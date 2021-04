Manchester United gaat op cruise control voorbij Granada

Bekijk het verslag:

Na de 0-2 in Spanje had Manchester United al min of meer zijn schaapjes op het droge, een snelle volley van Edinson Cavani nam de eventuele resterende twijfels onmiddellijk weg.

Het vroege openingsdoelpunt lanceerde United geenszins, want het presteerde opnieuw vrij bescheiden tegen Granada. Pas in de extra tijd werd de marge nog wat ruimer na een owngoal van Vallejo.

De Europa League-eindwinnaar van 2017 neemt het nu op tegen AS Roma. In die editie van 4 jaar geleden klopte het Ajax in de finale, maar een heruitgave komt er dus niet.

