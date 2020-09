Dappere Welshmen spelen vanavond op Standard: "Waarom geen mirakel?"

06:49 vooraf, 06 uur 49. Er zijn al mirakels gebeurd in het voetbal, dus waarom nu niet? Dat er geen publiek mag zijn, is een voordeel voor ons, aangezien mijn spelers hierdoor gestresseerd zouden zijn. . Bala-coach Colin Caton. Er zijn al mirakels gebeurd in het voetbal, dus waarom nu niet? Dat er geen publiek mag zijn, is een voordeel voor ons, aangezien mijn spelers hierdoor gestresseerd zouden zijn. Bala-coach Colin Caton

06:47 vooraf, 06 uur 47. "Defensief spelen". Vorige week won Bala Town met 0-1 van FC Valletta, met zeer verdedigend voetbal. "We zullen defensief spelen zoals tegen Valletta. Maar jullie moeten ook niet overdrijven: we hebben de bus niet voor het doel geparkeerd. Het was verdedigend, maar we hadden ook 4 à 5 goeie kansen. We behouden dit spel en hopen op 2 of 3 goeie mogelijkheden."



06:46 vooraf, 06 uur 46. Het is de grootste match ooit voor ons team. Ik was niet tevreden dat we Standard hadden geloot. Ik had veel liever Willem II of Viking Stavanger gehad. Ik ken Standard niet zo goed, maar weet dat ze ervaring hebben in de Champions en Europa League. Colin Caton, al 17 jaar coach van Bala Town.

06:44 vooraf, 06 uur 44. Doelman Arnaud Bodart dit seizoen niet op de bank tijdens Europa League. Michel Preud'homme, de vorige trainer van Standard, zette vorig jaar in op Vanja Milinkovic-Savic als doelman tijdens de Europa League. Arnaud Bodart moest op de bank zitten. "Na enkele discussies begreep ik dat het beter was om niet op het veld te staan. Vanop de bank kon ik bijleren. Er was geen haast', zegt Bodart. Zijn geduld wordt nu beloond. "We hebben drie voorrondes. Alles is mogelijk tijdens een match. We moeten mentaal dus sterker zijn dan de tegenstander. Bala Town zal zich niet op voorhand gewonnen geven. Dat zouden wij in hun plaats toch niet doen."

06:42 vooraf, 06 uur 42. Montanier: "Ik zal de meest competitieve ploeg opstellen.". Standard-coach Philippe Montanier zal zijn basiselftal niet aanpassen voor de match tegen Bala Town. "Deze wedstrijd is extreem belangrijk en bepalend", zegt hij. "Wij hebben dezelfde waardering voor alle tegenstanders. Je mag niet vergeten dat ze in de eerste voorronde toch op verplaatsing gewonnen hebben (0-1 bij het Maltese Valletta)." "Ze rekenen op hun inzet en ze gebruiken 120 procent van hun energie. Wij moeten hen afstoppen. Ik heb amateurs getraind, ik weet hoe dat werkt. Ik zal geen speeltijd geven aan diegenen die tot dusver weinig gespeeld hebben. Ik zal de meest competitieve ploeg opstellen."

06:40 vooraf, 06 uur 40. Standard versus Bala Town. Standard neemt het vanavond in de 2e voorronde op tegen de Welshmen van Bala Town. Standard is favoriet, "maar in voetbal weet je nooit". De match begint om 20u, volg ze in dit artikel met live-tekstupdates.