priske. Na het 2-2-gelijkspel in Frankfurt staat er niets meer op het spel voor Antwerp vanavond. Coach Brian Priske maakt dan ook van de gelegenheid gebruik om enkele sterkhouders rust te gunnen. Zo beginnen Engels, Samatta, Frey en Nainggolan allemaal op de bank straks. Onder meer Bataille, Eggestein, Balikwisha en Gerkens mogen daardoor nog eens tonen wat ze waard zijn. Krikt The Great Old het Belgische coëfficiënt vanavond nog wat op?

Live op Sporza. U kunt de partij volgen op deze pagina met live tekst, Radio 1 is er ook bij met flitsen van commentator Bert Sterckx.

Olympiakos kan nog groepswinnaar worden. Antwerp is al uitgeschakeld, maar de Grieken kunnen nog groepswinnaar worden, wat hen rechtstreeks toegang zou geven tot de laatste 16 van de competitie.



"We willen dat ons team zo goed mogelijk is," vertelde coach Pedro Martins. "We willen een kwalitatief goede wedstrijd spelen, gevaarlijk zijn tegen Antwerp, hoe goed zij ook zullen zijn."



De Portugese coach benadrukte dat Antwerp een ploeg is die kan routeren: "Ze kunnen met twee, drie systemen spelen". Hij voegde ook nog toe dat "spelers die niet veel spelen, zich meer willen bewijzen aan hun coach."



Olympiakos heeft negen punten, twee minder dan Eintracht Frankfurt, dat op hetzelfde tijdstip bij Fenerbahçe acteert. De Duitsers, die beide duels tegen de Grieken hebben gewonnen, hebben slechts één punt nodig om de eerste plaats veilig te stellen.

We gaan er alles aan doen om toch eens de winst te pakken. We verdienden al eerder een zege, maar op bepaalde momenten misten we net dat beetje kwaliteit en geluk om het af te maken. Brian Priske.

Europees overwinteren was het doel voor Antwerp, maar Brian Priske en zijn spelers zullen zich op de Belgische competitie moeten richten. Dat zal allicht ook te merken zijn donderdag aan het elftal dat tegen Olympiakos aan de aftrap komt.

"Het is niet zo dat ik bepaalde spelers matchritme moet laten opdoen, want eigenlijk heeft iedereen dit seizoen al veel gespeeld", vindt Priske. "Maar enkele spelers kampen wel met kleine blessures of ongemakken en die moeten we beschermen."

"Maar we zijn zeker nog gemotiveerd om voor de drie punten te gaan."



Opstelling Antwerp. Jean Butez, Jelle Bataille, Dinis Almeida, Dorian Dessoleil, Ritchie De Laet, Pierre Dwomoh, Pieter Gerkens, Birger Verstraete, Michel Ange Balikwisha, Benson Manuel, Johannes Eggestein

Opstelling Olympiakos Piraeus. Tomáš Vaclík, Kenny Lala, Sokratis Papastathopoulos, Pape Abou Cisse, Oleg Reabciuk, Yann M'Vila, Andreas Bouchalakis, Mohamed Mady Camara, Rony Lopes, Soares, Henry Onyekuru