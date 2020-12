LIVE: Gent moet al snel achtervolgen op het veld van Hoffenheim

30' eerste helft, minuut 30. Bij Hoffenheim lijkt de honger niet gestild. Skov krijgt een vrije trap. Zijn knal zeilt hoog over het doel van Roef. . Bij Hoffenheim lijkt de honger niet gestild. Skov krijgt een vrije trap. Zijn knal zeilt hoog over het doel van Roef.

27' eerste helft, minuut 27. Dodelijke combinatie: 2-0. Na een snelle combinatie door het centrum, pakt Geiger uit met een splijtende pas. Skov moet de bal enkel tegen de netten duwen. . Dodelijke combinatie: 2-0 Na een snelle combinatie door het centrum, pakt Geiger uit met een splijtende pas. Skov moet de bal enkel tegen de netten duwen.

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Robert Skov van TSG 1899 Hoffenheim. 2, 0. goal TSG 1899 Hoffenheim KAA Gent 33' 2 0

23' eerste helft, minuut 23. Gent komt op achterstand na knullig doelpunt. Gent komt op achterstand na knullig doelpunt

23' eerste helft, minuut 23. Flipperkastgoal: 1-0. Op een hoekschop wil Owusu de bal ontzetten. De bal botst via zijn achterhoofd op Beier. Die weet niet goed wat er gebeurt, maar de bal vliegt naast Roef binnen. . Flipperkastgoal: 1-0 Op een hoekschop wil Owusu de bal ontzetten. De bal botst via zijn achterhoofd op Beier. Die weet niet goed wat er gebeurt, maar de bal vliegt naast Roef binnen.

22' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 22 door Maximilian Beier van TSG 1899 Hoffenheim. 1, 0. goal TSG 1899 Hoffenheim KAA Gent 33' 1 0

20' Goede redding Roef. De druk vergroot op Gent Dabbur trapt hard, maar Roef pakt uit met een goede redding. . eerste helft, minuut 20. Goede redding Roef De druk vergroot op Gent Dabbur trapt hard, maar Roef pakt uit met een goede redding.

20' eerste helft, minuut 20. Knappe redding van doelman Roef. Knappe redding van doelman Roef

17' eerste helft, minuut 17. Eerste uitbraak Gent. Gent weet voor het eerst de egelstelling te verlaten. Bezoes wordt de diepte ingestuurd, maar geraakt niet voorbij zijn verdediger. Op de hoekschop die volgt, valt de bal plots voor de voeten van Kleindienst. Die mist zijn schot volledig. . Eerste uitbraak Gent Gent weet voor het eerst de egelstelling te verlaten. Bezoes wordt de diepte ingestuurd, maar geraakt niet voorbij zijn verdediger. Op de hoekschop die volgt, valt de bal plots voor de voeten van Kleindienst. Die mist zijn schot volledig.

15' eerste helft, minuut 15. Hoffenheim dreigt. Dabbur dribbelt zich een weg door de Gentse defensie. Zijn schot wordt afgeblokt. Hoffenheim wordt gevaarlijker. . Hoffenheim dreigt Dabbur dribbelt zich een weg door de Gentse defensie. Zijn schot wordt afgeblokt. Hoffenheim wordt gevaarlijker.

Bij Hoffenheim twijfelen ze aan de beslissing van scheidsrechter Papapetrou:. eerste helft, minuut 12.

10' eerste helft, minuut 10.

8' eerste helft, minuut 8. Gent komt goed weg. Beier stoot door in de zestien van Gent. Arslanagic probeert de bal te ontzetten, maar raakt geen bal. De scheidsrechter ziet er geen penalty in, Gent komt goed weg. . Gent komt goed weg Beier stoot door in de zestien van Gent. Arslanagic probeert de bal te ontzetten, maar raakt geen bal. De scheidsrechter ziet er geen penalty in, Gent komt goed weg.

8' eerste helft, minuut 8. Hein Vanhaezebrouck wil dat Gent hoger gaat spelen. De bezoekers hebben het moeilijk om een goede aanval op te zetten. . Hein Vanhaezebrouck wil dat Gent hoger gaat spelen. De bezoekers hebben het moeilijk om een goede aanval op te zetten.

4' eerste helft, minuut 4. Hoffenheim eigent zich de bal toe in het begin van de wedstrijd. Mohammadi wil een voorzet ontzetten, maar brengt met zijn boogbal bijna doelman Roef in de problemen. . Hoffenheim eigent zich de bal toe in het begin van de wedstrijd. Mohammadi wil een voorzet ontzetten, maar brengt met zijn boogbal bijna doelman Roef in de problemen.

3' eerste helft, minuut 3. Nooit eerder was Belgische ploeg puntenloos. Als Gent er vanavond niet in slaagt om punten te pakken, is het de eerste keer dat een Belgische ploeg puntenloos achterblijft in de groepsfase van de Europa League. . Nooit eerder was Belgische ploeg puntenloos Als Gent er vanavond niet in slaagt om punten te pakken, is het de eerste keer dat een Belgische ploeg puntenloos achterblijft in de groepsfase van de Europa League.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:00 eerste helft, 21 uur . Aftrap! In de Ghelamco Arena werd het in de heenmatch 1-4 voor de Duitsers. Gent hoopt vandaag minstens een punt te pakken tegen Hoffenheim. . Aftrap! In de Ghelamco Arena werd het in de heenmatch 1-4 voor de Duitsers. Gent hoopt vandaag minstens een punt te pakken tegen Hoffenheim.

Op Fifa wist Gent Hoffenheim al te verslaan. Lukt dat straks ook? vooraf, 20 uur 57.

20:55 vooraf, 20 uur 55. Het wordt een loodzware opdracht voor Gent. Hoffenheim is de leider in groep L. De Duitsers speelden slechts een keer gelijk, de overige matchen sloten ze telkens als winnaar af. . Het wordt een loodzware opdracht voor Gent. Hoffenheim is de leider in groep L. De Duitsers speelden slechts een keer gelijk, de overige matchen sloten ze telkens als winnaar af.

20:47 vooraf, 20 uur 47. Geen Jaremtsjoek, Odjidja en Kums in de basis. Hein Vanhaezebrouck gooit zijn ploeg flink om in vergelijking met de wedstrijd in Oostende. Jaremtsjoek en Kums verhuizen naar de bank. Ook in de tweede wedstrijd van de nieuwe trainer begint Odjidja op de bank. . Geen Jaremtsjoek, Odjidja en Kums in de basis Hein Vanhaezebrouck gooit zijn ploeg flink om in vergelijking met de wedstrijd in Oostende. Jaremtsjoek en Kums verhuizen naar de bank. Ook in de tweede wedstrijd van de nieuwe trainer begint Odjidja op de bank.

De opstelling van coach Hein Vanhaezebrouck voor zijn eerste (en laatste) Europese duel van dit seizoen:. vooraf, 20 uur 42.

Gent speelt vanavond in het stadion van Hoffenheim:. vooraf, 20 uur 41.

10:10 vooraf, 10 uur 10. We hebben 0 punten, maar willen natuurlijk wel winnen. We hebben al veel beterschap geboekt met de nieuwe trainer. Onder Hein hebben we al meer beelden bekeken dan de afgelopen maanden tesamen. Dat is goed voor mij als jonge speler. Niklas Dorsch. We hebben 0 punten, maar willen natuurlijk wel winnen. We hebben al veel beterschap geboekt met de nieuwe trainer. Onder Hein hebben we al meer beelden bekeken dan de afgelopen maanden tesamen. Dat is goed voor mij als jonge speler. Niklas Dorsch

10:09 vooraf, 10 uur 09. In de heenwedstrijd ging Gent thuis kansloos tenonder tegen de Duitsers: 1-4.

10:07 vooraf, 10 uur 07. We hebben vooral werk proberen maken van de kwetsbaarheid achterin. Dat wil ik eerst op punt hebben staan. Voor het offensieve is er minder tijd, dat inoefenen lukt slechts met mondjesmaat. Hoffenheim is van het niveau van de Belgische topclubs, daar zijn wij op dit moment nog niet. Hein Vanhaezebrouck. We hebben vooral werk proberen maken van de kwetsbaarheid achterin. Dat wil ik eerst op punt hebben staan. Voor het offensieve is er minder tijd, dat inoefenen lukt slechts met mondjesmaat. Hoffenheim is van het niveau van de Belgische topclubs, daar zijn wij op dit moment nog niet. Hein Vanhaezebrouck

10:05 vooraf, 10 uur 05. Een Europese match komt nooit ongelegen, het is de wens van alle clubs om Europees te spelen. Al is het natuurlijk wel aangenamer als je nog voor iets kunt spelen. Toch gaan we proberen er een goeie wedstrijd van te maken met een positief resultaat. Hein Vanhaezebrouck. Een Europese match komt nooit ongelegen, het is de wens van alle clubs om Europees te spelen. Al is het natuurlijk wel aangenamer als je nog voor iets kunt spelen. Toch gaan we proberen er een goeie wedstrijd van te maken met een positief resultaat. Hein Vanhaezebrouck

10:02 vooraf, 10 uur 02. Gent voor de eer en de Belgische coëfficiënt. AA Gent is al even uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van coach Hein Vanhaezebrouck wilt een 0 op 18 en de volledige afgang echter vermijden. Daarvoor moeten ze hun laatste kans tegen groepsleider Hoffenheim wel zien te grijpen. Er staat heel wat eer op het spel, want nooit eerder eindigde een Belgische ploeg met 0 punten in de groepsfase van de Europa League. In de UEFA Cup, de voorloper van de EL, speelde Beveren in 2004/2005 dat wel al eens klaar. Bovendien zou het ook een goede zaak zijn voor de Belgische coëfficiënt als Gent nog een zege binnenhaalt. . Gent voor de eer en de Belgische coëfficiënt AA Gent is al even uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van coach Hein Vanhaezebrouck wilt een 0 op 18 en de volledige afgang echter vermijden. Daarvoor moeten ze hun laatste kans tegen groepsleider Hoffenheim wel zien te grijpen.

10:02 - Vooraf Vooraf, 10 uur 02

Opstelling TSG 1899 Hoffenheim. Philipp Pentke, Stefan Posch, Kasim Adams, Kevin Akpoguma, Marco John, Robert Skov, Mijat Gacinovic, Munas Dabbur, Dennis Geiger, Maximilian Beier, João Klauss Opstelling TSG 1899 Hoffenheim João Klauss, Maximilian Beier, Dennis Geiger, Munas Dabbur, Mijat Gacinovic, Robert Skov, Marco John, Kevin Akpoguma, Kasim Adams, Stefan Posch, Philipp Pentke

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Dino Arslanagic, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Alessio Castro-Montes, Niklas Dorsch, Roman Bezoes, Elisha Owusu, Milad Mohammadi, Osman Bukari, Tim Kleindienst Opstelling KAA Gent Tim Kleindienst, Osman Bukari, Milad Mohammadi, Elisha Owusu, Roman Bezoes, Niklas Dorsch, Alessio Castro-Montes, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Dino Arslanagic, Davy Roef