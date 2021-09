Antwerp-spits Frey: "Olympiakos is zwaar, maar ik wil ook nu scoren"

11:35 vooraf, 11 uur 35. Live op alle Sporza-kanalen. Elke donderdag mag Sporza 1 match uitzenden. We kiezen vandaag voor Olympiakos-Antwerp. Vanaf 20.35 u. begint de uitzending op Canvas met presentator Maarten Vangramberen en gasten Frank Boeckx en Gert Verheyen. Commentator met dienst is Peter Vandenbempt. We streamen die uitzending hierboven. Op deze pagina kunt u de match live met tekst volgen, ook op Radio 1 is de match te volgen met commentaar van Bert Sterckx. Zie rechts voor knop "luister live". . Live op alle Sporza-kanalen Elke donderdag mag Sporza 1 match uitzenden. We kiezen vandaag voor Olympiakos-Antwerp. Vanaf 20.35 u. begint de uitzending op Canvas met presentator Maarten Vangramberen en gasten Frank Boeckx en Gert Verheyen. Commentator met dienst is Peter Vandenbempt. We streamen die uitzending hierboven.



11:29 vooraf, 11 uur 29. De Europa League is een andere competitie, maar net als in de Jupiler Pro League wil ik ook in Europa scoren. Ik wil het team elke match helpen met kansen creëren en goals. Antwerp-aanvaller Michael Frey (al 8 goals in JPL). De Europa League is een andere competitie, maar net als in de Jupiler Pro League wil ik ook in Europa scoren. Ik wil het team elke match helpen met kansen creëren en goals. Antwerp-aanvaller Michael Frey (al 8 goals in JPL)

11:28 vooraf, 11 uur 28. Het is fijn dat ik zo snel terug kon keren na mijn blessure. Het is geen mirakel, ik heb hard gewerkt en mijn comeback kwam zo sneller. Antwerp-aanvaller Michael Frey. Het is fijn dat ik zo snel terug kon keren na mijn blessure. Het is geen mirakel, ik heb hard gewerkt en mijn comeback kwam zo sneller. Antwerp-aanvaller Michael Frey

11:27 vooraf, 11 uur 27. Dit wordt een zware match in een zware groep, we zullen voor elk punt moeten vechten. Antwerp-aanvaller Michael Frey. Dit wordt een zware match in een zware groep, we zullen voor elk punt moeten vechten. Antwerp-aanvaller Michael Frey

11:24 vooraf, 11 uur 24. Wat met Björn Engels? Björn Engels kennen ze in Olympiakos, de verdediger was er van 2017 tot 2019 onder contract. Hij speelde het eerste seizoen 24 wedstrijden, het seizoen erop werd hij uitgeleend aan Reims. Antwerp plukte Engels weg bij Aston Villa. Vorig weekend tegen Eupen liep de ex-Club Brugge-man een blessure op, het is nog niet zeker of hij fit raakt. Dinis Almeida deed het goed als zijn vervanger. . Wat met Björn Engels? Björn Engels kennen ze in Olympiakos, de verdediger was er van 2017 tot 2019 onder contract. Hij speelde het eerste seizoen 24 wedstrijden, het seizoen erop werd hij uitgeleend aan Reims.



Antwerp plukte Engels weg bij Aston Villa. Vorig weekend tegen Eupen liep de ex-Club Brugge-man een blessure op, het is nog niet zeker of hij fit raakt. Dinis Almeida deed het goed als zijn vervanger.

10:30 vooraf, 10 uur 30. Priske: "Als ploeg kunnen we beter zijn". In groep D treedt Antwerp aan op het veld van Olympiakos. Eintracht Frankfurt speelt thuis tegen Fenerbahçe. "We zitten in een zware groep en dus wordt elke uitmatch moeilijk", beseft Antwerp-coach Brian Priske. "We bekampen een Bundesliga-team, een topteam uit Turkije en uit Griekenland. Dat is nooit makkelijk. Qua ranking staan we ook het laagst, maar we hebben er vertrouwen in, geloven in onszelf en geloven dat we iets kunnen bereiken." "Vorig seizoen was Antwerp goed in de Europa League, dus we weten hoe het werkt." "Ook Olympiakos heeft veel kwaliteit, met ervaren spelers en heel wat internationals, maar als ploeg kunnen wij beter zijn. We zijn in deze groep de underdog, maar geloven in onze kansen." . Priske: "Als ploeg kunnen we beter zijn" In groep D treedt Antwerp aan op het veld van Olympiakos. Eintracht Frankfurt speelt thuis tegen Fenerbahçe. "We zitten in een zware groep en dus wordt elke uitmatch moeilijk", beseft Antwerp-coach Brian Priske.



"We bekampen een Bundesliga-team, een topteam uit Turkije en uit Griekenland. Dat is nooit makkelijk. Qua ranking staan we ook het laagst, maar we hebben er vertrouwen in, geloven in onszelf en geloven dat we iets kunnen bereiken."



"Vorig seizoen was Antwerp goed in de Europa League, dus we weten hoe het werkt."



"Ook Olympiakos heeft veel kwaliteit, met ervaren spelers en heel wat internationals, maar als ploeg kunnen wij beter zijn. We zijn in deze groep de underdog, maar geloven in onze kansen."



09:54 vooraf, 09 uur 54. We zijn mentaal sterk en heel goed voorbereid op deze Europa League. Dit is onze kans. In onze eerste match moeten we thuis op de best mogelijke manier starten. Yann M'Vila (Olympiakos). We zijn mentaal sterk en heel goed voorbereid op deze Europa League. Dit is onze kans. In onze eerste match moeten we thuis op de best mogelijke manier starten. Yann M'Vila (Olympiakos)

09:54 vooraf, 09 uur 54. Antwerp opent bij Olympiakos. Olympiakos-Antwerp belooft een "warme" match te worden. Sowieso heersen er in Griekenland aangename temperaturen, maar de stijl van de ploegen én de supporters dragen ook bij tot de felheid van de match. De Griekse kampioen ging eruit in de voorronde van de Champions League. Antwerp plaatste zich dankzij een thriller tegen Omonia Nicosia voor de groepsfase. . Antwerp opent bij Olympiakos Olympiakos-Antwerp belooft een "warme" match te worden. Sowieso heersen er in Griekenland aangename temperaturen, maar de stijl van de ploegen én de supporters dragen ook bij tot de felheid van de match.



De Griekse kampioen ging eruit in de voorronde van de Champions League. Antwerp plaatste zich dankzij een thriller tegen Omonia Nicosia voor de groepsfase.

09:44 vooraf, 09 uur 44. We zullen slim, stabiel, standvastig en tactisch foutloos moeten zijn, want we spelen tegen een agressieve en gevaarlijke tegenstander. Pedro Martins, coach van Olympiakos. We zullen slim, stabiel, standvastig en tactisch foutloos moeten zijn, want we spelen tegen een agressieve en gevaarlijke tegenstander. Pedro Martins, coach van Olympiakos

Opstelling Olympiakos Piraeus. Tomáš Vaclík, Ousseynou Ba, Pape Abou Cisse, Sokratis Papastathopoulos, Oleg Reabciuk, Rony Lopes, Yann M'Vila, Mathieu Valbuena, Henry Onyekuru, Youssef El Arabi, Soares Opstelling Olympiakos Piraeus Tomáš Vaclík, Ousseynou Ba, Pape Abou Cisse, Sokratis Papastathopoulos, Oleg Reabciuk, Rony Lopes, Yann M'Vila, Mathieu Valbuena, Henry Onyekuru, Youssef El Arabi, Soares

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Aurélio Buta, Björn Engels, Ritchie De Laet, Jelle Bataille, Benson Manuel, Birger Verstraete, Radja Nainggolan, Pieter Gerkens, Michael Frey, Johannes Eggestein Opstelling Antwerp Jean Butez, Aurélio Buta, Björn Engels, Ritchie De Laet, Jelle Bataille, Benson Manuel, Birger Verstraete, Radja Nainggolan, Pieter Gerkens, Michael Frey, Johannes Eggestein