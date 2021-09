Antwerp ontvangt Frankfurt met vertrouwen: "Thuis kunnen we iedereen kloppen"

12:21

vooraf, 12 uur 21. Op zoek naar eerste punten. Na het puntenverlies van 2 weken geleden bij Olympiakos (2-1) speelt Antwerp donderdagavond in eigen huis tegen Eintracht Frankfurt. Met een zege als resultaat? "Thuis kunnen we iedereen kloppen", stelt Antwerp-coach Brian Priske vooraf. "Met onze ongelooflijke supporters is er altijd iets meer mogelijk." Frankfurt ligt al uit de beker en kon nog niet winnen in de Bundesliga of de Europa League. "Het is een goeie ploeg die nog wat aan het zoeken is", stelt Priske vast. "Ik heb dat hier ook gezegd: soms heeft een ploeg wat tijd nodig. Maar of dat nu betekent dat dit het juiste moment is om hen te treffen, weet ik niet." .