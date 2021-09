Napoli wist dubbele achterstand uit op bezoek bij Leicester City

Timothy Castagne was de enige landgenoot die startte in dit topduel van groep C. Dries Mertens lag nog in de lappenmand en Youri Tielemans moest vrede nemen met een plek op de bank.



De Rode Duivel zag hoe zijn team al snel op voorsprong kwam na een rake knal van Ayoze Perez.



Tielemans mocht dan invallen en tekende vrijwel meteen voor een assist. Het feestje van Patson Daka ging niet door vanwege buitenspel. De 2-0 kwam er iets later toch. Harvey Barnes nam die voor zijn rekening.



Dan achtte Victor Osimhen zijn moment gekomen. De ex-speler van Charleroi tikte eerst de 2-1 met een subtiele tik over doelman Schmeichel en in de 88e minuut volgde ook de 2-2.





Beide ploegen moesten dus tevreden zijn met een punt.