LIVE: Heeft Standard moeite met amateurs van Bala Town in Europese voorronde?

15' eerste helft, minuut 15. Verdediger Sean Smith heeft wel de bal mee met zijn pittige tackle, maar ook de enkel van Balakwisha. De flankaanvaller moet even bekomen. Toch houdt scheidsrechter Cann zijn kaarten op zak. . Verdediger Sean Smith heeft wel de bal mee met zijn pittige tackle, maar ook de enkel van Balakwisha. De flankaanvaller moet even bekomen. Toch houdt scheidsrechter Cann zijn kaarten op zak.

12' eerste helft, minuut 12. Het ontbreekt Standard aan geduld tegen de amateurploeg. Avenatti probeert het wel van heel ver en mag blij zijn dat zijn wanhoopspoging nog een corner oplevert. . Het ontbreekt Standard aan geduld tegen de amateurploeg. Avenatti probeert het wel van heel ver en mag blij zijn dat zijn wanhoopspoging nog een corner oplevert.

11' eerste helft, minuut 11. Standard springt kwistig om met de kansjes in de eerste 10 minuten. Selim Amallah heeft tijd en ruimte genoeg om een ploegmaat aan te spelen, maar gaat toch zijn eigen kans. Het resultaat: een schot ruim over de kooi van Bala Town. . Standard springt kwistig om met de kansjes in de eerste 10 minuten. Selim Amallah heeft tijd en ruimte genoeg om een ploegmaat aan te spelen, maar gaat toch zijn eigen kans. Het resultaat: een schot ruim over de kooi van Bala Town.

10' eerste helft, minuut 10. Daar is Bala Town weer met het antwoord. Evans zet zich goed door op de linkerflank en dwingt Bodart opnieuw tot een redding. Het schot in de korte hoek mag geen probleem vormen voor de 22-jarige doelman. . Daar is Bala Town weer met het antwoord. Evans zet zich goed door op de linkerflank en dwingt Bodart opnieuw tot een redding. Het schot in de korte hoek mag geen probleem vormen voor de 22-jarige doelman.

8' eerste helft, minuut 8. Alex Ramsey heeft zijn werk al gehad onder de Welshe lat. Een afstandsschot van Gavory dreigt in de rechterhoek te verdwijnen. . Alex Ramsey heeft zijn werk al gehad onder de Welshe lat. Een afstandsschot van Gavory dreigt in de rechterhoek te verdwijnen.

7' eerste helft, minuut 7. Een schotje wijkt af op de dijen van Amallah. Doelman Alex Ramsey kan de boogbal zo eenvoudig plukken. . Een schotje wijkt af op de dijen van Amallah. Doelman Alex Ramsey kan de boogbal zo eenvoudig plukken.

6' eerste helft, minuut 6. Standard heeft het balbezit. Dat zal wel het spelbeeld zijn voor het grootste deel van de wedstrijd. Radiocommentator Bert Sterckx. Standard heeft het balbezit. Dat zal wel het spelbeeld zijn voor het grootste deel van de wedstrijd. Radiocommentator Bert Sterckx

4' eerste helft, minuut 4. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

4' eerste helft, minuut 4. Uitstekend antwoord Bala Town. In een alles-of-niets-wedstrijd zal Bala Town zijn huid duur verkopen. Aanvoerder Venables zet aanvaller Coreia op weg, die Arnaud Bodart tot een redding dwingt. Standard is meteen gewaarschuwd. . Uitstekend antwoord Bala Town In een alles-of-niets-wedstrijd zal Bala Town zijn huid duur verkopen. Aanvoerder Venables zet aanvaller Coreia op weg, die Arnaud Bodart tot een redding dwingt. Standard is meteen gewaarschuwd.

4' eerste helft, minuut 4. Amallah laat de 1-0 liggen.

3' eerste helft, minuut 3. Bijna meteen raak. Amallah laat in de openingsminuut al de eerste treffer leggen. De Uruguayaanse spits knalt een uitstekende kans recht op doelman Ramsey. . Bijna meteen raak Amallah laat in de openingsminuut al de eerste treffer leggen. De Uruguayaanse spits knalt een uitstekende kans recht op doelman Ramsey.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Mehdi Carcela trapt de eerste Europese opdracht van Standard op gang. Wat kan de eersteklasser tegen de amateurs van Bala Town. . Aftrap Mehdi Carcela trapt de eerste Europese opdracht van Standard op gang. Wat kan de eersteklasser tegen de amateurs van Bala Town.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:55 vooraf, 19 uur 55. Aangezien er geen terugwedstrijd is, is het alles of niets voor Standard tegen Bala Town. Bij winst stoten de Luikenaars door naar de voorlaatste kwalificatieronde, waar de Serviërs van Vojvodina wachten op 24 september. . Aangezien er geen terugwedstrijd is, is het alles of niets voor Standard tegen Bala Town. Bij winst stoten de Luikenaars door naar de voorlaatste kwalificatieronde, waar de Serviërs van Vojvodina wachten op 24 september.

19:46 vooraf, 19 uur 46. Bala Town-coach: "Bidden dat ze niet scoren". Met elf amateurs tegenover elf profs staat Bala Town voor een heel zware opdracht. Dat beseft coach Colin Caton ook. "We krijgen hier een unieke kans. Maar mijn spelers moesten hun best doen om vrij te krijgen op hun voltijdse job. Ons plan? Bidden en hopen dat ze niet scoren." . Bala Town-coach: "Bidden dat ze niet scoren" Met elf amateurs tegenover elf profs staat Bala Town voor een heel zware opdracht. Dat beseft coach Colin Caton ook. "We krijgen hier een unieke kans. Maar mijn spelers moesten hun best doen om vrij te krijgen op hun voltijdse job. Ons plan? Bidden en hopen dat ze niet scoren."

19:23 vooraf, 19 uur 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:12 vooraf, 19 uur 12. Eerste basisplaats voor Carcela. Standard ging met 1-0 de boot in tegen OHL, maar invaller Mehdi Carcela was in de slotfase een van de lichtpuntjes. De kwieke aanvaller krijgt nu zijn eerste basisplaats van Philippe Montanier. Hij neemt plaats naast Avenatti, die opnieuw de voorkeur krijgt op Oulare. Balakwisha vervangt de geblesseerde Lestienne. . Eerste basisplaats voor Carcela Standard ging met 1-0 de boot in tegen OHL, maar invaller Mehdi Carcela was in de slotfase een van de lichtpuntjes. De kwieke aanvaller krijgt nu zijn eerste basisplaats van Philippe Montanier. Hij neemt plaats naast Avenatti, die opnieuw de voorkeur krijgt op Oulare. Balakwisha vervangt de geblesseerde Lestienne.

19:09 vooraf, 19 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

06:49 vooraf, 06 uur 49. Er zijn al mirakels gebeurd in het voetbal, dus waarom nu niet? Dat er geen publiek mag zijn, is een voordeel voor ons, aangezien mijn spelers hierdoor gestresseerd zouden zijn. . Bala-coach Colin Caton. Er zijn al mirakels gebeurd in het voetbal, dus waarom nu niet? Dat er geen publiek mag zijn, is een voordeel voor ons, aangezien mijn spelers hierdoor gestresseerd zouden zijn. Bala-coach Colin Caton

06:48 vooraf, 06 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

06:47 vooraf, 06 uur 47. "Defensief spelen". Vorige week won Bala Town met 0-1 van FC Valletta, met zeer verdedigend voetbal. "We zullen defensief spelen zoals tegen Valletta. Maar jullie moeten ook niet overdrijven: we hebben de bus niet voor het doel geparkeerd. Het was verdedigend, maar we hadden ook 4 à 5 goeie kansen. We behouden dit spel en hopen op 2 of 3 goeie mogelijkheden." . "Defensief spelen" Vorige week won Bala Town met 0-1 van FC Valletta, met zeer verdedigend voetbal. "We zullen defensief spelen zoals tegen Valletta. Maar jullie moeten ook niet overdrijven: we hebben de bus niet voor het doel geparkeerd. Het was verdedigend, maar we hadden ook 4 à 5 goeie kansen. We behouden dit spel en hopen op 2 of 3 goeie mogelijkheden."



06:46 vooraf, 06 uur 46. Het is de grootste match ooit voor ons team. Ik was niet tevreden dat we Standard hadden geloot. Ik had veel liever Willem II of Viking Stavanger gehad. Ik ken Standard niet zo goed, maar weet dat ze ervaring hebben in de Champions en Europa League. Colin Caton, al 17 jaar coach van Bala Town. Het is de grootste match ooit voor ons team. Ik was niet tevreden dat we Standard hadden geloot. Ik had veel liever Willem II of Viking Stavanger gehad. Ik ken Standard niet zo goed, maar weet dat ze ervaring hebben in de Champions en Europa League. Colin Caton, al 17 jaar coach van Bala Town

06:45 vooraf, 06 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

06:44 vooraf, 06 uur 44. Doelman Arnaud Bodart dit seizoen niet op de bank tijdens Europa League. Michel Preud'homme, de vorige trainer van Standard, zette vorig jaar in op Vanja Milinkovic-Savic als doelman tijdens de Europa League. Arnaud Bodart moest op de bank zitten. "Na enkele discussies begreep ik dat het beter was om niet op het veld te staan. Vanop de bank kon ik bijleren. Er was geen haast', zegt Bodart. Zijn geduld wordt nu beloond. "We hebben drie voorrondes. Alles is mogelijk tijdens een match. We moeten mentaal dus sterker zijn dan de tegenstander. Bala Town zal zich niet op voorhand gewonnen geven. Dat zouden wij in hun plaats toch niet doen." . Doelman Arnaud Bodart dit seizoen niet op de bank tijdens Europa League Michel Preud'homme, de vorige trainer van Standard, zette vorig jaar in op Vanja Milinkovic-Savic als doelman tijdens de Europa League. Arnaud Bodart moest op de bank zitten.

"Na enkele discussies begreep ik dat het beter was om niet op het veld te staan. Vanop de bank kon ik bijleren. Er was geen haast', zegt Bodart.

Zijn geduld wordt nu beloond. "We hebben drie voorrondes. Alles is mogelijk tijdens een match. We moeten mentaal dus sterker zijn dan de tegenstander. Bala Town zal zich niet op voorhand gewonnen geven. Dat zouden wij in hun plaats toch niet doen."

06:43 vooraf, 06 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten