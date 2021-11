Antwerp gaat met Frey en Samatta op zoek naar laatste strohalm

20:35 vooraf, 20 uur 35.

20:34 Opent Frey eindelijk zijn rekening in Europa? Terwijl Michael Frey in de Belgische competitie al aan 14 doelpunten zit, wacht de Zwitser in de Europa League nog steeds op zijn eerste doelpunt van het seizoen. Maakt de de spits straks komaf met zijn Europese droogte? Het zou de opdracht van Antwerp alvast iets eenvoudiger maken in Duitsland. . vooraf, 20 uur 34.

20:15 De arena van vanavond. vooraf, 20 uur 15. De arena van vanavond.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Grijpt Antwerp laatste strohalm? Na een magere 1 op 12 is de opdracht vanavond heel eenvoudig voor Antwerp: winnen in Frankfurt of het is game over. Niet onmogelijk. In de heenmatch wonnen de Duitsers pas na een strafschop in de extra tijd (0-1). Schenken de manschappen van Brian Priske zichzelf een laatste reddingslijn? .

19:56 vooraf, 19 uur 56. Opletten voor oude bekende Kamada bij Frankfurt. Ondanks een recente 6 op 6 kampeert Frankfurt voorlopig op een magere 11e plek in de Bundesliga. In de Europa League gaat het de Duitsers dan wel voor de wind met een 10 op 12 en een 1e plek in groep D. Bij de thuisploeg wordt het vooral opletten voor de Serviër Kostic. Ook Daichi Kamada is een speler om in het oog te houden. De 25-Japanner kwam 3 seizoenen geleden nog uit voor STVV en liet met 15 goals en 7 doelpunten een stevige indruk na. .

19:55 Het basiselftal van Frankfurt. vooraf, 19 uur 55. Het basiselftal van Frankfurt.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Priske rekent op spitsenduo Frey/Samatta. Na de verrassende 2-1-nederlaag van afgelopen weekend tegen STVV brengt Brian Priske enkele nieuwe namen aan de aftrap tegen Frankfurt. In de defensie komen Almeida en Dessoleil in de plaats van de geblesseerden Engels en Seck. De jonge Dwomoh vervangt dan weer Yusuf op het middenveld terwijl ook Fischer en Samatta van de partij zijn. Balikwisha en Benson moeten dus genoegen nemen met een plaatsje op de bank. .

19:46 De 11 van Antwerp. vooraf, 19 uur 46. De 11 van Antwerp.

09:12 vooraf, 09 uur 12. Zo ging het in de heenmatch (0-1). Zo ging het in de heenmatch (0-1)

09:11 vooraf, 09 uur 11. Ik verwacht een goed Antwerp, het kan het ons moeilijk maken. Maar wij zijn goed voorbereid. De wil om te winnen is groot. Frankfurt-coach Glasner.

09:08 vooraf, 09 uur 08. Geen Hinteregger bij Frankfurt. Bij Frankfurt missen ze met verdediger Martin Hinteregger vanavond een belangrijke schakel. Anderzijds wordt Gonçalo Pacienca opnieuw opgenomen in de selectie. Hij scoorde in de heenmatch het enige doelpunt, op strafschop. Frankfurt is met een zege zeker van de groepswinst, waardoor het de play-offronde kan overslaan na de winter. .

Frankfurt is met een zege zeker van de groepswinst, waardoor het de play-offronde kan overslaan na de winter.

Opstelling Eintracht Frankfurt. Kevin Trapp, Lucas Tuta, Makoto Hasebe, Evan Ndicka, Timothy Chandler, Kristijan Jakic, Djibril Sow, Filip Kostic, Jesper Lindström, Rafael Borré, Daichi Kamada

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Sam Vines, Dinis Almeida, Dorian Dessoleil, Ritchie De Laet, Pierre Dwomoh, Radja Nainggolan, Birger Verstraete, Viktor Fischer, Michael Frey, Mbwana Samatta