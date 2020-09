Montanier: "Ik zal de meest competitieve ploeg opstellen tegen Bala Town"

16:11

vooraf, 16 uur 11. Doelman Arnaud Bodart dit seizoen niet op de bank tijdens Europa League. Michel Preud'homme, de vorige trainer van Standard, zette vorig jaar in op Vanja Milinkovic-Savic als doelman tijdens de Europa League. Arnaud Bodart moest op de bank zitten. "Na enkele discussies begreep ik dat het beter was om niet op het veld te staan. Vanop de bank kon ik bijleren. Er was geen haast', zegt Bodart. Zijn geduld wordt nu beloond. "We hebben drie voorrondes. Alles is mogelijk tijdens een match. We moeten mentaal dus sterker zijn dan de tegenstander. Bala Town zal zich niet op voorhand gewonnen geven. Dat zouden wij in hun plaats toch niet doen." .