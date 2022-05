Rangers hopen op eerste Europese beker in 50 jaar: "Willen geschiedenis schrijven"

Giovanni van Bronckhorst hoopt de supporters van Rangers FC na jaren weer een Europese prijs te bezorgen. "We willen onze fans trots maken", zei de Nederlandse trainer van de Schotse topclub in aanloop naar de finale van de Europa League van woensdag tegen Eintracht Frankfurt in Sevilla. Naar verwachting reizen 100.000 Schotten mee naar Sevilla.

"We willen geschiedenis schrijven en de trofee mee naar huis nemen", beaamde kapitein James Tavernier, met zeven goals topscorer in de Europa League. "Ik zie het ook gebeuren. Het zelfvertrouwen in de groep is groot. Met de steun van onze fantastische fans kunnen we het waarmaken. Frankfurt is misschien geen makkelijke tegenstander, maar wel een haalbare kaart."

Van Bronckhorst sprak op de persconferentie met respect over de Duitse tegenstander. "Het is een goed georganiseerd team, met snelle en gevaarlijke spelers. Frankfurt speelde geweldig tegen Barcelona en West Ham United. Ze verdienen het om in de finale te staan."

Rangers FC behaalde tot dusverre één Europese prijs, dat was in 1972 toen de club de toenmalige Europa Cup II won. Eintracht Frankfurt was ook één keer succesvol in Europa, met de winst van de UEFA Cup in 1980. Naast de Europa League zelf staat voor de Rangers en Frankfurt woensdag ook een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League voor komend seizoen op het spel.