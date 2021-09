Scorende Januzaj kan Sociedad niet aan driepunter helpen bij PSV

Het doelpunt van Adnan Januzaj:

Iets na het halfuur moesten Januzaj en co. achtervolgen in het Philips Stadion. Het was Mario Götze die op de goede plek stond om de rebound in doel te tikken. Even daarvoor had Januzaj verschroeiend uitgehaald, maar zijn schot spatte uit elkaar op de dwarsligger.



Onze landgenoot liet het niet aan zijn hart komen, want goed 2 minuten na de openingstreffer hingen de bordjes weer gelijk. Januzaj tikte een voorzet van Zaldua beheerst in doel. Erop en erover, want net voor de rust zette Isak zijn ploeg op voorsprong.



PSV was echter niet uitgeteld. Gakpo maakte er al snel in de 2e helft 2-2 van. Adnan Januzaj werd in de 80e minuut nog vervangen.