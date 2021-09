Antwerp komt met nieuw spitsenduo Samatta/Frey aan de aftrap tegen Olympiakos

20:12 vooraf, 20 uur 12. Mis niets! Live op alle Sporza-kanalen. Elke donderdag mag Sporza 1 match uitzenden. We kiezen vandaag voor Olympiakos-Antwerp. Vanaf 20.35 u. begint de uitzending op Canvas met presentator Maarten Vangramberen en gasten Frank Boeckx en Gert Verheyen. Commentator met dienst is Peter Vandenbempt. We streamen die uitzending hierboven. Op deze pagina kunt u de match live met tekst volgen, ook op Radio 1 is de match te volgen met commentaar van Bert Sterckx. Zie rechts voor knop "luister live". . Mis niets! Live op alle Sporza-kanalen Elke donderdag mag Sporza 1 match uitzenden. We kiezen vandaag voor Olympiakos-Antwerp. Vanaf 20.35 u. begint de uitzending op Canvas met presentator Maarten Vangramberen en gasten Frank Boeckx en Gert Verheyen. Commentator met dienst is Peter Vandenbempt. We streamen die uitzending hierboven.



Op deze pagina kunt u de match live met tekst volgen, ook op Radio 1 is de match te volgen met commentaar van Bert Sterckx. Zie rechts voor knop "luister live".

20:08 Oudstrijder Youssef El-Arabi (34 jaar) moet met zijn ervaring het vuur aan de schenen van De Laet en co leggen. vooraf, 20 uur 08. Oudstrijder Youssef El-Arabi (34 jaar) moet met zijn ervaring het vuur aan de schenen van De Laet en co leggen.

20:05 vooraf, 20 uur 05. We zijn mentaal sterk en heel goed voorbereid op deze Europa League. Dit is onze kans. In onze eerste match moeten we thuis op de best mogelijke manier starten. Yann M'Vila (Olympiakos). We zijn mentaal sterk en heel goed voorbereid op deze Europa League. Dit is onze kans. In onze eerste match moeten we thuis op de best mogelijke manier starten. Yann M'Vila (Olympiakos)

20:01 vooraf, 20 uur 01. Gebrek aan wedstrijdritme bij Olympiakos? Olympiakos is een vaste klant in de hoogste regionen van de Super League Greece. Ook vorig jaar zwaaiden ze de scepter op het einde van het seizoen. Een te duchten tegenstander dus voor The Great Old. Al kan Antwerp wel hopen op het gebrek aan wedstrijdritme bij hun buitenlandse tegenstanders. De Griekse competitie werd pas dit weekend op gang getrapt. Olympiakos heeft dus nog maar één competitiewedstrijd op de teller. Overtuigen deed de regerende kampioen ook niet in die partij. Tegen middenmotor Atromites bleef het na een doelpuntloze wedstrijd met een puntje achter. . Gebrek aan wedstrijdritme bij Olympiakos? Olympiakos is een vaste klant in de hoogste regionen van de Super League Greece. Ook vorig jaar zwaaiden ze de scepter op het einde van het seizoen. Een te duchten tegenstander dus voor The Great Old.

Al kan Antwerp wel hopen op het gebrek aan wedstrijdritme bij hun buitenlandse tegenstanders. De Griekse competitie werd pas dit weekend op gang getrapt. Olympiakos heeft dus nog maar één competitiewedstrijd op de teller.

Overtuigen deed de regerende kampioen ook niet in die partij. Tegen middenmotor Atromites bleef het na een doelpuntloze wedstrijd met een puntje achter.

19:58 Antwerp-trainer Priske rekent meteen weer op Ally Samatta om de Griekse defensie pijn te doen. Kan hij samen met doelpuntenmachine Michael Frey een nieuw dodelijk duo vormen vooe The Great Old? vooraf, 19 uur 58. Antwerp-trainer Priske rekent meteen weer op Ally Samatta om de Griekse defensie pijn te doen. Kan hij samen met doelpuntenmachine Michael Frey een nieuw dodelijk duo vormen vooe The Great Old?

19:56 vooraf, 19 uur 56. Antwerp - 3. Antwerp komt niet op volle sterkte aan de aftrap in Griekenland. Björn Engels, Alhassan Yusuf en Balikwisha stapten eerder deze week niet op het vliegtuig. Voor Engels is dat een serieuze domper. Onze landgenoot heeft een verleden bij Olympiakos. Naast de geblesseerden, kan trainer Priske ook niet rekenen op Abdoulaye Seck en Faris Haroun. Het ervaren duo is niet opgenomen in de Europese selectie. . Antwerp - 3 Antwerp komt niet op volle sterkte aan de aftrap in Griekenland. Björn Engels, Alhassan Yusuf en Balikwisha stapten eerder deze week niet op het vliegtuig.

Voor Engels is dat een serieuze domper. Onze landgenoot heeft een verleden bij Olympiakos.

Naast de geblesseerden, kan trainer Priske ook niet rekenen op Abdoulaye Seck en Faris Haroun. Het ervaren duo is niet opgenomen in de Europese selectie.



11:29 vooraf, 11 uur 29. De Europa League is een andere competitie, maar net als in de Jupiler Pro League wil ik ook in Europa scoren. Ik wil het team elke match helpen met kansen creëren en goals. Antwerp-aanvaller Michael Frey (al 8 goals in JPL). De Europa League is een andere competitie, maar net als in de Jupiler Pro League wil ik ook in Europa scoren. Ik wil het team elke match helpen met kansen creëren en goals. Antwerp-aanvaller Michael Frey (al 8 goals in JPL)

11:28 vooraf, 11 uur 28. Het is fijn dat ik zo snel terug kon keren na mijn blessure. Het is geen mirakel, ik heb hard gewerkt en mijn comeback kwam zo sneller. Antwerp-aanvaller Michael Frey. Het is fijn dat ik zo snel terug kon keren na mijn blessure. Het is geen mirakel, ik heb hard gewerkt en mijn comeback kwam zo sneller. Antwerp-aanvaller Michael Frey

11:27 vooraf, 11 uur 27. Dit wordt een zware match in een zware groep, we zullen voor elk punt moeten vechten. Antwerp-aanvaller Michael Frey. Dit wordt een zware match in een zware groep, we zullen voor elk punt moeten vechten. Antwerp-aanvaller Michael Frey

11:24 vooraf, 11 uur 24. Wat met Björn Engels? Björn Engels kennen ze in Olympiakos, de verdediger was er van 2017 tot 2019 onder contract. Hij speelde het eerste seizoen 24 wedstrijden, het seizoen erop werd hij uitgeleend aan Reims. Antwerp plukte Engels weg bij Aston Villa. Vorig weekend tegen Eupen liep de ex-Club Brugge-man een blessure op, het is nog niet zeker of hij fit raakt. Dinis Almeida deed het goed als zijn vervanger. . Wat met Björn Engels? Björn Engels kennen ze in Olympiakos, de verdediger was er van 2017 tot 2019 onder contract. Hij speelde het eerste seizoen 24 wedstrijden, het seizoen erop werd hij uitgeleend aan Reims.



Antwerp plukte Engels weg bij Aston Villa. Vorig weekend tegen Eupen liep de ex-Club Brugge-man een blessure op, het is nog niet zeker of hij fit raakt. Dinis Almeida deed het goed als zijn vervanger.

10:30 vooraf, 10 uur 30. Priske: "Als ploeg kunnen we beter zijn". In groep D treedt Antwerp aan op het veld van Olympiakos. Eintracht Frankfurt speelt thuis tegen Fenerbahçe. "We zitten in een zware groep en dus wordt elke uitmatch moeilijk", beseft Antwerp-coach Brian Priske. "We bekampen een Bundesliga-team, een topteam uit Turkije en uit Griekenland. Dat is nooit makkelijk. Qua ranking staan we ook het laagst, maar we hebben er vertrouwen in, geloven in onszelf en geloven dat we iets kunnen bereiken." "Vorig seizoen was Antwerp goed in de Europa League, dus we weten hoe het werkt." "Ook Olympiakos heeft veel kwaliteit, met ervaren spelers en heel wat internationals, maar als ploeg kunnen wij beter zijn. We zijn in deze groep de underdog, maar geloven in onze kansen." . Priske: "Als ploeg kunnen we beter zijn" In groep D treedt Antwerp aan op het veld van Olympiakos. Eintracht Frankfurt speelt thuis tegen Fenerbahçe. "We zitten in een zware groep en dus wordt elke uitmatch moeilijk", beseft Antwerp-coach Brian Priske.



"We bekampen een Bundesliga-team, een topteam uit Turkije en uit Griekenland. Dat is nooit makkelijk. Qua ranking staan we ook het laagst, maar we hebben er vertrouwen in, geloven in onszelf en geloven dat we iets kunnen bereiken."



"Vorig seizoen was Antwerp goed in de Europa League, dus we weten hoe het werkt."



"Ook Olympiakos heeft veel kwaliteit, met ervaren spelers en heel wat internationals, maar als ploeg kunnen wij beter zijn. We zijn in deze groep de underdog, maar geloven in onze kansen."



10:29 vooraf, 10 uur 29.

10:00 vooraf, 10 uur . Antwerp opent bij Olympiakos. Olympiakos-Antwerp belooft een "warme" match te worden. Sowieso heersen er in Griekenland aangename temperaturen, maar de stijl van de ploegen én de supporters dragen ook bij tot de felheid van de match. De Griekse kampioen ging eruit in de voorronde van de Champions League. Antwerp plaatste zich dankzij een thriller tegen Omonia Nicosia voor de groepsfase. . Antwerp opent bij Olympiakos Olympiakos-Antwerp belooft een "warme" match te worden. Sowieso heersen er in Griekenland aangename temperaturen, maar de stijl van de ploegen én de supporters dragen ook bij tot de felheid van de match.



De Griekse kampioen ging eruit in de voorronde van de Champions League. Antwerp plaatste zich dankzij een thriller tegen Omonia Nicosia voor de groepsfase.

09:57 vooraf, 09 uur 57.

09:56 vooraf, 09 uur 56.

09:56 vooraf, 09 uur 56.

09:47 vooraf, 09 uur 47.

09:47 vooraf, 09 uur 47.

09:47 vooraf, 09 uur 47.