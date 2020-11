LIVESTREAM: Klap voor de Buffalo's: Rode Ster scoort al na 1 minuut

Dorsch kan terugleggen maar probeert het zelf vanuit een moeilijke hoek. Of is het een mislukte voorzet? Hij trapt alleszins recht in de handen van de doelman.

eerste helft, minuut 25. AA Gent blijft de druk opvoeren. Dorsch kan terugleggen maar probeert het zelf vanuit een moeilijke hoek. Of is het een mislukte voorzet? Hij trapt alleszins recht in de handen van de doelman. .

eerste helft, minuut 22. Kums is bedrijvig op de rechterflank, maar het is voorlopig moeilijk om een gaatje te vinden in de defensie van Rode Ster. Ondanks de vroege achterstand houdt Gent de moed er wel in. .

vooraf, 13 uur 55. Ik wil Gent zeker niet onderschatten. Het heeft veel kwaliteiten. Ik zag ze vorig seizoen uitstekend spelen tegen AS Roma. Tegen Charleroi speelden ze misschien wel een van hun beste matchen van het seizoen. Zelf missen we 5 belangrijke spelers, maar ik ga geen excuses zoeken. We gaan uit van onze eigen kracht en willen winnen. Rode Ster-coach Dejan Stankovic.

vooraf, 15 uur 51. Ngadeu na coronavirus: "Fysiek niet meteen top". Het coronavirus gaat al een tijdje rond in de Gentse spelersgroep. Op de ochtendtraining waren met Tim Kleindienst, Roman Jaremtsjoek, Sulayman Marreh, Igor Plastoen en Davy Roef opnieuw een hele reeks spelers afwezig. De Kameroense verdediger Michael Ngadeu is al een tijd hersteld van COVID-19. "Ik verloor mijn reuk- en smaakzin en had keel- en hoofdpijn", beschrijft hij zijn symptomen. "Het was nadien niet makkelijk om weer te trainen. Ik voelde me fysiek niet top. Nu ben ik op weg terug naar mijn beste niveau." .

vooraf, 15 uur 41. Het is geen makkelijke opdracht, maar zolang er een kans op kwalificatie is, blijven we erin geloven. Wim De Decker.

vooraf, 15 uur 36. Coach Wim De Decker: "Zelfvertrouwen is gegroeid". AA Gent-coach Wim De Decker leeft met vertrouwen toe naar het belangrijke vierde groepsduel in de Europa League. "De overwinning van zondag tegen Charleroi heeft de groep veel deugd gedaan", stelt De Decker. "Eindelijk kregen we loon naar werken. Dan is de sfeer de dagen erna beter. Dat is logisch." "De juiste mentaliteit is er, nu moeten we voortgaan. De match van morgen is de volgende in de rij. We willen in een goede flow terechtkomen." "Er is ook meer zelfvertrouwen", blikt De Decker vooruit. "De voorbije weken hebben we veel rekening moeten houden met de tegenstander door de vele afwezigen bij ons. We pasten ons aan, nu is dat ook nog een beetje, maar toch al minder." Na de 2-1-nederlaag van drie weken geleden in de heenwedstrijd in Belgrado, moet Gent donderdag met 2 doelpunten verschil winnen om nog enige hoop op kwalificatie te behouden. "We weten wat we moeten doen", erkent De Decker. "Het is geen makkelijke opdracht, maar zolang er een kans op kwalificatie is, blijven we erin geloven. Het gaat heel moeilijk zijn, maar we geven niet op." .