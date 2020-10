Belhocine: "Spelers weten dat ze geschiedenis kunnen schrijven"

11:35

vooraf, 11 uur 35. Lech Poznan is vice-kampioen van Polen. Lech Poznan staat momenteel pas 9e in de Poolse competitie. De vorm is niet schitterend, want van de vier gespeelde competitiematchen won het maar een. Twee keer speelde het gelijk en een keer werd verloren. In de voorrondes van de Europa League won het wel twee keer vlot. Met 3-0 van Hammarby en met 5-0 van Apollon. .