Griekse tragedie voor Antwerp: wedstrijd tegen Olympiakos duurt 2' te lang

Olympiakos - Antwerp in een notendop:

Antwerp met topschutter Frey én Samatta

Dat ook Samatta nog wat naar zijn torinstinct aan het zoeken is, was duidelijk op te merken. De Tanzaniaanse aanvaller kreeg 2 grote kopkansen, maar kon het hoofd in beide situaties niet koel houden.

Toveren deden de Antwerpenaren niet meteen in de Griekse heksenketel. The Great Old was de evenknie van Olympiakos, maar had de handen vol met oudstrijders El-Arabi (34) en Onyekuru (34). Zo zag El-Arabi zijn rake karatetrap door de VAR van het bord geveegd worden.

Antwerp heeft deze zomermercato ingekocht om geen bijrolletje te spelen in de beginfase van de Europa League. Ze gooiden vandaag - met Ally Samatta en Michael Frey - dan ook meteen twee van hun topaankopen samen in de strijd. Toch bleef een feestelijke inauguratie van een nieuw aanvallend koningskoppel uit.

Op 2 minuten van een puntje ...

Van een stijlbreuk in de tweede helft was niet meteen sprake. Beide ploegen begonnen opnieuw conservatief na de pauze. Ouderdomsdeken El-Arabi bleef de lakens uitdelen en scoorde net zoals in de eerste helft op een uitgemeten voorzet. Deze keer ging de vlag de lucht niet in.

Antwerp - dat al vrede genomen had met een puntje - trok de wedstrijd dan langzamerhand weer naar zich toe. Vooral Ally Samatta haalde zijn neus niet op om de bal op te eisen. Met succes: met nog een kwartier op de klok vond de spits van Antwerp zijn Tanzaniaanse torinstinct terug. Na twee gemiste kopbalkansen, buffelde hij zijn ploeg langszij.

The Great Old bleef de controle over de wedstrijd houden en degradeerde de Olympiakos-doelman Vaclik enkele keren tot kanonnenvlees vanuit de tweede lijn. Met nog 3 minuten op de klok leek een puntje in kannen en kruiken ...

Tot Buta zijn mannetje Vrousai plots te veel ruimte in de grote rechthoek gunde. De Griekse invaller legde de bal hapklaar voor Reabciuk, die Antwerp - via de paal - dan toch nog in een Griekse tragedie onderdompelde.