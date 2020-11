LIVE: Veegt door corona geplaagd Gent de nul weg tegen Rode Ster Belgrado?

4' eerste helft, minuut 4. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Belgrado. De bal draait gevaarlijk in, maar strandt uiteindelijk in het zijnet. . De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Belgrado. De bal draait gevaarlijk in, maar strandt uiteindelijk in het zijnet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. AA Gent brengt de bal aan het rollen. Kan het een vuist maken tegen Rode Ster Belgrado? . Aftrap AA Gent brengt de bal aan het rollen. Kan het een vuist maken tegen Rode Ster Belgrado?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:53 vooraf, 20 uur 53. Het is een do or die-match voor AA Gent. Niet eenvoudig tegen een vlot draaiend Rode Ster Belgrado. Geert Heremans op Radio 1. Het is een do or die-match voor AA Gent. Niet eenvoudig tegen een vlot draaiend Rode Ster Belgrado. Geert Heremans op Radio 1

20:23 vooraf, 20 uur 23. Rode Ster heeft goede vorm te pakken. Rode Ster Belgrado kan betere cijfers voorleggen dan Gent. In eigen land is het na 13 speeldagen autoritair leider, met 6 punten meer dan eerste achtervolger Vojvodina. In de Europa League verloor het op de eerste speeldag van Hoffenheim, maar vorige week veegde Rode Ster wel de vloer aan met Slovan Liberec. Het werd 5-1. . Rode Ster heeft goede vorm te pakken Rode Ster Belgrado kan betere cijfers voorleggen dan Gent. In eigen land is het na 13 speeldagen autoritair leider, met 6 punten meer dan eerste achtervolger Vojvodina. In de Europa League verloor het op de eerste speeldag van Hoffenheim, maar vorige week veegde Rode Ster wel de vloer aan met Slovan Liberec. Het werd 5-1.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Na 4 nederlagen op rij, 2 in de eigen competitie en 2 in Europa, knoopte AA Gent afgelopen weekend met de overwinning aan. Op het veld van Waasland-Beveren won het met 1-4. Afwachten of dat voor een nieuw elan zorgt. . Na 4 nederlagen op rij, 2 in de eigen competitie en 2 in Europa, knoopte AA Gent afgelopen weekend met de overwinning aan. Op het veld van Waasland-Beveren won het met 1-4. Afwachten of dat voor een nieuw elan zorgt.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Kan Gent het tij keren? Gent staat na 2 speeldagen troosteloos laatste in zijn poule. Op de eerste speeldag ging het pijnlijk onderuit bij Slovan Liberec, vorige week verloor het op eigen veld kansloos van Hoffenheim. . Kan Gent het tij keren? Gent staat na 2 speeldagen troosteloos laatste in zijn poule. Op de eerste speeldag ging het pijnlijk onderuit bij Slovan Liberec, vorige week verloor het op eigen veld kansloos van Hoffenheim.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Coosemans in doel bij Gent. Roef is besmet met het coronavirus en Bolat is niet speelgerechtigd. Het zorgt ervoor dat Coosemans nog eens in doel mag staan bij Gent. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren verdwijnen voorts Niangbo en Godeau uit de ploeg. Zij worden vervangen door Botaka en Hanche-Olsen, die beiden net verlost zijn van het coronavirus. . Coosemans in doel bij Gent Roef is besmet met het coronavirus en Bolat is niet speelgerechtigd. Het zorgt ervoor dat Coosemans nog eens in doel mag staan bij Gent. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren verdwijnen voorts Niangbo en Godeau uit de ploeg. Zij worden vervangen door Botaka en Hanche-Olsen, die beiden net verlost zijn van het coronavirus.

19:56 vooraf, 19 uur 56. Veegt geplaagd Gent de nul weg? AA Gent gaat vanavond op bezoek bij Rode Ster Belgrado op zoek naar zijn eerste punt(en) in de Europa League. Dat moet in elk geval zonder Davy Roef, Michael Ngadeu én trainer Wim De Decker gebeuren. Zij reisden niet mee na een positieve coronatest. . Veegt geplaagd Gent de nul weg? AA Gent gaat vanavond op bezoek bij Rode Ster Belgrado op zoek naar zijn eerste punt(en) in de Europa League. Dat moet in elk geval zonder Davy Roef, Michael Ngadeu én trainer Wim De Decker gebeuren. Zij reisden niet mee na een positieve coronatest.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Alweer zorgen voor Gent, na coronabesmettingen bij coach en Davy Roef. Alweer zorgen voor Gent, na coronabesmettingen bij coach en Davy Roef

15:35 vooraf, 15 uur 35. Peter Balette coacht Gent op bezoek in Belgrado . Peter Balette zal AA Gent donderdag coachen in de Europa League-wedstrijd op verplaatsing bij Rode Ster Belgrado. De assistent vervangt hoofdcoach Wim De Decker, die positief testte op het coronavirus. . Peter Balette coacht Gent op bezoek in Belgrado Peter Balette zal AA Gent donderdag coachen in de Europa League-wedstrijd op verplaatsing bij Rode Ster Belgrado. De assistent vervangt hoofdcoach Wim De Decker, die positief testte op het coronavirus.

11:03 vooraf, 11 uur 03. Coosemans toegevoegd aan Europese lijst. Het leek erop dat de 17-jarige Owen Jochmans morgenavond tegen Belgrado in doel zou staan voor AA Gent, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid toch de meer ervaren Colin Coosemans worden. Gent heeft Davy Roef (besmet met het coronavirus) op de Europese spelerslijst namelijk nog kunnen vervangen door de 28-jarige Coosemans. Sinan Bolat is niet speelgerechtigd, maar is wel meegereisd naar Servië. . Coosemans toegevoegd aan Europese lijst Het leek erop dat de 17-jarige Owen Jochmans morgenavond tegen Belgrado in doel zou staan voor AA Gent, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid toch de meer ervaren Colin Coosemans worden.

Gent heeft Davy Roef (besmet met het coronavirus) op de Europese spelerslijst namelijk nog kunnen vervangen door de 28-jarige Coosemans. Sinan Bolat is niet speelgerechtigd, maar is wel meegereisd naar Servië.

15:43 vooraf, 15 uur 43. Roef en Ngadeu besmet met coronavirus. AA Gent zal donderdag niet kunnen rekenen op keeper Davy Roef en verdediger Michael Ngadeu na een positieve coronatest. Vooral in doel zorgt de positieve test voor een probleem. Roef is out en Sinan Bolat is Europees geschorst. Omdat 3e doelman Colin Coosemans niet op de Europese lijst staat, lijkt het erop dat de 17-jarige Owen Jochmans tussen de palen zal staan tegen Rode Ster Belgrado. Het positieve nieuws bij Gent is dat de club Botaka, Plastun en Hanche-Olsen recupereert. Zij waren eerder besmet met het coronavirus, maar testten vandaag negatief. . Roef en Ngadeu besmet met coronavirus AA Gent zal donderdag niet kunnen rekenen op keeper Davy Roef en verdediger Michael Ngadeu na een positieve coronatest. Vooral in doel zorgt de positieve test voor een probleem. Roef is out en Sinan Bolat is Europees geschorst.

Omdat 3e doelman Colin Coosemans niet op de Europese lijst staat, lijkt het erop dat de 17-jarige Owen Jochmans tussen de palen zal staan tegen Rode Ster Belgrado.

Het positieve nieuws bij Gent is dat de club Botaka, Plastun en Hanche-Olsen recupereert. Zij waren eerder besmet met het coronavirus, maar testten vandaag negatief.

Opstelling Rode Ster Belgrado. Milan Borjan, Milan Gajic, Milos Degenek, Nemanja Milunovic, Marko Gobeljic, Guélor Kanga, Mirko Ivanic, Sékou Sanogo, Ben El Fardou, Diego Falcinelli, Aleksandar Katai Opstelling Rode Ster Belgrado Aleksandar Katai, Diego Falcinelli, Ben El Fardou, Sékou Sanogo, Mirko Ivanic, Guélor Kanga, Marko Gobeljic, Nemanja Milunovic, Milos Degenek, Milan Gajic, Milan Borjan

Opstelling KAA Gent. Colin Coosemans, Alessio Castro-Montes, Sulayman Marreh, Andreas Hanche-Olsen, Milad Mohammadi, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Elisha Owusu, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek, Jordan Botaka Opstelling KAA Gent Jordan Botaka, Roman Jaremtsjoek, Osman Bukari, Elisha Owusu, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Milad Mohammadi, Andreas Hanche-Olsen, Sulayman Marreh, Alessio Castro-Montes, Colin Coosemans