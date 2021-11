Fenerbahçe wil Antwerp op de knieën krijgen: "Winnen is nodig voor vertrouwen"

19:35 vooraf, 19 uur 35. Fenerbahçe-coach: "Antwerp heeft een goed team". Na 3 competitienederlagen op een rij en 2 op 9 in de Europa League wil Fenerbahçe koste wat kost punten sprokkelen op de Bosuil. "We willen goed voetbal brengen én een goed resultaat boeken, maar we weten dat Antwerp een goed team heeft", zegt Fenerbahçe-coach Vitor Pereira. "Dat we elkaar nu kennen, betekent wel dat we wat correcties kunnen doorvoeren ten opzichte van de vorige wedstrijd. Een zege tegen Antwerp is nodig om weer vertrouwen te krijgen." . Fenerbahçe-coach: "Antwerp heeft een goed team" Na 3 competitienederlagen op een rij en 2 op 9 in de Europa League wil Fenerbahçe koste wat kost punten sprokkelen op de Bosuil. "We willen goed voetbal brengen én een goed resultaat boeken, maar we weten dat Antwerp een goed team heeft", zegt Fenerbahçe-coach Vitor Pereira.

"Dat we elkaar nu kennen, betekent wel dat we wat correcties kunnen doorvoeren ten opzichte van de vorige wedstrijd. Een zege tegen Antwerp is nodig om weer vertrouwen te krijgen."



13:09 vooraf, 13 uur 09. "Zeker nu we uitgeschakeld zijn in de Beker van België, willen we na Nieuwjaar nog actief zijn in Europa. Dan moeten we we winnen van Fenerbahçe.". Björn Engels. "Zeker nu we uitgeschakeld zijn in de Beker van België, willen we na Nieuwjaar nog actief zijn in Europa. Dan moeten we we winnen van Fenerbahçe." Björn Engels

13:08 vooraf, 13 uur 08. "We gaan hoog druk zetten". "We hebben nochtans al goede dingen getoond in Europa, maar het resultaat is te weinig", zegt brian Priske. "Bij Fenerbahçe hebben we een van onze beste matchen gespeeld, met goed positiespel, pressing en goals." "Fenerbahçe heeft de laatste tijd ook mindere resultaten behaald en kampt met wat blessures. We moeten proberen om onzekerheid te creëren bij hen door hoge druk te zetten." . "We gaan hoog druk zetten" "We hebben nochtans al goede dingen getoond in Europa, maar het resultaat is te weinig", zegt brian Priske. "Bij Fenerbahçe hebben we een van onze beste matchen gespeeld, met goed positiespel, pressing en goals."

"Fenerbahçe heeft de laatste tijd ook mindere resultaten behaald en kampt met wat blessures. We moeten proberen om onzekerheid te creëren bij hen door hoge druk te zetten."

13:08 - Vooraf Vooraf, 13 uur 08

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Dinis Almeida, Jelle Bataille, Michel Ange Balikwisha, Birger Verstraete, Benson Manuel, Alhassan Yusuf, Viktor Fischer, Michael Frey Opstelling Antwerp Jean Butez, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Dinis Almeida, Jelle Bataille, Michel Ange Balikwisha, Birger Verstraete, Benson Manuel, Alhassan Yusuf, Viktor Fischer, Michael Frey

Opstelling Fenerbahçe. Altay Bayindir, Kim Min-Jae, Filip Novák, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandas, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Diego Rossi, Mesut Özil, Enner Valencia Opstelling Fenerbahçe Altay Bayindir, Kim Min-Jae, Filip Novák, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandas, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Diego Rossi, Mesut Özil, Enner Valencia