Rode Ster-coach: "Ik onderschat Gent niet, het heeft veel kwaliteiten"

AA Gent-coach Wim De Decker leeft met vertrouwen toe naar het belangrijke vierde groepsduel in de Europa League.







"De overwinning van zondag tegen Charleroi heeft de groep veel deugd gedaan", stelt De Decker. "Eindelijk kregen we loon naar werken. Dan is de sfeer de dagen erna beter. Dat is logisch."







"De juiste mentaliteit is er, nu moeten we voortgaan. De match van morgen is de volgende in de rij. We willen in een goede flow terechtkomen."





"Er is ook meer zelfvertrouwen", blikt De Decker vooruit. "De voorbije weken hebben we veel rekening moeten houden met de tegenstander door de vele afwezigen bij ons. We pasten ons aan, nu is dat ook nog een beetje, maar toch al minder."





Na de 2-1-nederlaag van drie weken geleden in de heenwedstrijd in Belgrado, moet Gent donderdag met 2 doelpunten verschil winnen om nog enige hoop op kwalificatie te behouden. "We weten wat we moeten doen", erkent De Decker.





"Het is geen makkelijke opdracht, maar zolang er een kans op kwalificatie is, blijven we erin geloven. Het gaat heel moeilijk zijn, maar we geven niet op."