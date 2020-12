Vanhaezebrouck wil 0 uitwissen in Hoffenheim: "Gaan voor resultaat"

10:10 vooraf, 10 uur 10. We hebben 0 punten, maar willen natuurlijk wel winnen. We hebben al veel beterschap geboekt met de nieuwe trainer. Onder Hein hebben we al meer beelden bekeken dan de afgelopen maanden tesamen. Dat is goed voor mij als jonge speler. Niklas Dorsch. We hebben 0 punten, maar willen natuurlijk wel winnen. We hebben al veel beterschap geboekt met de nieuwe trainer. Onder Hein hebben we al meer beelden bekeken dan de afgelopen maanden tesamen. Dat is goed voor mij als jonge speler. Niklas Dorsch

10:09 vooraf, 10 uur 09. In de heenwedstrijd ging Gent thuis kansloos tenonder tegen de Duitsers: 1-4.

10:07 vooraf, 10 uur 07. We hebben vooral werk proberen maken van de kwetsbaarheid achterin. Dat wil ik eerst op punt hebben staan. Voor het offensieve is er minder tijd, dat inoefenen lukt slechts met mondjesmaat. Hoffenheim is van het niveau van de Belgische topclubs, daar zijn wij op dit moment nog niet. Hein Vanhaezebrouck. We hebben vooral werk proberen maken van de kwetsbaarheid achterin. Dat wil ik eerst op punt hebben staan. Voor het offensieve is er minder tijd, dat inoefenen lukt slechts met mondjesmaat. Hoffenheim is van het niveau van de Belgische topclubs, daar zijn wij op dit moment nog niet. Hein Vanhaezebrouck

10:05 vooraf, 10 uur 05. Een Europese match komt nooit ongelegen, het is de wens van alle clubs om Europees te spelen. Al is het natuurlijk wel aangenamer als je nog voor iets kunt spelen. Toch gaan we proberen er een goeie wedstrijd van te maken met een positief resultaat. Hein Vanhaezebrouck. Een Europese match komt nooit ongelegen, het is de wens van alle clubs om Europees te spelen. Al is het natuurlijk wel aangenamer als je nog voor iets kunt spelen. Toch gaan we proberen er een goeie wedstrijd van te maken met een positief resultaat. Hein Vanhaezebrouck

10:02 vooraf, 10 uur 02. Gent voor de eer en de Belgische coëfficiënt. AA Gent is al even uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van coach Hein Vanhaezebrouck wilt een 0 op 18 en de volledige afgang echter vermijden. Daarvoor moeten ze hun laatste kans tegen groepsleider Hoffenheim wel zien te grijpen. Er staat heel wat eer op het spel, want nooit eerder eindigde een Belgische ploeg met 0 punten in de groepsfase van de Europa League. In de UEFA Cup, de voorloper van de EL, speelde Beveren in 2004/2005 dat wel al eens klaar. Bovendien zou het ook een goede zaak zijn voor de Belgische coëfficiënt als Gent nog een zege binnenhaalt. . Gent voor de eer en de Belgische coëfficiënt AA Gent is al even uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van coach Hein Vanhaezebrouck wilt een 0 op 18 en de volledige afgang echter vermijden. Daarvoor moeten ze hun laatste kans tegen groepsleider Hoffenheim wel zien te grijpen.

Er staat heel wat eer op het spel, want nooit eerder eindigde een Belgische ploeg met 0 punten in de groepsfase van de Europa League. In de UEFA Cup, de voorloper van de EL, speelde Beveren in 2004/2005 dat wel al eens klaar. Bovendien zou het ook een goede zaak zijn voor de Belgische coëfficiënt als Gent nog een zege binnenhaalt.

Opstelling TSG 1899 Hoffenheim. Oliver Baumann, Stefan Posch, Kasim Adams, Håvard Nordtveit, Robert Skov, Sebastian Rudy, Kevin Vogt, Mijat Gacinovic, Dennis Geiger, Maximilian Beier, João Klauss

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Jordan Botaka, Sven Kums, Niklas Dorsch, Elisha Owusu, Milad Mohammadi, Osman Bukari, Roman Bezoes