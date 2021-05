LIVESTREAM: Voorkomt Villarreal ook een Engelse finale in de EL?

21:48

rust, 21 uur 48. We gaan rusten. Arsenal en Villarreal hebben er in de eerste helft een slaapverwekkende vertoning van gemaakt. Beide teams kregen slechts 1 kans. De Nigeriaan Chukwueze had er wel zin in. Hij wist na slechts enkele minuten Bernd Leno al eens op de proef te stellen. Zijn schot werd makkelijk gepareerd door de Duitse doelman. Arsenal kon daar niets tegenover zetten. Maar bijna kwamen de Gunners toch op voorsprong. Een schot van Aubameyang stierf op de paal. Het was niet het sein voor beide ploegen om er nog eens vol voor te gaan. Het is hopen op beterschap in de tweede helft .