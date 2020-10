LIVE: Standard maakt al snel gelijk na de rust

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Standard, Noe Dussenne erin, Kostas Laifis eruit wissel Kostas Laifis Noe Dussenne

59' tweede helft, minuut 59. Exit Laifis. De botsing van daarnet lijkt dan toch erger dan verwacht. Laifis voelt zich te groggy en moet naar de kant. Dussenne is zijn vervanger. . Exit Laifis De botsing van daarnet lijkt dan toch erger dan verwacht. Laifis voelt zich te groggy en moet naar de kant. Dussenne is zijn vervanger.

56' tweede helft, minuut 56. Misser Vanheusden! Wat een kans voor Standard! Aanvoerder Zinho Vanheusden maakt zich knap los in de zestien en heeft de voorzet maar binnen te duwen. De jonge Belg trapt echter compleet naast de bal. Hier zat veel meer in voor de Rouches. . Misser Vanheusden! Wat een kans voor Standard! Aanvoerder Zinho Vanheusden maakt zich knap los in de zestien en heeft de voorzet maar binnen te duwen. De jonge Belg trapt echter compleet naast de bal. Hier zat veel meer in voor de Rouches.

54' tweede helft, minuut 54. Botsing in de zestien. Carcela trapt de bal richting de zestien waar Stopira en Laifis allebei met het hoofd naar de bal gaan. Een botsing in onvermijdelijk en beide spelers blijven even liggen. . Botsing in de zestien Carcela trapt de bal richting de zestien waar Stopira en Laifis allebei met het hoofd naar de bal gaan. Een botsing in onvermijdelijk en beide spelers blijven even liggen.

53' tweede helft, minuut 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

52' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 52 door Nicolas Gavory van Standard. 1, 1. goal Standard MOL Fehérvár FC 62' 1 1

51' tweede helft, minuut 51. Daar is Gavory! 1-1. Lang moet Standard niet wachten op de gelijkmaker. Fehérvár krijgt de bal niet weg, waardoor Gavory kan uithalen vanaf de rand van de zestien. Alles te herdoen in Sclessin. . Daar is Gavory! 1-1 Lang moet Standard niet wachten op de gelijkmaker. Fehérvár krijgt de bal niet weg, waardoor Gavory kan uithalen vanaf de rand van de zestien. Alles te herdoen in Sclessin.

46' tweede helft, minuut 46. Balikwisha in, Bokadi out. Coach Montanier voerde tijdens de rust meteen al een wissel door. Brengt vers bloed beterschap? . Balikwisha in, Bokadi out Coach Montanier voerde tijdens de rust meteen al een wissel door. Brengt vers bloed beterschap?

46' tweede helft, minuut 46. Als Standard zich alsnog wil kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League zal het toch uit een ander vaatje moeten tappen. Buigen de Rouches de achterstand nog om in de tweede helft? . Als Standard zich alsnog wil kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League zal het toch uit een ander vaatje moeten tappen. Buigen de Rouches de achterstand nog om in de tweede helft?



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:46 rust, 20 uur 46. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:45 rust, 20 uur 45. Standard trekt met een 0-1 achterstand de kleedkamer in. De voorsprong van de Hongaren is gevleid, maar op een vrije trap van Amallah na, konden de Rouches nooit echt aanspraak maken op de gelijkmaker. . Standard trekt met een 0-1 achterstand de kleedkamer in. De voorsprong van de Hongaren is gevleid, maar op een vrije trap van Amallah na, konden de Rouches nooit echt aanspraak maken op de gelijkmaker.

20:48 rust, 20 uur 48. Vervanging bij Standard, Michel Ange Balikwisha erin, Merveille Bokadi eruit wissel Merveille Bokadi Michel Ange Balikwisha

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. Standard lijkt een versnelling of twee hoger te hebben geschakeld, waardoor Fehérvár niet meer over de middenlijn komt. Echte kansen kunnen de Rouches echter nog niet in elkaar knutselen. . Standard lijkt een versnelling of twee hoger te hebben geschakeld, waardoor Fehérvár niet meer over de middenlijn komt. Echte kansen kunnen de Rouches echter nog niet in elkaar knutselen.

40' eerste helft, minuut 40. Steeds meer Standard. Standard lijkt de boodschap begrepen te hebben en komt steeds nadrukkelijker opzetten. De Hongaren kunnen de bal niet meer in de eigen rangen houden. . Steeds meer Standard Standard lijkt de boodschap begrepen te hebben en komt steeds nadrukkelijker opzetten. De Hongaren kunnen de bal niet meer in de eigen rangen houden.

38' eerste helft, minuut 38. Daar is zowaar bijna de 1-1. Amallah trapt een vrije trap vanuit een schuine hoek rechtstreeks op doel en verrast zo de doelman van Fehérvár. De grabbelende Kovacsik kan de bal niet klemmen en mag van geluk spreken dat een ploegmaat de bal in extremis nog kan wegwerken. . Daar is zowaar bijna de 1-1. Amallah trapt een vrije trap vanuit een schuine hoek rechtstreeks op doel en verrast zo de doelman van Fehérvár. De grabbelende Kovacsik kan de bal niet klemmen en mag van geluk spreken dat een ploegmaat de bal in extremis nog kan wegwerken.

38' eerste helft, minuut 38.

35' eerste helft, minuut 35. Daar is Fehérvár weer. Opnieuw Fehérvár met een vlijmscherpe counter. Verder dan een hoekschop geraken de Hongaren echter niet. . Daar is Fehérvár weer Opnieuw Fehérvár met een vlijmscherpe counter. Verder dan een hoekschop geraken de Hongaren echter niet.

32' Gele kaart voor Kostas Laifis van Standard tijdens eerste helft, minuut 32 Kostas Laifis Standard

31' eerste helft, minuut 31. Ook Laifis op de bon. Na Muleka krijgt ook Laifis een geel karton onder de neus geduwd. De Rouches beleven een frustrerende avond tegen Fehérvár. . Ook Laifis op de bon Na Muleka krijgt ook Laifis een geel karton onder de neus geduwd. De Rouches beleven een frustrerende avond tegen Fehérvár.

29' eerste helft, minuut 29. Bijna een halfuur ver. We zijn bijna een halfuur ver in deze wedstrijd en zonder echt te dreigen staat Standard 0-1 in het krijt tegen Fehérvár. Ook in het spel van de Hongaren ontbreekt de precisie, maar voor de uitploeg verloopt alles naar wens momenteel. . Bijna een halfuur ver We zijn bijna een halfuur ver in deze wedstrijd en zonder echt te dreigen staat Standard 0-1 in het krijt tegen Fehérvár. Ook in het spel van de Hongaren ontbreekt de precisie, maar voor de uitploeg verloopt alles naar wens momenteel.

26' eerste helft, minuut 26.

23' Gele kaart voor Jackson Muleka van Standard tijdens eerste helft, minuut 23 Jackson Muleka Standard

20' eerste helft, minuut 20. Geel voor Muleka. Jackson Muleka zet de achtervolging in tijdens een Hongaarse tegenaanval. De Congolees probeert de bal te spelen, maar komt duidelijk te laat. Een terechte gele kaart voor de Congolese spits. . Geel voor Muleka Jackson Muleka zet de achtervolging in tijdens een Hongaarse tegenaanval. De Congolees probeert de bal te spelen, maar komt duidelijk te laat. Een terechte gele kaart voor de Congolese spits.

17' eerste helft, minuut 17. Na een corner van Standard blijft de bal even in de zestien liggen. Uiteindelijk krijgt er niemand zijn voet tegen de bal en kan Fehérvár na een rommelige fase de bal wegwerken. . Na een corner van Standard blijft de bal even in de zestien liggen. Uiteindelijk krijgt er niemand zijn voet tegen de bal en kan Fehérvár na een rommelige fase de bal wegwerken.

16' eerste helft, minuut 16. We blijven op onze honger zitten. Als Standard zich wil kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League zal het toch een stuk beter moeten. De Rouches hebben na een kwartier nog steeds geen poging tussen de palen bij elkaar kunnen voetballen. . We blijven op onze honger zitten Als Standard zich wil kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League zal het toch een stuk beter moeten. De Rouches hebben na een kwartier nog steeds geen poging tussen de palen bij elkaar kunnen voetballen.

14' eerste helft, minuut 14.

13' eerste helft, minuut 13. Het gaat maar net goed voor Standard. Bodart krijgt een terugspeelbal maar moeilijk onder controle en kan de bal in extremis nog wegwerken. De doelman slaakt een zucht van opluchting. . Het gaat maar net goed voor Standard. Bodart krijgt een terugspeelbal maar moeilijk onder controle en kan de bal in extremis nog wegwerken. De doelman slaakt een zucht van opluchting.

13' eerste helft, minuut 13.

13' eerste helft, minuut 13. De Rouches blijven niet bij de pakken zitten en prikken een eerste keer tegen. De aanval leidt echter niet tot een eerste doelkans. . De Rouches blijven niet bij de pakken zitten en prikken een eerste keer tegen. De aanval leidt echter niet tot een eerste doelkans.

11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Nemanja Nikolic van MOL Fehérvár FC. 0, 1. goal Standard MOL Fehérvár FC 62' 0 1

10' eerste helft, minuut 10. Fehérvár neemt de leiding! Daar is plots de 0-1 voor de Hongaren. Nikolic wordt diep gestuurd en kan alleen op Bodart af. De Serviër blijft koel en deponeert de bal naast de Belgische doelman. . Fehérvár neemt de leiding! Daar is plots de 0-1 voor de Hongaren. Nikolic wordt diep gestuurd en kan alleen op Bodart af. De Serviër blijft koel en deponeert de bal naast de Belgische doelman.

5' eerste helft, minuut 5. Fehérvár lijkt niet meteen onder de indruk van Standard en zet de Rouches goed vast. Momenteel krijgen we echter nog geen kansen te zien in Sclessin. . Fehérvár lijkt niet meteen onder de indruk van Standard en zet de Rouches goed vast. Momenteel krijgen we echter nog geen kansen te zien in Sclessin.

4' eerste helft, minuut 4. Jackson Muleka viel afgelopen zondag gretig in tegen Zulte Waregem en krijgt nu zijn kans vanaf de aftrap. De Congolees loopt slim in de rug van de Hongaarse defensie maar staat duidelijk buitenspel. . Jackson Muleka viel afgelopen zondag gretig in tegen Zulte Waregem en krijgt nu zijn kans vanaf de aftrap. De Congolees loopt slim in de rug van de Hongaarse defensie maar staat duidelijk buitenspel.

2' eerste helft, minuut 2. Eerste corner voor de Hongaren. Fehérvár dringt een eerste keer aan en sleept er meteen een corner uit. Een eerste doelkans zit er echter niet in. . Eerste corner voor de Hongaren Fehérvár dringt een eerste keer aan en sleept er meteen een corner uit. Een eerste doelkans zit er echter niet in.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:02 eerste helft, 20 uur 02. De spelers zijn eraan begonnen in Sclessin. Kwalificeren de Rouches zich voor de groepsfase van de Europa League of steekt het Hongaarse Fehérvar daar nog een stokje voor? . De spelers zijn eraan begonnen in Sclessin. Kwalificeren de Rouches zich voor de groepsfase van de Europa League of steekt het Hongaarse Fehérvar daar nog een stokje voor?



19:37 vooraf, 19 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:21 vooraf, 19 uur 21. Geen Oulare bij Standard. Standard kan voor deze laatste horde niet rekenen op Obbi Oulare. De spits was afgelopen week al twijfelachtig en is niet op tijd fit geraakt, Jackson Muleka neemt zijn plaats in. Met zijn gretige invalbeurt bezorgde de Congolees de Rouches afgelopen zondag nog een punt tegen Zulte Waregem. . Geen Oulare bij Standard Standard kan voor deze laatste horde niet rekenen op Obbi Oulare. De spits was afgelopen week al twijfelachtig en is niet op tijd fit geraakt, Jackson Muleka neemt zijn plaats in. Met zijn gretige invalbeurt bezorgde de Congolees de Rouches afgelopen zondag nog een punt tegen Zulte Waregem.

19:14 Coach Montanier kiest voor de volgende basiself. vooraf, 19 uur 14. Coach Montanier kiest voor de volgende basiself. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:14 vooraf, 19 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:51 vooraf, 18 uur 51. Europa League Avenatti en Amallah helpen Standard ook over voorlaatste horde voor Europa League

11:57 vooraf, 11 uur 57. In de vorige ronde won Fehérvar van de nummer 6 uit Ligue 1. In de vorige ronde was Fehérvar een van de verrassingen door Reims uit te schakelen. Het werd 0-0, maar de Hongaren kwalificeerden zich na penalty's. In die wedstrijd pakte Thomas Foket in de 115e minuut een tweede keer geel. . In de vorige ronde won Fehérvar van de nummer 6 uit Ligue 1 In de vorige ronde was Fehérvar een van de verrassingen door Reims uit te schakelen. Het werd 0-0, maar de Hongaren kwalificeerden zich na penalty's. In die wedstrijd pakte Thomas Foket in de 115e minuut een tweede keer geel.



11:51 vooraf, 11 uur 51. Het is zeker dat we een betere match zullen moeten spelen dan onze twee vorige, waarin het onvoldoende was. We zullen efficiënt moeten zijn in offensief en defensief opzicht. Philippe Montanier. Het is zeker dat we een betere match zullen moeten spelen dan onze twee vorige, waarin het onvoldoende was. We zullen efficiënt moeten zijn in offensief en defensief opzicht. Philippe Montanier

11:49 vooraf, 11 uur 49. Voor de match van Fehérvar tegen Reims wou ik niet graag tegen de Fransen spelen. Nu zou ik liever tegen Reims spelen. Fehérvan is een technische en dynamische ploeg. Ik heb informatie gevraagd aan de trainer van Reims. Philippe Montanier. Voor de match van Fehérvar tegen Reims wou ik niet graag tegen de Fransen spelen. Nu zou ik liever tegen Reims spelen. Fehérvan is een technische en dynamische ploeg. Ik heb informatie gevraagd aan de trainer van Reims. Philippe Montanier

11:49 vooraf, 11 uur 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:45 vooraf, 11 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:45 - Vooraf Vooraf, 11 uur 45

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Kostas Laifis, Zinho Vanheusden, Nicolas Gavory, Nicolas Raskin, Merveille Bokadi, Selim Amallah, Gojko Cimirot, Mehdi Carcela-González, Jackson Muleka Opstelling Standard Jackson Muleka, Mehdi Carcela-González, Gojko Cimirot, Selim Amallah, Merveille Bokadi, Nicolas Raskin, Nicolas Gavory, Zinho Vanheusden, Kostas Laifis, Collins Fai, Arnaud Bodart

Opstelling MOL Fehérvár FC. Adam Kovacsik, Bendegúz Bolla, Visar Musliu, Stopira, Attila Fiola, Loïc Nego, Lyes Houri, Boban Nikolov, Szilveszter Hangya, Nemanja Nikolic, Ivan Petriak Opstelling MOL Fehérvár FC Ivan Petriak, Nemanja Nikolic, Szilveszter Hangya, Boban Nikolov, Lyes Houri, Loïc Nego, Attila Fiola, Stopira, Visar Musliu, Bendegúz Bolla, Adam Kovacsik