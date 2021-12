Antwerp wuift Europa uit met alsnog een zege in de groepsfase

Antwerp - Olympiakos in een notendop:

Balikwisha wijst Antwerp met penseelstreek de weg

Hoewel er voor Antwerp niets meer op het spel stond vanavond, wilde The Great Old zijn Europees avontuur toch nog met een zege afsluiten. Zonder sterkhouders Nainggolan, Frey en Samatta begon de thuisploeg dan ook voortvarend aan de partij.



Recordaankoop Balikwisha sneed vanop zijn linkerflank naar binnen en krulde de openingstreffer via Cisse heerlijk voorbij Vaclik. Zijn eerste doelpunt in Antwerpse loondienst was er meteen eentje dat kon tellen.



Olympiakos maakte mits een overwinning nog kans op groepswinst, maar het was Antwerp die de openingsfase helemaal voor zijn rekening nam. Gerkens devieerde een hoekschop slim aan de eerste paal, maar trof de vuisten van Vaclik.



De Grieken snakten naar adem en mochten niet veel later blij zijn dat doelman Vaclik als enige wel op de afspraak was. Na een vlotte combinatie belandde de bal met een gelukje bij Benson, die de 2-0 door een knappe voetreflex nog uiteen zag spatten.