AA Gent verlaat Europese toneel met schaamrood op de wangen na 0 op 18

"Het was niet goed. We kwamen in het begin weinig in het stuk voor. We gaven weinig kansen weg, tot we op een rare manier dat eerste doelpunt slikken. Onze reactie was niet goed. Pas na een kwartier in de tweede helft kregen we, mede dankzij de wissels, wat meer grip op het spel en creëerden we enkele kansen."

"We hebben over 2 dagen weer een wedstrijd, dus erg veel tijd om aan zaken te werken is er niet. Evident zal het niet worden. Een 0 op 18 is nooit leuk, maar ik denk niet dat we hier moesten rekenen op punten. In de andere wedstrijden had Gent punten moeten en kunnen pakken, maar miste de ploeg efficiëntie en slikten ze te makkelijk doelpunten. Dat moet eruit."