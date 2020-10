LIVE: Haalt Charleroi voor het eerst in zijn geschiedenis EL-groepsfase?

8' eerste helft, minuut 8.

7' eerste helft, minuut 7. De openingsfase is toch voor Lech Poznan, zonder dat ze daarom Penneteau al in verlegenheid konden brengen. Ook een vrije trap zorgt niet voor Pools gevaar.

5' eerste helft, minuut 5. Een paar slordigheden van Charleroi, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. Voorlopig wordt dat nog niet afgestraft.

3' eerste helft, minuut 3. Zoals verwacht geen stormloop van Charleroi, maar ook Lech Poznan kijkt eerst nog even de kat uit de boom.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Stipt om 19u - de spelers moesten zelfs nog lange tijd wachten - wordt de aftrap gegeven.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:55 vooraf, 18 uur 55. De spelers komen goed op tijd het veld op. We doen het nog altijd zonder fans, dus van een echt thuisvoordeel is niet echt sprake voor Charleroi. . De spelers komen goed op tijd het veld op. We doen het nog altijd zonder fans, dus van een echt thuisvoordeel is niet echt sprake voor Charleroi.



18:50 vooraf, 18 uur 50. Hoe geraakte Lech Poznan hier? Terwijl Charleroi nog maar zijn 2e Europese match speelt dit seizoen is het voor Lech Poznan al de vierde match is. De Polen schakelden achtereenvolgens Valmieras uit Letland uit (3-0), Hammarby uit Zweden (0-3) en Apollon Limasol uit Cyprus (0-5). Een indrukwekkend parcours, waarin het 11 keer scoorde en geen enkel doelpunt incasseerde.

18:27 vooraf, 18 uur 27. Geen Gillet in de basis, wel Nicholson. In vergelijking met het competitieduel van vorig weekend tegen Moeskroen heeft coach Karim Belhocine twee wijzigingen doorgevoerd in zijn basisploeg. Achterin komt Steeven Willems in de ploeg voor Modou Diagne, op het middenveld verdwijnt Guillaume Gillet uit het team ten voordele van Shamar Nicholson, waardoor Belhocine met twee diepe spitsen kan spelen. De Jamaicaan krijgt voorin natuurlijk Kaveh Rezaei naast zich.

11:35 vooraf, 11 uur 35. Lech Poznan is vice-kampioen van Polen. Lech Poznan staat momenteel pas 9e in de Poolse competitie. De vorm is niet schitterend, want van de vier gespeelde competitiematchen won het maar een. Twee keer speelde het gelijk en een keer werd verloren. In de voorrondes van de Europa League won het wel twee keer vlot. Met 3-0 van Hammarby en met 5-0 van Apollon.



11:30 vooraf, 11 uur 30. De groep is zich bewust van het belang van deze match en wil geschiedenis schrijven. Het zou ook voor veel spelers historisch zijn, want vele speelden nog nooit in een Europese groepsfase. Karim Belhocine.

11:25 - Vooraf Vooraf, 11 uur 25

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Mamadou Fall, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh, Kaveh Rezaei, Shamar Nicholson Opstelling Charleroi Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Nicolas Penneteau

Opstelling Lech Poznan. Filip Bednarek, Alan Czerwinski, Lubomír Šatka, Djordje Crnomarkovic, Vasyl Kravets, Tymoteusz Puchacz, Pedro Tiba, Daniel Ramírez, Jakub Moder, Jakub Kaminski, Mikael Ishak Opstelling Lech Poznan Mikael Ishak, Jakub Kaminski, Jakub Moder, Daniel Ramírez, Pedro Tiba, Tymoteusz Puchacz, Vasyl Kravets, Djordje Crnomarkovic, Lubomír Šatka, Alan Czerwinski, Filip Bednarek