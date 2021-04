LIVESTREAM: Verzekert United zich van een goede uitgangspositie thuis tegen AS Roma?

3' Einde verhaal voor Veretout? We zijn nog geen 3 minuten ver of Veretout grijp al naar de dijspier. Zit de wedstrijd van de Fransman er al op? . eerste helft, minuut 3. Einde verhaal voor Veretout? We zijn nog geen 3 minuten ver of Veretout grijp al naar de dijspier. Zit de wedstrijd van de Fransman er al op?

1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. De bal rolt op Old Trafford. Wie verzekert zich van de beste uitgangspositie? . AFTRAP De bal rolt op Old Trafford. Wie verzekert zich van de beste uitgangspositie?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:45 vooraf, 20 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387830032798781440

20:42 vooraf, 20 uur 42. Andere halve finale: Villarreal - Arsenal. De andere halve finale in deze Europa League gaat tussen Villarreal en Arsenal. Krijgen we een volledig Engelse finale in Gdansk of steekt AS Roma of Villarreal daar een stokje voor? . Andere halve finale: Villarreal - Arsenal De andere halve finale in deze Europa League gaat tussen Villarreal en Arsenal. Krijgen we een volledig Engelse finale in Gdansk of steekt AS Roma of Villarreal daar een stokje voor?

20:32 Ook Mchitarjan keert terug naar het oude nest. vooraf, 20 uur 32. Ook Mchitarjan keert terug naar het oude nest. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387832010765488137

20:22 vooraf, 20 uur 22. United heeft het verleden met zich mee. De laatste keer dat Manchester United thuis verloor in een Europese halve finale dateert van april 1997. Toen verloren de Mancunians met 0-1 van Borussia Dortmund in de Champions League. Het belooft vanavond alvast een zware klus te worden voor AS Roma. . United heeft het verleden met zich mee De laatste keer dat Manchester United thuis verloor in een Europese halve finale dateert van april 1997. Toen verloren de Mancunians met 0-1 van Borussia Dortmund in de Champions League. Het belooft vanavond alvast een zware klus te worden voor AS Roma.

20:16 Voor Smalling is het een blij weerzien met zijn ex-ploeg. vooraf, 20 uur 16. Voor Smalling is het een blij weerzien met zijn ex-ploeg. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387820896736497665

20:16 vooraf, 20 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387806667773984768

20:06 vooraf, 20 uur 06. Uitgeruste bezoekers. AS Roma verloor afgelopen weekend nog met 3-2 van laagvlieger Cagliari in de Serie A. Dat was natuurlijk ook te wijten aan het feit dat coach Fonseca er bewust voor koos om enkele van zijn sterkhouders te laten rusten in aanloop naar de wedstrijd van vanavond. Bij de bezoekers komt Edin Dzeko vandaag dus wel meteen aan de aftrap. Ook Cristante, Ibanez, Karsdorp Veretout, Mchitarjan en Spinazzola zijn er bij vanaf het eerste fluitsignaal. Een heleboel nieuwe namen dus bij de bezoekers. . Uitgeruste bezoekers AS Roma verloor afgelopen weekend nog met 3-2 van laagvlieger Cagliari in de Serie A. Dat was natuurlijk ook te wijten aan het feit dat coach Fonseca er bewust voor koos om enkele van zijn sterkhouders te laten rusten in aanloop naar de wedstrijd van vanavond. Bij de bezoekers komt Edin Dzeko vandaag dus wel meteen aan de aftrap. Ook Cristante, Ibanez, Karsdorp Veretout, Mchitarjan en Spinazzola zijn er bij vanaf het eerste fluitsignaal. Een heleboel nieuwe namen dus bij de bezoekers.

20:01 vooraf, 20 uur 01. 3 wijzigingen bij United. In vergelijking met het 0-0-gelijkspel tegen Leeds in de Premier League voert Solskjaer enkele wijzigingen door in zijn basiself. Als vaste 'Europa League-keeper' neemt De Gea zijn plaats onder de lat opnieuw in. Verder komt ook Pogba opnieuw in de basis, net zoals Edinson Cavani. James en Greenwood moeten genoegen nemen met een plaatsje op de bank. . 3 wijzigingen bij United In vergelijking met het 0-0-gelijkspel tegen Leeds in de Premier League voert Solskjaer enkele wijzigingen door in zijn basiself. Als vaste 'Europa League-keeper' neemt De Gea zijn plaats onder de lat opnieuw in. Verder komt ook Pogba opnieuw in de basis, net zoals Edinson Cavani. James en Greenwood moeten genoegen nemen met een plaatsje op de bank.

19:57 De basiself van AS Roma. vooraf, 19 uur 57. De basiself van AS Roma. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387825357252870146

19:57 De opstelling van de thuisploeg. vooraf, 19 uur 57. De opstelling van de thuisploeg. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387825290240528388

14:47 vooraf, 14 uur 47. In het verleden zijn we enkele keren net voor een finale gesneuveld. Door onze manier van spelen is ons zelfvertrouwen momenteel groot. . Luke Shaw (Manchester United). In het verleden zijn we enkele keren net voor een finale gesneuveld. Door onze manier van spelen is ons zelfvertrouwen momenteel groot. Luke Shaw (Manchester United)

14:45 vooraf, 14 uur 45. Europa League Halve finales in de Europa League: dead man walking en de koffer van Shaw

14:44 vooraf, 14 uur 44. Halve finales. In de Europa League duiken we stilaan de laatste rechte lijn in richting de finale. Manchester United bikkelt vanavond tegen AS Roma om een goede uitgangspositie. Kijk live naar het duel op Canvas, de uitzending begint om 20.35 uur. . Halve finales In de Europa League duiken we stilaan de laatste rechte lijn in richting de finale. Manchester United bikkelt vanavond tegen AS Roma om een goede uitgangspositie. Kijk live naar het duel op Canvas, de uitzending begint om 20.35 uur.

14:44 - Vooraf Vooraf, 14 uur 44

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Paul Pogba, Edinson Cavani Opstelling Manchester United David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Paul Pogba, Edinson Cavani

Opstelling AS Roma. Pau López, Chris Smalling, Bryan Cristante, Roger, Rick Karsdorp, Amadou Diawara, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Edin Džeko, Henrikh Mkhitaryan Opstelling AS Roma Pau López, Chris Smalling, Bryan Cristante, Roger, Rick Karsdorp, Amadou Diawara, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Edin Džeko, Henrikh Mkhitaryan