LIVESTREAM: Alles te herdoen in Sevilla! Borré brengt Frankfurt weer naast Rangers

clock 90+1' 5 minuten extra. Nog 5 minuten en dan krijgen we verlengingen. Of wordt er nog gescoord in de extra tijd? . tweede helft, minuut 91. extra time 5 minuten extra Nog 5 minuten en dan krijgen we verlengingen. Of wordt er nog gescoord in de extra tijd?

clock 90+1' tweede helft, minuut 91.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Eintracht Frankfurt, Kristijan Jakic erin, Sebastian Rode eruit wissel substitution out Sebastian Rode substitution in Kristijan Jakic

clock 89' tweede helft, minuut 89. Kostic blijft toch één van de betere spelers bij Frankfurt. Hij jaagt een soort voorzet-schot nipt voorlangs. Kamada maakt misbaar, hij had de bal in zijn voeten verwacht. . Kostic blijft toch één van de betere spelers bij Frankfurt. Hij jaagt een soort voorzet-schot nipt voorlangs. Kamada maakt misbaar, hij had de bal in zijn voeten verwacht.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Sakala niet voorbij Trapp. Sakala laat zich een eerste keer zien. Hij wordt in de zestien gelanceerd door Kamara en probeert het vanuit een scherpe hoek. Zijn schot wijkt nog licht af op N'Dicka en wordt zo een makkelijk klusje voor Trapp. . Sakala niet voorbij Trapp Sakala laat zich een eerste keer zien. Hij wordt in de zestien gelanceerd door Kamara en probeert het vanuit een scherpe hoek. Zijn schot wijkt nog licht af op N'Dicka en wordt zo een makkelijk klusje voor Trapp.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Even schrikken voor McGregor. McGregor laat zich bijna verrassen op een ongevaarlijke vrije trap van Kostic. De bal botst voor de doelman en die weet er niet beter op dan het kleinood over de lat te duwen. De hoekschop levert niks op voor Frankfurt. . Even schrikken voor McGregor McGregor laat zich bijna verrassen op een ongevaarlijke vrije trap van Kostic. De bal botst voor de doelman en die weet er niet beter op dan het kleinood over de lat te duwen. De hoekschop levert niks op voor Frankfurt.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Hauge wordt in stelling gebracht in de zestien, maar zijn plaatsbal is veel te hoog. We zijn het slotkwartier ingegaan. Valt de beslissing nog binnen de reguliere speeltijd of stevenen we af op verlengingen? . Hauge wordt in stelling gebracht in de zestien, maar zijn plaatsbal is veel te hoog. We zijn het slotkwartier ingegaan. Valt de beslissing nog binnen de reguliere speeltijd of stevenen we af op verlengingen?

clock 74' tweede helft, minuut 74. Sakala komt tussen de lijnen. Van Bronckhorst grijpt in bij Rangers met een dubbele wissel. Jack en Wright worden naar de kant gehaald voor Davis en Sakala. Die laatste kennen we nog van bij KV Oostende. . Sakala komt tussen de lijnen Van Bronckhorst grijpt in bij Rangers met een dubbele wissel. Jack en Wright worden naar de kant gehaald voor Davis en Sakala. Die laatste kennen we nog van bij KV Oostende.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Rangers, Fashion Sakala erin, Scott Wright eruit wissel substitution out Scott Wright substitution in Fashion Sakala

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Rangers, Steven Davis erin, Ryan Jack eruit wissel substitution out Ryan Jack substitution in Steven Davis

clock 73' Gele kaart voor Scott Wright van Rangers tijdens tweede helft, minuut 73 yellow card Scott Wright Rangers

clock 71' tweede helft, minuut 71. Borré werkt een scherpe voorzet knap in doel: 1-1. Borré werkt een scherpe voorzet knap in doel: 1-1

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Eintracht Frankfurt, Jens Petter Hauge erin, Jesper Lindström eruit wissel substitution out Jesper Lindström substitution in Jens Petter Hauge

clock 70' Dolle vreugde bij Eintracht. tweede helft, minuut 70. Dolle vreugde bij Eintracht

clock 70' tweede helft, minuut 70. Borré hangt de bordjes weer geljk! Daar is de gelijkmaker dan toch! Borré is sneller op de bal dan Bassey bij een voorzet van Kostic en tikt de bal knap in doel. Alles te herdoen in Sevilla! . Borré hangt de bordjes weer geljk! Daar is de gelijkmaker dan toch! Borré is sneller op de bal dan Bassey bij een voorzet van Kostic en tikt de bal knap in doel. Alles te herdoen in Sevilla!

clock 69' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 69 door Rafael Borré van Eintracht Frankfurt. 1, 1. goal Eintracht Frankfurt Rangers 90+4' 1 1

clock 67' tweede helft, minuut 67. Kamada is dicht bij de gelijkmaker. Kamada is dicht bij de gelijkmaker

clock 67' tweede helft, minuut 67. Kamada laat de 1-1 liggen! Wat een kans voor Kamada! Goldson levert de bal achteraan slordig in en zo kan Rode Kamada alleen voor McGregor brengen. De Japanner heeft de gelijkmaker aan zijn voet, maar lobt de bal op het dak van het doel. Dure misser. . Kamada laat de 1-1 liggen! Wat een kans voor Kamada! Goldson levert de bal achteraan slordig in en zo kan Rode Kamada alleen voor McGregor brengen. De Japanner heeft de gelijkmaker aan zijn voet, maar lobt de bal op het dak van het doel. Dure misser.

clock 62' Gele kaart voor Joe Aribo van Rangers tijdens tweede helft, minuut 62 yellow card Joe Aribo Rangers

clock 61' tweede helft, minuut 61. Bassey gooit zijn borst in de weg van een Duitse knal. Bassey gooit zijn borst in de weg van een Duitse knal

clock 60' tweede helft, minuut 60. Afgeblokt schot van Lindström. Daar is al meteen de reactie van Frankfurt! Borré houdt de bal nog net binnen en legt goed achteruit naar Lindström. Die haalt in één tijd uit, maar zijn schot wordt afgeblokt door Bassey. Met de arm claimen ze bij Frankfurt, met de borst oordeelt ref Vincic. . Afgeblokt schot van Lindström Daar is al meteen de reactie van Frankfurt! Borré houdt de bal nog net binnen en legt goed achteruit naar Lindström. Die haalt in één tijd uit, maar zijn schot wordt afgeblokt door Bassey. Met de arm claimen ze bij Frankfurt, met de borst oordeelt ref Vincic.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Aribo profiteert van een foutje in de Duitse verdediging en zet de Rangers op 1-0. Aribo profiteert van een foutje in de Duitse verdediging en zet de Rangers op 1-0

clock 59' Tuta naar de kant. Tuta heeft zich geblesseerd bij zijn ongelukkig actie en wordt naar de kant gehaald. Hasebe is zijn vervanger. . tweede helft, minuut 59. injury Tuta naar de kant Tuta heeft zich geblesseerd bij zijn ongelukkig actie en wordt naar de kant gehaald. Hasebe is zijn vervanger.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Eintracht Frankfurt, Makoto Hasebe erin, Lucas Tuta eruit wissel substitution out Lucas Tuta substitution in Makoto Hasebe

clock 57' tweede helft, minuut 57. Aribo opent de score! Rangers komt uit het niks op voorsprong! Tuta struikelt ongelukkig over zijn eigen voeten en laat de baan zo vrij voor Aribo. Die stormt alleen op Trapp af en maakt het koelbloedig af. . Aribo opent de score! Rangers komt uit het niks op voorsprong! Tuta struikelt ongelukkig over zijn eigen voeten en laat de baan zo vrij voor Aribo. Die stormt alleen op Trapp af en maakt het koelbloedig af.

clock 57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Joe Aribo van Rangers. 0, 1. goal Eintracht Frankfurt Rangers 90+4' 0 1

clock 55' tweede helft, minuut 55. VAR geeft Frankfurt geen strafschop. VAR geeft Frankfurt geen strafschop

clock 55' tweede helft, minuut 55. Kent laat het liggen. Knauff gaat achteraan de mist in en laat de bal zo liggen voor Aribo. Die legt goed opzij voor de vrijstaande Kent. Een enorme kans voor Rangers, maar Kent verknoeit ze met een zwak schot. . Kent laat het liggen Knauff gaat achteraan de mist in en laat de bal zo liggen voor Aribo. Die legt goed opzij voor de vrijstaande Kent. Een enorme kans voor Rangers, maar Kent verknoeit ze met een zwak schot.

clock 53' Geen penalty. Borré gaat gewillig neer na een duel met Goldson in de zestien. Die leek de bal toch te raken, Vincic geeft enkel een corner. De Sloveense ref wordt ook niet teruggefloten door de penalty check van de VAR. . tweede helft, minuut 53. var Geen penalty Borré gaat gewillig neer na een duel met Goldson in de zestien. Die leek de bal toch te raken, Vincic geeft enkel een corner. De Sloveense ref wordt ook niet teruggefloten door de penalty check van de VAR.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Frankfurt start aan de 2e helft met een goeie kans. Frankfurt start aan de 2e helft met een goeie kans

clock 49' tweede helft, minuut 49. Lindström net naast! Frankfurt komt plots akelig dicht bij de 1-0! Een schot van Lindström wijkt af op Kamara en gaat rakelings naast. De Duitse supporters zetten zich nog eens vol achter hun team. . Lindström net naast! Frankfurt komt plots akelig dicht bij de 1-0! Een schot van Lindström wijkt af op Kamara en gaat rakelings naast. De Duitse supporters zetten zich nog eens vol achter hun team.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Frankfurt komt het gretigst uit de kleedkamer. Met een goede actie dwingt Knauff meteen een hoekschop af voor de Duitse club, maar Rangers werkt de bal simpel weg. . Frankfurt komt het gretigst uit de kleedkamer. Met een goede actie dwingt Knauff meteen een hoekschop af voor de Duitse club, maar Rangers werkt de bal simpel weg.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Geen wijzigingen bij de start van de tweede helft. Hopelijk heeft die iets meer om het lijf dan de eerste. . 2e helft Geen wijzigingen bij de start van de tweede helft. Hopelijk heeft die iets meer om het lijf dan de eerste.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+7' eerste helft, minuut 52. We zijn zacht gezegd nog niet verwend in deze finale. De beste kansen zijn op de vingers van een onvolledig hand te tellen. Peter Vandenbempt. We zijn zacht gezegd nog niet verwend in deze finale. De beste kansen zijn op de vingers van een onvolledig hand te tellen Peter Vandenbempt

clock 45+7' eerste helft, minuut 52. Rust. Een ietwat flauwe eerste helft eindigt met een logische 0-0-tussenstand. De meeste dreiging kwam van Frankfurt, McGregor hield Knauff van de openingsgoal. Aribo krulde de beste kans voor Rangers nipt naast. . Rust Een ietwat flauwe eerste helft eindigt met een logische 0-0-tussenstand. De meeste dreiging kwam van Frankfurt, McGregor hield Knauff van de openingsgoal. Aribo krulde de beste kans voor Rangers nipt naast.

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Deze wedstrijd staat toch bol van de technische mankementen in het samenspel. Peter Vandenbempt. Deze wedstrijd staat toch bol van de technische mankementen in het samenspel Peter Vandenbempt

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Jack besluit over. Goede combinatie bij Rangers die uitmondt in een vrije schietkans voor Jack. Vanaf de rand van de zestien mikt die de bal over doel. . Jack besluit over Goede combinatie bij Rangers die uitmondt in een vrije schietkans voor Jack. Vanaf de rand van de zestien mikt die de bal over doel.

clock 45+1' Zes minuten extra. De verzorging van Rode vroeg in de wedstrijd nam heel wat tijd in beslag. Geen verrassing dus dat we er 6 minuten bijtellen. . eerste helft, minuut 46. extra time Zes minuten extra De verzorging van Rode vroeg in de wedstrijd nam heel wat tijd in beslag. Geen verrassing dus dat we er 6 minuten bijtellen.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Nog geen kaarten. Knauff dwingt nog eens een hoekschop af voor Frankfurt, maar ook nu komt daar geen concrete kans uit voort. Intussen heeft ref Vincic Tavernier even de levieten gelezen. Die mag blij zijn dat hij geen kaart kreeg voor een overtreding op Lindström. . Nog geen kaarten Knauff dwingt nog eens een hoekschop af voor Frankfurt, maar ook nu komt daar geen concrete kans uit voort. Intussen heeft ref Vincic Tavernier even de levieten gelezen. Die mag blij zijn dat hij geen kaart kreeg voor een overtreding op Lindström.

clock 44' Rangers in Spanje, vaak geen succes. eerste helft, minuut 44. Rangers in Spanje, vaak geen succes

clock 42' eerste helft, minuut 42. Nu toch al een tijd balbezit voor Rangers, maar de Schotten vangen er weinig mee aan. Het blijft wachten tot de finale echt openbreekt. . Nu toch al een tijd balbezit voor Rangers, maar de Schotten vangen er weinig mee aan. Het blijft wachten tot de finale echt openbreekt.

clock 36' Trapp neemt geen risico's. Rangers kan nu toch even wat weerwerk bieden met een vrije trap van Barisic. Die vindt het hoofd van Lundstram. Zijn kopbal lijkt over te gaan, maar Trapp neemt het zekere voor het onzekere en duwt de bal over de lat. De daaropvolgende corner levert niks op. . eerste helft, minuut 36. crucial save Trapp neemt geen risico's Rangers kan nu toch even wat weerwerk bieden met een vrije trap van Barisic. Die vindt het hoofd van Lundstram. Zijn kopbal lijkt over te gaan, maar Trapp neemt het zekere voor het onzekere en duwt de bal over de lat. De daaropvolgende corner levert niks op.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Flinke inspanning Kostic niet beloond. Snelle omschakeling bij Frankfurt na balverlies bij Rangers. Kostic steekt zowat het hele veld over en waagt dan zijn eigen kans met een gekruist schot. Zijn poging mist kracht en precisie en gaat voorlangs. . Flinke inspanning Kostic niet beloond Snelle omschakeling bij Frankfurt na balverlies bij Rangers. Kostic steekt zowat het hele veld over en waagt dan zijn eigen kans met een gekruist schot. Zijn poging mist kracht en precisie en gaat voorlangs.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Meeste dreiging van Frankfurt. Nieuwe corner voor Frankfurt en opnieuw komt Lindström in schietpositie. Nu doet hij het wel goed met een volley op de weggekopte bal, maar Kamada staat ongelukkig in de baan van het schot. Frankfurt blijft wel de gevaarlijkste ploeg. . Meeste dreiging van Frankfurt Nieuwe corner voor Frankfurt en opnieuw komt Lindström in schietpositie. Nu doet hij het wel goed met een volley op de weggekopte bal, maar Kamada staat ongelukkig in de baan van het schot. Frankfurt blijft wel de gevaarlijkste ploeg.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Aribo besluit rakelings naast. Daar is het antwoord van Rangers. Aribo draait en schiet aan het halve maantje. Zijn schot gaat nipt naast. . Aribo besluit rakelings naast Daar is het antwoord van Rangers. Aribo draait en schiet aan het halve maantje. Zijn schot gaat nipt naast.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Aribo (Rangers) krult de bal een metertje naast. Aribo (Rangers) krult de bal een metertje naast

clock 22' eerste helft, minuut 22. Ook de hoekschop levert een kans op voor Frankfurt. De bal wordt achteruit gelegd naar Lindström. Die heeft tijd en ruimte, maar levert een belabberd schot af. . Ook de hoekschop levert een kans op voor Frankfurt. De bal wordt achteruit gelegd naar Lindström. Die heeft tijd en ruimte, maar levert een belabberd schot af.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Rangers ontsnappen 2 keer aan een achterstand. Rangers ontsnappen 2 keer aan een achterstand

clock 20' McGregor voorkomt de 1-0! Daar is de eerste grote kans in deze finale! Knauff snijdt goed naar binnen en viseert de korte hoek, maar McGregor pakt uit met een prima redding en duwt de bal in hoekschop. . eerste helft, minuut 20. crucial save McGregor voorkomt de 1-0! Daar is de eerste grote kans in deze finale! Knauff snijdt goed naar binnen en viseert de korte hoek, maar McGregor pakt uit met een prima redding en duwt de bal in hoekschop.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Knappe dribbelactie van Lindström op links, maar zijn voorzet wordt uiteindelijk weggewerkt. Knauff probeert het niet veel later vanaf rechts, maar ook nu komt de bal niet goed voor doel. Het is wachten op geslaagde acties. . Knappe dribbelactie van Lindström op links, maar zijn voorzet wordt uiteindelijk weggewerkt. Knauff probeert het niet veel later vanaf rechts, maar ook nu komt de bal niet goed voor doel. Het is wachten op geslaagde acties.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Kamada dringt aan. Frankfurt komt plots toch eens gevaarlijk opzetten. Kamada zet zich door in de zestien en komt nog net tot een halfbakken doelpoging, maar McGregor komt goed tussenbeide. Sow probeert het in de herneming, zijn schot is een makkelijke plukbal voor de Rangers-doelman. . Kamada dringt aan Frankfurt komt plots toch eens gevaarlijk opzetten. Kamada zet zich door in de zestien en komt nog net tot een halfbakken doelpoging, maar McGregor komt goed tussenbeide. Sow probeert het in de herneming, zijn schot is een makkelijke plukbal voor de Rangers-doelman.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Wedstrijd hervat. Rode wisselt zijn bebloed shirt voor een proper exemplaar en is weer klaar voor de strijd. We kunnen weer voetballen! . Wedstrijd hervat Rode wisselt zijn bebloed shirt voor een proper exemplaar en is weer klaar voor de strijd. We kunnen weer voetballen!

clock 9' eerste helft, minuut 9. First blood! Rode (Frankfurt) krijgt al na 5 minuten flinke trap op het hoofd. First blood! Rode (Frankfurt) krijgt al na 5 minuten flinke trap op het hoofd

clock 8' eerste helft, minuut 8. Tulband voor Rode. De verzorging neemt flink wat tijd beslag. De ploegmaats van Rode staan bezorgd om hem heen. Het ziet er wel naar uit dat Duitse kapitein zijn wedstrijd zal kunnen hervatten, al is het dan met een blauw verband om zijn hoofd. . Tulband voor Rode De verzorging neemt flink wat tijd beslag. De ploegmaats van Rode staan bezorgd om hem heen. Het ziet er wel naar uit dat Duitse kapitein zijn wedstrijd zal kunnen hervatten, al is het dan met een blauw verband om zijn hoofd.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Hoofdwonde bij Rode. We zijn amper vijf minuten bezig en de wedstrijd moet al onderbroken worden voor een medische interventie. Lundstram heft zijn been veel te hoog en raakt het hoofd van Rode. Die bloedt meteen heftig en moet verzorgd worden. . Hoofdwonde bij Rode We zijn amper vijf minuten bezig en de wedstrijd moet al onderbroken worden voor een medische interventie. Lundstram heft zijn been veel te hoog en raakt het hoofd van Rode. Die bloedt meteen heftig en moet verzorgd worden.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Frankfurt is in principe toch de favoriet, maar beide clubs hebben een afspraak met de geschiedenis. Peter Vandenbempt. Frankfurt is in principe toch de favoriet, maar beide clubs hebben een afspraak met de geschiedenis Peter Vandenbempt

clock 1' eerste helft, minuut 1. Kapitein van Frankfurt knielt niet voor de aftrap. Kapitein van Frankfurt knielt niet voor de aftrap

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Een zinderende sfeer in Sevilla! Scheidsrechter Slavko Vincic fluit de wedstrijd op gang, de Sloveen moet deze finale in goede banen leiden. . Aftrap Een zinderende sfeer in Sevilla! Scheidsrechter Slavko Vincic fluit de wedstrijd op gang, de Sloveen moet deze finale in goede banen leiden.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. Frankfurt in het spoor van Chelsea en Villarreal. Eintracht Frankfurt maakte dit seizoen indruk in de Europa League. De Duitse club bleef 12 wedstrijden lang ongeslagen: het won 7 keer en speelde 5 keer gelijk. Frankfurt is nog maar de derde ploeg die erin slaagt om ongeslagen de finale te bereiken. Chelsea (in 2018/19) en Villarreal (vorig seizoen) deden het de Duitsers voor en die ongeslagen status leverde beide ploegen uiteindelijk ook de eindwinst op. . Frankfurt in het spoor van Chelsea en Villarreal Eintracht Frankfurt maakte dit seizoen indruk in de Europa League. De Duitse club bleef 12 wedstrijden lang ongeslagen: het won 7 keer en speelde 5 keer gelijk. Frankfurt is nog maar de derde ploeg die erin slaagt om ongeslagen de finale te bereiken. Chelsea (in 2018/19) en Villarreal (vorig seizoen) deden het de Duitsers voor en die ongeslagen status leverde beide ploegen uiteindelijk ook de eindwinst op.

clock 20:47 vooraf, 20 uur 47. Van Bronckhorst zorgde voor ommekeer. Begin dit seizoen zag het er allerminst naar uit dat Rangers de finale van de Europa League zou halen, het had in de groepsfase amper 4 punten na 4 wedstrijden. Pas toen Giovanni Van Bronckhorst het overnam van Steven Gerrard begon het te draaien. Rangers werd nog 2e in de poule met Lyon, Sparta Praag en Brondby en kegelde in de tussenronde voor de 1/8e finales Borussia Dortmund uit de Europa League. Ook Rode Ster Belgrado, Braga en Leipzig werden op weg naar de finale verslagen. . Van Bronckhorst zorgde voor ommekeer Begin dit seizoen zag het er allerminst naar uit dat Rangers de finale van de Europa League zou halen, het had in de groepsfase amper 4 punten na 4 wedstrijden. Pas toen Giovanni Van Bronckhorst het overnam van Steven Gerrard begon het te draaien.



Rangers werd nog 2e in de poule met Lyon, Sparta Praag en Brondby en kegelde in de tussenronde voor de 1/8e finales Borussia Dortmund uit de Europa League. Ook Rode Ster Belgrado, Braga en Leipzig werden op weg naar de finale verslagen.

clock 20:46 vooraf, 20 uur 46. Frankfurt ijzersterk buitenshuis. Eintracht Frankfurt werd groepswinnaar in een poule met Olympiakos, Fenerbahçe en Antwerp en werkte zich nadien naar de finale door telkens buitenshuis het verschil te maken. Real Betis ging zo voor de bijl in de 1/8e finales en een ronde later verloor ook Barcelona in een sensationele wedstrijd in Camp Nou. Ook in de halve finales tegen West Ham won Frankfurt buitenshuis. . Frankfurt ijzersterk buitenshuis Eintracht Frankfurt werd groepswinnaar in een poule met Olympiakos, Fenerbahçe en Antwerp en werkte zich nadien naar de finale door telkens buitenshuis het verschil te maken. Real Betis ging zo voor de bijl in de 1/8e finales en een ronde later verloor ook Barcelona in een sensationele wedstrijd in Camp Nou. Ook in de halve finales tegen West Ham won Frankfurt buitenshuis.

clock 20:46 De spanning neemt toe in Sevilla. vooraf, 20 uur 46. De spanning neemt toe in Sevilla

clock 20:41 vooraf, 20 uur 41. Frankfurt pas 11e in Bundesliga. Eintracht Frankfurt schitterde dan wel Europees, in de Bundesliga kon het geen vervolg breien aan het succesverhaal van vorig seizoen. Toen leverde de knappe 5e plaats een ticket voor de Europa League op, dit seizoen eindigde het pas op de 11e plek. . Frankfurt pas 11e in Bundesliga Eintracht Frankfurt schitterde dan wel Europees, in de Bundesliga kon het geen vervolg breien aan het succesverhaal van vorig seizoen. Toen leverde de knappe 5e plaats een ticket voor de Europa League op, dit seizoen eindigde het pas op de 11e plek.

clock 20:40 vooraf, 20 uur 40. 2 bekers in 1 week? Rangers is er in eigen land niet in geslaagd om zijn titel te verlengen. Het moest dit seizoen de troon weer afstaan aan aartsrivaal Celtic. Het team van Giovanni van Bronckhorst kan deze week wel nog 2 bekers pakken. Vanavond strijdt het om winst in de Europa League, zaterdag speelt het de finale van de Schotse beker tegen Hearts. . 2 bekers in 1 week? Rangers is er in eigen land niet in geslaagd om zijn titel te verlengen. Het moest dit seizoen de troon weer afstaan aan aartsrivaal Celtic. Het team van Giovanni van Bronckhorst kan deze week wel nog 2 bekers pakken. Vanavond strijdt het om winst in de Europa League, zaterdag speelt het de finale van de Schotse beker tegen Hearts.

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. Slechts 1 Europese prijs voor Rangers. Voor de Rangers is het de vijfde keer dat ze een Europese finale bereiken. Toch konden de Schotten nog maar één keer een Europese prijs pakken. Na mislukte pogingen in 1961 en 1967 wonnen ze in 1972 de finale van de Europacup II, ook wel bekend als de Beker voor Bekerwinnaars. Nadien grepen ze naast de Europese Supercup en ook de laatste Europese finale ging verloren, de UEFA Cup in 2008. . Slechts 1 Europese prijs voor Rangers Voor de Rangers is het de vijfde keer dat ze een Europese finale bereiken. Toch konden de Schotten nog maar één keer een Europese prijs pakken. Na mislukte pogingen in 1961 en 1967 wonnen ze in 1972 de finale van de Europacup II, ook wel bekend als de Beker voor Bekerwinnaars. Nadien grepen ze naast de Europese Supercup en ook de laatste Europese finale ging verloren, de UEFA Cup in 2008.

clock 20:24 vooraf, 20 uur 24. 4e Europese finale voor Frankfurt. Eintracht Frankfurt stond in zijn geschiedenis nog maar 3 keer eerder in een Europese finale, maar won er daar wel 2 van. In 1967 triomfeerde de Duitse club in de Intertoto Cup en in 1980 was het de beste in de UEFA Cup. Ook op het hoogste Europese niveau bereikte Frankfurt de eindstrijd. In 1960 stond het in de finale van de Europacup I tegenover Real Madrid, maar dat bleek met een 7-3-zege duidelijk een maatje te groot. Opvallend: in de halve finales knikkerde Frankfurt toen Rangers uit het toernooi. Meteen ook de laatste keer dat beide clubs tegenover elkaar stonden. . 4e Europese finale voor Frankfurt Eintracht Frankfurt stond in zijn geschiedenis nog maar 3 keer eerder in een Europese finale, maar won er daar wel 2 van. In 1967 triomfeerde de Duitse club in de Intertoto Cup en in 1980 was het de beste in de UEFA Cup.



Ook op het hoogste Europese niveau bereikte Frankfurt de eindstrijd. In 1960 stond het in de finale van de Europacup I tegenover Real Madrid, maar dat bleek met een 7-3-zege duidelijk een maatje te groot. Opvallend: in de halve finales knikkerde Frankfurt toen Rangers uit het toernooi. Meteen ook de laatste keer dat beide clubs tegenover elkaar stonden.

clock 20:22 Maar liefst 50.000 supporters zullen de wedstrijd in Frankfurt op groot scherm volgen. vooraf, 20 uur 22. Maar liefst 50.000 supporters zullen de wedstrijd in Frankfurt op groot scherm volgen

clock 20:19 vooraf, 20 uur 19. Primeur voor Schotland? De Rangers kunnen de eerste Schotse ploeg worden die de UEFA Cup/Europa League wint. Al drie keer raakte een Schots team tot in de finale, maar telkens leidde dat tot een ontgoocheling. In 1987 verloor Dundee United tegen Göteborg, in 2003 bleek Porto te sterk voor Celtic en in 2008 moesten de Rangers hun meerdere erkennen in Zenit. Wordt het nu eindelijk wel een schot in de roos? . Primeur voor Schotland? De Rangers kunnen de eerste Schotse ploeg worden die de UEFA Cup/Europa League wint. Al drie keer raakte een Schots team tot in de finale, maar telkens leidde dat tot een ontgoocheling. In 1987 verloor Dundee United tegen Göteborg, in 2003 bleek Porto te sterk voor Celtic en in 2008 moesten de Rangers hun meerdere erkennen in Zenit. Wordt het nu eindelijk wel een schot in de roos?

clock 20:16 Ervaring in doel bij Rangers. vooraf, 20 uur 16. Ervaring in doel bij Rangers

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. Opvolger voor Schalke 04? Duitsland wacht al sinds het seizoen 1996-1997 op winst in de UEFA Cup/Europa League. Toen was het niemand minder dan Marc Wilmots die Schalke 04 de winst bezorgde tegen Inter. Hij maakte het enige doelpunt in de heenwedstrijd, maar Zamorano wiste zijn treffer uit in de terugwedstrijd. In de verlengingen werd niet meer gescoord en dus moest een strafschoppenreeks uitsluitsel brengen. Daarin zette Wilmots de beslissende penalty om voor de Königsblauen. . Opvolger voor Schalke 04? Duitsland wacht al sinds het seizoen 1996-1997 op winst in de UEFA Cup/Europa League. Toen was het niemand minder dan Marc Wilmots die Schalke 04 de winst bezorgde tegen Inter. Hij maakte het enige doelpunt in de heenwedstrijd, maar Zamorano wiste zijn treffer uit in de terugwedstrijd. In de verlengingen werd niet meer gescoord en dus moest een strafschoppenreeks uitsluitsel brengen. Daarin zette Wilmots de beslissende penalty om voor de Königsblauen.

clock 20:10 vooraf, 20 uur 10. Treedt Frankfurt in de voetsporen van Schalke 04? Treedt Frankfurt in de voetsporen van Schalke 04?

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08. Spaans-Engelse dominantie doorbroken. In het seizoen 2009/2010 werd de UEFA Cup omgedoopt tot Europa League en sindsdien is de 2e Europese competitie de speeltuin van Spaanse en Engelse clubs. Van de 12 edities tot dusver werden er maar liefst 8 gewonnen door een Spaanse ploeg, 3 keer was er Engelse winst. De reeks werd enkel onderbroken door een volledig Portugese finale in 2011, toen Porto Braga versloeg. Het maakt een finale tussen een Duitse en een Schotse club extra bijzonder. Een Duitse ploeg in de finale van de UEFA Cup/Europa League, dat is bovendien al geleden van het seizoen 2008-2009. Werder Bremen ging toen in Istanbul onderuit tegen Sjachtar Donetsk. Het seizoen voordien stond er voor het laatst een Schotse ploeg in de finale. Net als vanavond waren dat de Rangers. De Schotten beten toen in Manchester in het zand tegen Zenit. . Spaans-Engelse dominantie doorbroken In het seizoen 2009/2010 werd de UEFA Cup omgedoopt tot Europa League en sindsdien is de 2e Europese competitie de speeltuin van Spaanse en Engelse clubs.



Van de 12 edities tot dusver werden er maar liefst 8 gewonnen door een Spaanse ploeg, 3 keer was er Engelse winst. De reeks werd enkel onderbroken door een volledig Portugese finale in 2011, toen Porto Braga versloeg. Het maakt een finale tussen een Duitse en een Schotse club extra bijzonder.

Een Duitse ploeg in de finale van de UEFA Cup/Europa League, dat is bovendien al geleden van het seizoen 2008-2009. Werder Bremen ging toen in Istanbul onderuit tegen Sjachtar Donetsk. Het seizoen voordien stond er voor het laatst een Schotse ploeg in de finale. Net als vanavond waren dat de Rangers. De Schotten beten toen in Manchester in het zand tegen Zenit.

clock 20:06 vooraf, 20 uur 06. Frankfurt en Glasgow Rangers strijden straks voor de Europa League-trofee. Frankfurt en Glasgow Rangers strijden straks voor de Europa League-trofee

clock 19:20 vooraf, 19 uur 20. Sevilla kleurt wit. Net zoals in Barcelona trekken de supporters van Frankfurt en masse richting het stadion. . Sevilla kleurt wit. Net zoals in Barcelona trekken de supporters van Frankfurt en masse richting het stadion.

clock 19:01 De Frankfurt-fans zijn op weg naar het stadion:. vooraf, 19 uur 01. De Frankfurt-fans zijn op weg naar het stadion:

clock 18:39 Frankfurt kan vanavond rekenen op de steun van ex-international Jérôme Boateng:. vooraf, 18 uur 39. Frankfurt kan vanavond rekenen op de steun van ex-international Jérôme Boateng:

clock 18:31 Sfeer in Sevilla! vooraf, 18 uur 31. Sfeer in Sevilla!

clock 07:09 vooraf, 07 uur 09. Frankfurt-coach looft fans, die met tienduizenden afzakken. Zowel Frankfurt, als Rangers hebben enthousiaste fans. "Ze zijn ongelooflijk", looft coach Oliver Glasner. "Alle reizen die ze maken, de manier waarop ze ons vooruitstuwen, dat is niet in cijfers uit te drukken. Het helpt om te winnen." Volgens Frankfurt reizen 50.000 Duitse fans af naar Sevilla en zijn er zelfs extra vluchten ingelegd, terwijl elke ploeg nochtans maar 10.000 kaartjes kon krijgen. Ook in het stadion in Frankfurt wordt de match getoond, daarvoor gingen ook al 50.000 tickets de deur uit. Glasner: "iedereen spreekt over de finale, ook in de supermarkt. Het wordt een gigantische wedstrijd. We zijn geconcentreerd, maar sereen. We zullen met enthousiasme spelen." . Frankfurt-coach looft fans, die met tienduizenden afzakken Zowel Frankfurt, als Rangers hebben enthousiaste fans. "Ze zijn ongelooflijk", looft coach Oliver Glasner. "Alle reizen die ze maken, de manier waarop ze ons vooruitstuwen, dat is niet in cijfers uit te drukken. Het helpt om te winnen."



Volgens Frankfurt reizen 50.000 Duitse fans af naar Sevilla en zijn er zelfs extra vluchten ingelegd, terwijl elke ploeg nochtans maar 10.000 kaartjes kon krijgen. Ook in het stadion in Frankfurt wordt de match getoond, daarvoor gingen ook al 50.000 tickets de deur uit.



Glasner: "iedereen spreekt over de finale, ook in de supermarkt. Het wordt een gigantische wedstrijd. We zijn geconcentreerd, maar sereen. We zullen met enthousiasme spelen."

clock 07:08 vooraf, 07 uur 08. Ik hou van Spanje en ga er binnen een maand ook op vakantie. We hebben hier een goed gevoel. De terreinen zijn onberispelijk en de stadions ongelooflijk. Alles is hier perfect voor ons. Coach Oliver Glasner van Frankfurt, dat dit seizoen al Real Betis en Barcelona wipte. Ik hou van Spanje en ga er binnen een maand ook op vakantie. We hebben hier een goed gevoel. De terreinen zijn onberispelijk en de stadions ongelooflijk. Alles is hier perfect voor ons. Coach Oliver Glasner van Frankfurt, dat dit seizoen al Real Betis en Barcelona wipte

clock 21:29 vooraf, 21 uur 29. Rangers mét Roofe (ex-RSCA) en Ramsey. Rangers zal woensdag opnieuw kunnen beschikken over de Jamaicaan Kemar Roofe. De voormalige Anderlecht-spits was dit seizoen al belangrijk voor de Schotten, maar miste de halve finales tegen RB Leipzig. "Hij is beschikbaar", zegt Van Bronckhorst. "Maandag heeft hij alweer meegetraind en dinsdag doet hij dat ook. Woensdag zit hij bij de selectie. Als ik hem nodig heb, staat hij klaar." Ook Aaron Ramsey is woensdag weer van de partij. De ervaren Welshman, dit seizoen geleend van Juventus, staat in zijn eerste Europese finale. "De laatste tijd heeft hij weinig gespeeld", vertelde Van Bronckhorst. "Hij is een belangrijke speler voor ons. Zeker in dit soort wedstrijden heb je ervaren jongens nodig. We kijken allemaal erg uit naar deze wedstrijd. De sfeer in de groep is goed. Deze trofee willen we winnen." . Rangers mét Roofe (ex-RSCA) en Ramsey Rangers zal woensdag opnieuw kunnen beschikken over de Jamaicaan Kemar Roofe. De voormalige Anderlecht-spits was dit seizoen al belangrijk voor de Schotten, maar miste de halve finales tegen RB Leipzig. "Hij is beschikbaar", zegt Van Bronckhorst. "Maandag heeft hij alweer meegetraind en dinsdag doet hij dat ook. Woensdag zit hij bij de selectie. Als ik hem nodig heb, staat hij klaar." Ook Aaron Ramsey is woensdag weer van de partij. De ervaren Welshman, dit seizoen geleend van Juventus, staat in zijn eerste Europese finale. "De laatste tijd heeft hij weinig gespeeld", vertelde Van Bronckhorst. "Hij is een belangrijke speler voor ons. Zeker in dit soort wedstrijden heb je ervaren jongens nodig. We kijken allemaal erg uit naar deze wedstrijd. De sfeer in de groep is goed. Deze trofee willen we winnen."



clock 21:27 vooraf, 21 uur 27. Frankfurt is misschien geen makkelijke tegenstander, maar wel een haalbare kaart. Rangers-aanvoerder James Tavernier. Frankfurt is misschien geen makkelijke tegenstander, maar wel een haalbare kaart. Rangers-aanvoerder James Tavernier

clock 21:26 vooraf, 21 uur 26. Van Bronckhorst wil 100.000 meegereisde Schotten trots maken. Giovanni van Bronckhorst hoopt de supporters van Rangers FC na jaren weer een Europese prijs te bezorgen. "We willen onze fans trots maken", zei de Nederlandse trainer van de Schotse topclub in aanloop naar de finale van de Europa League van woensdag tegen Eintracht Frankfurt in Sevilla. Naar verwachting reizen 100.000 Schotten mee naar Sevilla. "We willen geschiedenis schrijven en de trofee mee naar huis nemen", beaamde kapitein James Tavernier, met zeven goals topscorer in de Europa League. "Ik zie het ook gebeuren. Het zelfvertrouwen in de groep is groot. Met de steun van onze fantastische fans kunnen we het waarmaken. Frankfurt is misschien geen makkelijke tegenstander, maar wel een haalbare kaart." Van Bronckhorst sprak op de persconferentie met respect over de Duitse tegenstander. "Het is een goed georganiseerd team, met snelle en gevaarlijke spelers. Frankfurt speelde geweldig tegen Barcelona en West Ham United. Ze verdienen het om in de finale te staan." Rangers FC behaalde tot dusverre één Europese prijs, dat was in 1972 toen de club de toenmalige Europa Cup II won. Eintracht Frankfurt was ook één keer succesvol in Europa, met de winst van de UEFA Cup in 1980. Naast de Europa League zelf staat voor de Rangers en Frankfurt woensdag ook een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League voor komend seizoen op het spel. . Van Bronckhorst wil 100.000 meegereisde Schotten trots maken Giovanni van Bronckhorst hoopt de supporters van Rangers FC na jaren weer een Europese prijs te bezorgen. "We willen onze fans trots maken", zei de Nederlandse trainer van de Schotse topclub in aanloop naar de finale van de Europa League van woensdag tegen Eintracht Frankfurt in Sevilla. Naar verwachting reizen 100.000 Schotten mee naar Sevilla. "We willen geschiedenis schrijven en de trofee mee naar huis nemen", beaamde kapitein James Tavernier, met zeven goals topscorer in de Europa League. "Ik zie het ook gebeuren. Het zelfvertrouwen in de groep is groot. Met de steun van onze fantastische fans kunnen we het waarmaken. Frankfurt is misschien geen makkelijke tegenstander, maar wel een haalbare kaart." Van Bronckhorst sprak op de persconferentie met respect over de Duitse tegenstander. "Het is een goed georganiseerd team, met snelle en gevaarlijke spelers. Frankfurt speelde geweldig tegen Barcelona en West Ham United. Ze verdienen het om in de finale te staan." Rangers FC behaalde tot dusverre één Europese prijs, dat was in 1972 toen de club de toenmalige Europa Cup II won. Eintracht Frankfurt was ook één keer succesvol in Europa, met de winst van de UEFA Cup in 1980. Naast de Europa League zelf staat voor de Rangers en Frankfurt woensdag ook een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League voor komend seizoen op het spel.

clock Opstelling Eintracht Frankfurt. Kevin Trapp, Almamy Touré, Lucas Tuta, Evan N'Dicka, Ansgar Knauff, Djibril Sow, Sebastian Rode, Filip Kostic, Jesper Lindström, Rafael Borré, Daichi Kamada Opstelling Eintracht Frankfurt Kevin Trapp, Almamy Touré, Lucas Tuta, Evan N'Dicka, Ansgar Knauff, Djibril Sow, Sebastian Rode, Filip Kostic, Jesper Lindström, Rafael Borré, Daichi Kamada

clock Opstelling Rangers. Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Calvin Bassey, Borna Barišic, Ryan Jack, John Lundstram, Glen Kamara, Scott Wright, Joe Aribo, Ryan Kent Opstelling Rangers Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Calvin Bassey, Borna Barišic, Ryan Jack, John Lundstram, Glen Kamara, Scott Wright, Joe Aribo, Ryan Kent