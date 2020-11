Rekent AA Gent op 17-jarige keeper na positieve test van Roef?

15:43

vooraf, 15 uur 43. Roef en Ngadeu besmet met coronavirus. AA Gent zal donderdag niet kunnen rekenen op keeper Davy Roef en verdediger Michael Ngadeu na een positieve coronatest. Vooral in doel zorgt de positieve test voor een probleem. Roef is out en Sinan Bolat is Europees geschorst. Omdat 3e doelman Colin Coosemans niet op de Europese lijst staat, lijkt het erop dat de 17-jarige Owen Jochmans tussen de palen zal staan tegen Rode Ster Belgrado. Het positieve nieuws bij Gent is dat de club Botaka, Plastun en Hanche-Olsen recupereert. Zij waren eerder besmet met het coronavirus, maar testten vandaag negatief. .