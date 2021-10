Antwerp morgen tegen Fenerbahçe: "Frey en Samatta samen in basis? Ze zijn er klaar voor"

21:22

vooraf, 21 uur 22. Antwerp met rug tegen de muur: "3 punten is mogelijk". Antwerp-coach Brian Priske beseft dat zijn team scherp zal moeten staan. "Elke match is nu belangrijk. Het is nu het moment om 3 punten of toch minstens 1 punt te sprokkelen tegen Fenerbahçe." Antwerp-spitsen Ally Samatta en Michael Frey hebben een (kort) verleden bij Fenerbahçe. Zullen ze allebei aan de aftrap staan? "Je weet maar nooit", zegt Priske. "Ze zijn allebei klaar om een volledige match te spelen. Het is voor hen een goede kans om zich te tonen aan hun oude werkgever." .