LIVE: Veegt Antwerp de nul weg in Europa thuis tegen Frankfurt?

29' eerste helft, minuut 29. Een akkefietje. Dessoleil ligt op de grond. Nainggolan en De Laet willen met de scheidsrechter spreken, alleen is Nainggolan niet erg rustig. Hij krijgt prompt een geel karton onder zijn neus geschoven.

25' eerste helft, minuut 25. Poging Verstraete. Antwerp zit een stukje beter in de partij nu. Verstraete heeft wel zin in een schotje en mikt vanaf zo'n 20 meter naar de winkelhaak. Succesvol is het niet.

23' Redding Butez was niet nodig. Een uitstekende aanval van Frankfurt. Lammers is snel en speelt de defensie van Antwerp uit verband. Kostic loopt in aan de tweede paal om te besluiten, maar treft Butez op zijn weg. De save is uiteindelijk zelfs niet nodig want de buitenspelvlag gaat wat later de lucht in. eerste helft, minuut 23.

21' eerste helft, minuut 21. Butez komt ver uit zijn doel en krijgt de bal dan niet echt overtuigend weg. Gelukkig schiet zijn verdediging hem te hulp.

19' eerste helft, minuut 19. De wedstrijd lijkt wat open te breken nu. Bert Sterckx, Radio 1.

18' eerste helft, minuut 18. Een rush van Ritchie De Laet op de linkerflank. Dat gaat snel en hij houdt de bal ook binnen aan de achterlijn, maar de voorzet is veel te wild.

17' eerste helft, minuut 17. Trap in de handen van Trapp. Eindelijk, daar is het eerste Antwerpse schot tussen de palen. Dat komt op naam van Fischer. Hij haalt uit, maar mikt recht in de armen van de Frankfurt-doelman.

14' eerste helft, minuut 14. Samatta valt neer op de grasmat. Hij heeft een slag gekregen van Hasebe. De scheidsrechter grijpt niet in.

12' eerste helft, minuut 12. Een aanval van de thuisploeg lijkt even veelbelovend, maar het loopt spaak net buiten de zestien. Op Antwerps doelgevaar is het dus nog wachten.

10' eerste helft, minuut 10. Antwerp ondergaat de wedstrijd op dit moment. Frankfurt is de betere ploeg. Bert Sterckx, Radio 1.

7' eerste helft, minuut 7. Lammers naast de bal. Heet standje voor het doel van Butez. Een prachtige bal van Hinteregger belandt uiteindelijk voor de neus van Lammers. De Nederlander trapt een gat in de lucht. Antwerp ademt.



5' eerste helft, minuut 5. Het vak van de Duitsers zit goed vol, dat van Antwerp uiteraard ook. Veel sfeer in de Bosuil. Filip Joos.

5' eerste helft, minuut 5. Fischer is gretig op de rand van de zestien. Hij knokt voor de bal, maar puurt er niet meteen gevaar uit.

3' eerste helft, minuut 3. Butez moet zich strekken op de poging van Hinteregger. Hij houdt zijn net proper. De hoekschop mondt uit in een counter voor Antwerp, maar die sterft een stille dood.

2' eerste helft, minuut 2. Ritchie De Laet draagt de aanvoerdersband en geeft al snel een vrije trap weg met een fot op Sow. Wordt dit gevaarlijk?

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zijn eraan begonnen op de Bosuil. De rook hangt nog over het veld.